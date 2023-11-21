Makyajınızın kalıcığını artırmak için yapabilecekleriniz

Makyajınızı gün içerisinde hiç tazelememek ve makyajınızın gün boyu sabit kalması ne güzel olurdu değil mi? Beyaz tişörtlerinizin mutsuz olmasını engellemek, telefon ekranına geçmesini önlemek, tazelemekle uğraşmamak için için doğru teknikleri doğru malzemelerle birleştirmeniz gerekiyor.

1- Doğru sıra

Kulağa oldukça basit gelebilir ancak kalıcılığı en üst düzeye çıkarmak için makyajınızı doğru sırayla uyguladığınızdan emin olun. Toz ürünlerin üzerine herhangi bir sıvı veya krem ​​ürün sürmemeye çalışın ve makyajınızın erimemesini veya hareket etmemesini sağlamak için bu ürünleri en son sıraya koyduğunuzdan emin olun.

2- Primer/Baz

Cilt bakımınızı yapıp güneş kreminizi sürdükten sonra fakat fondöten uygulamadan önce, makyajı yerinde tutan pürüzsüz bir katman oluşturmak için bir primer/baz kullanmanızı öneriyoruz. Makyajın ömrünü uzatmasının yanı sıra, gözenek görünümünü azaltmak, yağlı cildin görünümünü yönetmek, nem sağlamak, çevresel etkenlere karşı koruma sağlamak gibi bir dizi sorunu ve kusuru da gidermeye yardımcı olabilir.

3- Uzun süren dayanıklı içerik

Daha az yağ içeren ve cilde tutunup uzun süre kalıcı olan formülleri tercih edin. Bu tür ürünler özellikle pudralı yapıdalardır. Özellikle özel günlerde ya da fotoğraf çektirirken işe yarayabilecek bu tarz ürünler çok fazla ve sık kullanıldığında gözeneklerinizi tıkayabilirler. Bu sebeple her zaman olmasa bile kalıcı içerikli makyaj malzemelerini tercih edebilirsiniz. Bu tarz ürünleri kullanırken kapatıcınızı fondöteninizden sonra sürmeye dikkat edin ki alttaki ürünü kaydırmayın.

4- Pudra

Özellikle sıkıştırılmış pudralar, bölgesel sabitlemeler ve hareket halindeyken de makyaj tazelerken için oldukça işe yararlar. Renkli olanları tercih etmeniz halinde kapatıcılık da sağlayacaklardır. Transparan pudra seçerek daha doğal bir bitiş elde edersiniz.

5- Yağ emici mendiller

Cildinize çok fazla pudra uygulamak ve doğal görünümü bozmak istemiyorsanız gün içerisinde yağ emici mendillerden faydalanabilirsiniz. Bu mendiller cildinizdeki fazla yağı aldığından parlamayı azaltacaktır.

6- Makyaj sabitleme spreyi

Makyajınızı bitirdikten sonra, makyajlı görünümünüzü sabitlemek ve ürünlerin dağılmasını ve bulaşmasını önlemek için makyaj sabitleyici spreylerden faydanalanabilirsiniz. Bu spreyleri pudra aşamasından sonra sıkarsanız pudranın mat ve doğallıktan uzak oluşturabileceği görünümü en aza indirmiş olursunuz. Tabii ki her aşamadan sonra da nemlendirmek ve sabitlemek için sıkabilirsiniz.