Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 1 saat
Arpacık soğanlı barbunya pilaki için malzemeler:
Yarım kg barbunya, ayıklanmış ölçü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
15 adet arpacık soğan, ayıklanmış
7 - 8 diş sarımsak
1 orta boy havuç, minik küpler halinde doğranmış
4 adet orta boy rendelenmiş domates
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 bardak sıcak su
Sonradan eklenecek malzemeler;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limon suyu
8 - 9 dal maydanoz, ince doğranmış
Yapılışı:
- Barbunyaları orta boy bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 15 dakika haşlayıp soğuk sudan geçirin.
- Arpacık soğanlar, havuç ve zeytinyağının 2 yemek kaşığını geniş bir tencereye alarak orta ateşte kavurun, sarımsakları ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurun ve domates püresini ekleyin, 2- 3 dakika sonra haşlanıp suyu süzülmüş barbunyalar, karabiber, tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte barbunyalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 35 dakika pişirin. Ocağı kapatıp üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu gezdirin. Soğuyunca servis tabağına geçirip maydanoz ile süsleyin.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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