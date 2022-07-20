Aralıklı oruç uygulamaları

Aralıklı oruç diyetini uygulamak, kimileri için çok kolaydır ancak kimileri de, yeme saatlerini takip etmekte zorlanabilir. Akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz bazı mobil uygulamalar, aralıklı oruç sistemini kolaylıkla uygulamanıza yardımcı olabilir.

1. Aralıklı Oruç – Oruç Takibi

Leap Fitness Group tarafından hazırlanan uygulamada, Türkçe seçeneği bulunuyor. Oruç saatlerinizi kaydedebileceğiniz bu uygulama, hangi saatlerde oruç tutacağınızı ve yeme saatinizin geldiğini hatırlatıyor, orucun hangi evresinde olduğunuza dair de bilgi veriyor. Kilonuzu ve günlük su tüketiminizi de takip edebileceğiniz alanlar mevcut.

2. LIFE Fasting

Yine Türkçe kullanılabilen Life Fasting uygulaması, oruç saatlerinizi takip etmenizi ve kilo, beden ölçüleri, su tüketimi gibi değerleri de kaydetmenizi sağlıyor. Uygulamayı kullanan diğer kullanıcılarla da etkileşime girebilir, hedeflerinizi kaydedebilirsiniz.

3. ZERO – Intermittent Fasting

En başarılı aralıklı oruç uygulamalarından biri olan Zero’nun kullanımı oldukça basit. Oruca başladığınızda sayacınızı başlatıyorsunuz ve yeme saatiniz yaklaştığında bildirim alıyorsunuz. Ayrıca uygulamada orucu tamamladığınızı işaretlemeyi unuttuysanız, geri dönüp saatlerinizi güncellemeniz mümkün. İngilizce olarak kullanılabilen uygulama, beslenme ve aralıklı oruç ile ilgili öneriler içeren blog yazıları da sunuyor. Kilonuzu ve diğer değerlerinizi de uygulama üzerinde kaydedip takip etmeniz mümkün.

4. Femometer Intermittent Fasting

Motive etme konusunda oldukça başarılı olan Femometer, adım adım aralıklı oruca yönlendiriyor ve günlük oruçlarınızı kaydetmenizi sağlıyor. İlk kullanımı ve belirli özellikleri ücretsiz olan uygulamadan detaylıca faydalanabilmek için yıllık 50 dolar gibi bir ücret ödemek gerekiyor.