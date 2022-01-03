Lal taşının faydaları nelerdir?

Bir nar tanesi gibi, parlak kırmızı bu Lal taşı, uzun zamandır yaratıcılık ve sevgiyle olan zengin bağlantıları ile tanınmaktadır. Bazı efsaneler bu taşı Nuh'un Gemisi'ndeki tek ışık, büyük bir mücadelenin sonundaki zeytin dalı olarak anlatırlar.

Lal taşı çeşitleri nelerdir?

Lal taşı, onu güzel bir bolluğa sahip inanılmaz bir taş haline getiren birçok farklı biçimde gelir. Her bir çeşidi kendi iyileştirici özelliklerine saiptir, bu da sizin için en uygun olan ışıltılı değerli taşı seçebileceğiniz anlamına gelir.

Yeşil lal taşı, bolluk taşıdır ve kök çakralara, solar pleksus çakrasına ve kalp çakrasına bağlıdır.

Sarı lal, parlak cesur enerjisi ve parıldayan altın ışınları sayesinde güneşin taşı lakabını almıştır. Işığını karanlık içsel korkulara yayan, gerçeği aydınlatan ve yaratıcı enerjiyi uyandıran bir taştır.

Almandin, tutkulu kırmızıyı kahverenginin dünyevi tonlarıyla harmanlayarak dünyevi tonlarda giyinmiştir. Bu bir kök çakra taşıdır ve kendini güç ve cesarete adar.

Pirop lal taşı, pembe kızıl renktedir, taban ve taç çakralarla iyi uyum sağlar, sıcaklık ve merak verir.

Andradite, sarı ve siyah renklerindedir. Bir güvenlik taşıdır ve başkalarıyla yakın bağlantıları kendine çeker. Sizi tam varlığa ve yakın hizaya getirmek için taban, kalp ve solar pleksus çakrası ile birlikte çalışır.

Zengin şifalı bir taş olan lal taşı birçok iyileştirici özellik taşımaktadır. Rengi kırmızı, yeşil veya altın olsun, özgüvene, cinsel enerjiye ve gerçek samimiyete hizmet eden bir taştır. Bu dünyada güçlü ve gururlu bir şekilde ayakta durmak için yardıma ihtiyaç duyanlar için, lal taşının masaya getirdiği sayısız güzel faydaya bir göz atın.

Lal taşı neleri iyileştirir?

Düşük libido veya fiziksel yakınlık sorunları olanlar için, lal taşını hayatınıza sokmak, cinsel gücünüzü başlatmak için en iyi çözüm olabilir. Sıcaklık ve zengin kan rengiyle ışıldayan lal, aynı zamanda vücut toksinlerinin atılmasına ve dolaşımın güçlü kalmasına yardımcı olan muhteşem bir taştır. Kanınızın akmasını, kalbinizin atmasını ve metabolizmanızın elinden gelenin en iyisini yapmasını isteyen bir taştır. Vücudunun çok ihtiyaç duyduğu besinleri emmesine yardımcı olacak bir taş arayanlar lal taşı gereken şey olabilir.

Lal taşının ruhsal etkileri

Bağlılığın taşı olan lal, ilişki söz konusu olduğunda yardım eli arayanlar için muhteşem bir mücevherdir. Sadece vücudunuzdan değil, genel olarak yaşamınızdan da toksinleri temizleyerek negatif enerjileri temizlemeye dair etkileri vardır. Sizi ayaklarınız üzerinde güvende ve sabit tutmak ve kendinizden şüphe duyma ve kıskançlık tuzaklarına düşme olasılığını azaltmak için topraklanan çakralarla yakın çalışır ve sevdiklerinizle sıkı bir bağ kurmanın önüne geçebilecek tüm özelliklerden arındırır.

Lal, zengin renkleri ve iç ısıtan ışıltısıyla, derin iyileştirici özellikleriyle desteklendiğini ve beslendiğini hissetmekten kendinizi alıkoyamayacağınız son derece canlandırıcı bir taştır. Dengelenme ihtiyacı hissedebileceğiniz zamanlar için harika bir tılsım özelliği taşır. Benlik saygınızın sağlıklı seçimler yapmak için yeterince yüksek olmasını ve hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlayarak sizi duygusal karmaşadan uzak tutar.

Sık sık kriz durumları yaşayanlar için Lal taşı, sizi bu varoluşsal ve duygusal sorunlardan uzaklaştırmak için yanınızda olabilir. Hayatta kalma içgüdünüzü harekete geçirerek, hangi sorun çıkarsa çıksın, elinizden gelenin en iyisini yapmanızı ve bununla başa çıkmak için her zaman donanımlı olmanızı sağlar.

Lal taşı ve çakralar

Lal taşının parıltısından aldığınız ana manevi armağanlardan biri, kök çakralarınızdan gelen topraklama gücüdür. Temel çakra, uzayda süzülmek yerine kendinizi güvende ve bağlı hissetmenizi sağladığı için en önemli çakralardan biridir. Kendinizi güvende hissettiğinizde, gerçek esenliğinizle bağlantılı seçimler yapabilirsiniz. Lal taşı ayrıca tüm yaratıcılığınızın ve hatta cinsel benliğinizin temeli olan sakral çakra üzerinde de iyi çalışır. Chi'nizi harekete geçirmek ve ışığın çakralarınızdan geçmesine izin vermek istiyorsanız, Lal oldukça yararlı bir tutku taşı olabilir.

Lal taşını hangi burç kullanmalı?

Koç, Aslan, Kova ve Başak, yol gösterici bir ışık olarak Lal’in yakut kırmızısı tonlarına yönelir. Lal, Koç için geleneksel zodyak taşıdır ve ruhun gücünü ve cesur bir kalbi getirmeye çok uygundur, Koç burçlarının başkalarından saygı görmek için yardıma ihtiyaç duyduğu zamanlar için de muhteşem bir koruyucu taş olabilir.

Lal taşı nasıl kullanılır?

Evinizde Lal taşı bulundurmanın birçok faydası vardır. Tutkuları artırmak için yatak odasında bulundurulabilir. Yaratıcılıklarını artırmak isteyenler için, stüdyo alanınıza veya ofisinize eklemek, bu karmaşık yaratıcı fikirlerden yararlanmak için harikalar yaratacaktır. Drama veya kaos tarafından uyumun sonsuza kadar bozulduğu bir evde yaşıyorsanız, özellikle ortak alanlara yerleştirildiğinde barış ve pozitifliği geri getirmek için harika bir taş olabilir. Gezginlerin bir tılsımı olarak, bu aynı zamanda bir sonraki dünyevi maceralarınız için sırt çantanızda saklamak için harika bir taştır. Lal veya garnet, ışık getiren ve aydınlatıcıdır, bu taş elinizin altındayken her zaman korunacağınız ve her zaman bir yol bulacağınız anlamına gelir.

Bu parıldayan taşın ruhunuzu harekete geçiren gücüyle gerçekten bağlantı kurmak istiyorsanız, onu hayatınıza getirmenin en iyi yolu Lal takılar kullanmaktır. Bir bilezik, bir kolye ve hatta bir yüzük olarak, şifalı taşlar doğrudan cilde yerleştirildiğinde çok daha güçlüdür, çünkü şifalı titreşimleri doğrudan çakralarınıza akabilir ve çakralarınıza bağlanabilir.

Referanslar:

“Garnet Meaning: Healing Properties & Everyday Uses”. Şuradan alındı: https://tinyrituals.co/blogs/tiny-rituals/garnet-meaning-healing-properties