Aralık ayı aylık burç yorumları 2022

Esenlikler. Aralık ayının çok hareketli olduğunu söyleyemem. Önemli Ay fazları olacak ama onların yorumlarını ayrıca yazacağım. Aralık ayı ile ilgili söylenebilecek en önemli etkiler gezegen yön değişmeleri ve önemli burç geçişleri olacak. Öncelikle Güneş, Merkür ve Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve sizin de bildiğiniz üzere Oğlak sezonu başlıyor. Artık kışın etkilerini daha çok hissetmeye başlayacağımız, daha soğuk, sorumluluk odaklı, daha ciddi, hem ilişkilerde hem iletişimimizde hem de hedeflerimizde daha fazla gelecek odaklı ve disiplin odaklı olacağız.

Merkür’ün ay sonunda retroya gireceğini düşünürsek ayın yön değiştirme Oscar’ı Neptün’e gidiyor. Uzun süredir Neptün geri hareketteydi. Neptün aslında gezegen olarak en geri hareketi hissedilmeyen gezegendir diyebiliriz. En azından benim görüşüm. Çünkü Neptün anlatması, görülmesi, anlaması zor olandır. Retro harekette gezegen olay bazında ortaya çıkmaz, Neptün ileri hareketinde bile çok psikolojik izleyebilir. Neptün ruhanidir, sistemin en ruhani, en belirsizi, en merhametlisidir. Neptün denizlerdir, engindir, sınırsızdır, ucu bucağı yoktur. Artık Neptün kendi meşrebinde de olsa olay bazında daha çok ortaya çıkacak diyebiliriz. Haritamızda Balık burcu neredeyse (ki Neptün Balık’ta çok güçlüdür çünkü iki etki de aynı şeyi anlatır, belirsizlik, duygusallık, sınırsızlık, empati, hayalgücü, mistik) o alanlarda belirsizliğin daha da artacağını fakat aynı zamanda olayların da görülmeye başladığını göreceğiz. Bu dilemmayı yaşayacağız.

Yine ay sonuna doğru Jüpiter Balık burcundan Koç burcuna geçecek. Bir Balık etkisi azalmış olacak. Aslında bunu iyi bir şey veya kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ama Jüpiter Balık’ta güçlüdür, peygambervaridir, ödül vericidir, karşılıksız vericidir. Koç burcunda ise artık cesareti ödüllendirecek. Talih cesurdan yanadır sözü gerçekleşmiş olacak.

Aralık ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Aralık – Venüs Mars Karşıtlığı:

Bugünler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

2 Aralık – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

2 Aralık – Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

4 Aralık - Neptün İleri harekete geçiyor!

4 Aralık – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

4 Aralık – Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

6 Aralık – Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

7 Aralık Merkür Oğlak’ta!

8 Aralık – Güneş Mars Karşıtlığı:

Gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

9 Aralık – Venüs Jüpiter Karesi:

İkili ilişkilerde zorlanma ve belirsizlik temasının dağıldığı, ilişkiler açısından özgüvenli fakat abartma riski olan, zevklerin aşırı tüketimi riskini de barındıran bir etki, ama pozitif bir etki olduğunu söylemeliyim.

10 Aralık - Venüs Oğlak’ta!

12 Aralık – Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

14 Aralık – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

14 Aralık – Güneş Neptün Karesi:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini göz ardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakârlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

15 Aralık – Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

18 Aralık – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

18 Aralık – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

19 Aralık – Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

20 Aralık – Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

20 Aralık - Jüpiter Koç’ta!

22 Aralık – Güneş Oğlak’ta!

22 Aralık – Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

22 Aralık – Venüs Uranüs Üçgeni:

Konu ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz.

23 Aralık – Chiron ileri harekete geçiyor!

25 Aralık – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

28 Aralık – Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

29 Aralık – Mekür retro harekete başlıyor!

29 Aralık – Mekür Venüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerdeki iletişim trafiğinin artması, konuşmalarımızın etkileyici olması, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığı verimli zamanlar. Yazmak gibi entelektüel faaliyetlerde de yaratıcılığımız yüksek.

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