Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir

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Aşırı çikolata tüketimi tadınızı kaçırabilir
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Sütlüsü, fıstıklısı, karamellisi… Birçok çeşidi ile çikolatanın her hali mutluluğa mutluluk katmak için ve ağız tadınızı şenlendirmek için oldukça cazipler. Fakat yerken adeta bir tutku şöleni yaşatan çikolata, sağlığınıza hiç hoş olmayan darbeler vurabiliyor.

 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda aşırı tüketilen çikolata ve liften yoksun beslenme tarzının kabızlığa yol açarak hemoroid (basur) ve anal fissür (makat çatlağı) gibi makat hastalıklarına sebep olabileceği belirlendi. Büyük, küçük fark etmeksizin her kesimden insanın vazgeçilmezi olan çikolata; içerisinde bulunan doymuş yağ oranının fazlalığı ve liften yoksun olması ile kişilerde kabızlık oluşumunun potansiyel suçlusu olarak ön plana çıkabiliyor.

 

Bununla birlikte sütlü çikolatalarda belli miktarlarda bulunan kafein, yine çikolatanın aşırı tüketilmesi durumunda vücudun su miktarının azalmasına yol açarak, sindirim sisteminin düzenini ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Kişinin aşırı çikolata tüketip, su ve lifli besin açısından günlük alması gereken miktarın altına inmesi bununla birlikte hareketsiz yaşamı seçmesi kronik kabızlığın kapılarını aralayabiliyor.

 

Kabızlık makat hastalıklarının habercisi

Yanlış beslenme ve düzensiz tuvalet alışkanlığının sonucunda ortaya çıkan kabızlık, kronik bir hal aldığında özellikle kişilerde hemoroid (basur) ve anal fissür gibi makat hastalıklarının oluşumunda oldukça etkili olabiliyor. Öyle ki kabızlık sebebiyle tuvalette uzun süre kalma, dışkının kuru ve sert çıkması ve bununla birlikte devamlı ıkınma hali makat bölgesinin zorlanmasına neden olurken bir yandan kişi için oldukça sancılı geçebilecek hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabilir.

 

Hemoroid ya da halk dilindeki adı ile basur, anüs bölgesindeki toplardamarların kronik kabızlık başta olmak üzere bazı sebepler neticesiyle kabararak meme şeklinde makat çıkışının dışına doğru konumlanması olarak tarif edilir. Hemoroid (basur) hastalığı, tedavi edilmediği süre boyunca ağrılı ve sancılı bir süreç olarak ilerleme gösterebilmektedir. Kronik kabızlık neticesiyle oluşabilecek bir diğer makat hastalığı olan anal fissür ise, bölgenin yine zorlanması neticesiyle makatta yırtık ya da yara oluşumunun gerçekleşmesidir. Hastaların tuvalet işlemi sırasında hissettikleri acının tarifi ise cam ya da bıçak batması olarak yapılabilir.

 

Kabızlığın önüne geçmek mümkün

Az çikolata, çok su, çok sebze, çok meyve! Sağlıklı beslenme ile kabızlığın ve kabızlığın oluşturabileceği makat hastalıklarının önüne geçmek mümkün. Öyle ki lifli besinler ve hareketli yaşam benimsenerek sağlıklı yaşamı hayatınızın bir parçası yapabilirsiniz. Bununla birlikte vücudun ihtiyaç duyduğu günde 2,5 – 3 litre su alımı da ihmal edilmemeli. Bitki çaylarının ve kuru meyvelerin de kabızlıkla savaşmak için en iyi müttefiklerinizden olduğunu unutmayın.

 

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