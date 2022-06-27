Arpacık soğanlı barbunya pilaki

Müjgan Yurtseven "Taze barbunya fasulyesiyle kolaylıkla yapabileceğiniz arpacık soğanlı leziz zeytinyağlı pilakiyi mutlaka deneyin." diyerek tarifi bizimle paylaştı.

Arpacık soğanlı barbunya pilaki
Yaşam
27 Haziran 2022 10:52 Güncelleme: 27 Haziran 2022 10:57
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 1 saat


Arpacık soğanlı barbunya pilaki için malzemeler:

Yarım kg barbunya, ayıklanmış ölçü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

15 adet arpacık soğan, ayıklanmış

7 - 8 diş sarımsak

1 orta boy havuç, minik küpler halinde doğranmış

4 adet orta boy rendelenmiş domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 bardak sıcak su


Sonradan eklenecek malzemeler;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon suyu

8 - 9 dal maydanoz, ince doğranmış


Yapılışı:

  • Barbunyaları orta boy bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 15 dakika haşlayıp soğuk sudan geçirin.

  • Arpacık soğanlar, havuç ve zeytinyağının 2 yemek kaşığını geniş bir tencereye alarak orta ateşte kavurun, sarımsakları ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurun ve domates püresini ekleyin, 2- 3 dakika sonra haşlanıp suyu süzülmüş barbunyalar, karabiber, tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte barbunyalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Ocağı kapatıp üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu gezdirin. Soğuyunca servis tabağına geçirip maydanoz ile süsleyin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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