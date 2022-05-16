Aşırı kontrolcülere 4 tavsiye

Kontrol, aslında olumlu bir anlama sahip olsa da bazı durumlarda bu değişebilir. Özellikle kontrol edemeyeceğiniz konularda ısrarcı olmak, hem size hem de çevrenizdekilere zarar verici bir davranışa dönüşebilir. Birçok şey gibi, aşırı kontrolcü bir kişiliğin de bazı sebepleri var. Kontrolcü kişiliğin keskin sınırları olmasa da, bu insanların birçok ortak noktası var. Bunları sağlıyor olmanız sizin de aşırı kontrolcü bir insan olduğunuza işaret edebilir.

Kontrolcü olduğumu nasıl anlarım?

İnanılmaz derecede yüksek standartlarım var ve başkalarının onları koruyacağına güvenmiyorum.

Kaygım yüksek ve liderlik rolü üstlenmek beni daha rahat ve sakin hissettiriyor.

Düzensizlik, başarısızlık ve kaos korkum var. Kontrol bendeyse ve kötü şeyler olursa, bu benim hatam. Kötü şeyleri uzak tutmak için kendime diğerlerinden daha çok güveniyorum.

Spot ışığına karşı bir aşkım var. Kontrolü ele alarak, genellikle iyi yapılmış bir iş için tüm övgüyü veya takdiri alırım.

Büyük bir egom var. Becerilerimi gösterebilecek bir pozisyonda olmayı seviyorum.

İhtiyaç duyulmayı severim. Kontrolün elinde olması varlığımı daha önemli kılıyor.

Kontrol duygusu, bazen güvende olmak için gerekli gibi görünse de oldukça kolay bir şekilde sınırlarından taşabilir ve hayatınızı birçok şekilde etkileyebilir. Bu davranışlardan kurtulmak için nelere yol açabileceğini anlamak çok önemlidir.

1. İlişkilerinize ciddi zarar verebilir

Bir düşünün: Her durumu kontrol etmeye çalıştığınızda, niyetiniz bu olmasa bile, diğerleri onlara güvenmediğiniz için endişelenmeye başlar. Ayrıca liderliğinizi takip etmekten bıkabilirler. Arkadaşlarınızın ve ailenizin sizden uzaklaşmaya başladığını, sinirlendiğini veya çileden çıktığını fark edebilirsiniz. Belki de vazgeçtiler ve kontrolün sizde olduğunu kabul ettiler. Bu onlar için gerçekten adil değil ve nihayetinde, bunun için size kızabilirler.

2. Duygusal, zihinsel ve fiziksel strese neden olabilir

Çoğu zaman, bu stres tamamen gereksizdir! Her günün her saniyesinde etrafımızdaki dünyanın kontrolünün sizde olduğunu hissettiğinizde, hayatınıza muazzam miktarda baskı eklersiniz.

Peki, ne yapabilirim?

Eğer aşırı kontrolcü biriyseniz dahi bunu değiştirmek mümkün. Hepsini yapmak kolay olmasa da kendinizi bir değişiklik yapmaya adadıysanız, başlamak için oldukça iyi tavsiyeler var.

1. Egonuzdan vazgeçin

Kendinizi bir basamak aşağı bırakın. Siz harikasınız ama diğerleri de öyle. Spot ışığını paylaşmalı ve başkalarının becerilerini kullanmasına izin vermelisiniz. İster inanın ister inanmayın, her şeyde en iyisi değilsiniz.

2. Başkalarına yetkilendirin

Küçük başlayın. İnsanlara aşina olmadıkları şeyleri nasıl yapacaklarını öğretin. İşi yapmak için başkalarına güvenmenin nasıl bir his olduğunu görün ve onlara gösterdiğiniz güvenle sevinmelerini izlemenin ne kadar iyi hissettirdiğinin tadını çıkarın.

3. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin

Kendinize bir mola verin ve arada sırada akışa ayak uydurmayı öğrenin. Müdahaleniz olmadan her şeyin yolunda gittiğini gördüğünüzde, bu fikir konusunda daha rahat olacaksınız.

4. Hayatınızın küçük bir alanındaki kontrolü tamamen bırakın

Hayatınızın küçük bir alanında kontrolü tamamen bırakmak için bilinçli bir karar verin. Belki akşam yemeğinde ne olacağına başkalarının karar vermesine izin verirsiniz, belki de planlamadan bir tatile çıkarsınız ya da nereye gittiğini bilmeden sadece bir yürüyüşe çıkacaksın. Hangisini seçerseniz seçin, koşulların ve çevrenizdeki insanların liderliği almasına izin verin. Dilini ısır, arkana yaslan ve rahatla. Sen bir yolcusun. Manzaranın tadını çıkar.

Kontrolün her zaman korkunç bir şey olmadığını belirtmekte fayda var. Zaman zaman kontrolü ele almak, liderlik yeteneğinizi göstermek harika ancak çok ileri gittiği bir nokta var. Kendinizi düzenli olarak kontrol edin.

Referans: Jenna Arcard. "4 Ways To Stop Being A Control Freak" Şuradan alındı: (25.02.2020).