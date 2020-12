Yaydığınız titreşimler neden önemli?

Kuantum fiziğinde titreşimler şu şekilde açıklamaktadır: “Her şey enerji demektir ve enerji her şeydir”.

Bizler, belirli frekanslarda titreşim yayan varlıklarız ve titreşimsel evrende her titreşim bir duyguya denk gelmektedir. Olumlu ve olumsuz olmak üzere sadece iki tür titreşim şekli vardır. Her türlü his/duygu, olumlu ya da olumsuz bir titreşim yaymanıza neden olur.

Frekansınıza bağlı olarak, aynı frekansta titreşen diğer insanları, durumları ve diğer her şeyi kendinize çekersiniz. Unutmayın ki birbirine benzeyenler, birbirini çeker! Bu nedenle, eğer olumsuz bir enerji yayıyorsanız hayatınıza sadece olumsuzluğu çekersiniz. Örneğin, eğer hastaysanız ve sürekli bunu düşünerek yaşıyor ve bu enerjiyi yayıyorsanız, hasta olmaya devam edersiniz. Ancak, kendinize iyi olduğunuzu söylerseniz daha hızlı iyileşirsiniz ve aldığınız her ilaç da hasta olduğunuzu düşünerek depresif hissettiğiniz zamana kıyasla daha iyi etki eder. Yapılan çoğu araştırma ve araştırmacılar da bunun doğru olduğunu kanıtlıyor. Doktorlar da her zaman hastanın kendi iradesinin, iyileşme sürecinde aldığı ilaçtan çok daha etkili olduğunu belirtiyor.

Şimdi, titreşim frekansınızı etkileyecek 7 noktadan bahsedeceğiz:

1- Düşünceleriniz

Her düşünce, evrene bir enerji yayar ve bu frekans da kaynağına yansıyarak geri döner. Bu durumda cesaretsizlik, üzüntü, öfke, korku, kıskançlık ve nefret gibi olumsuz düşünceleriniz varsa bunların hepsi size dönecektir ve olumsuz düşüncelerin içine saplanıp kalacaksınızdır. Bu nedenle, düşüncelerinizin niteliğini neden önemsemeniz gerektiğini bilmeli, sadece olumlu düşünceler üretmeyi öğrenmeli ve sizi yokuş aşağı sürüklemeden önce olumsuz düşünceleri serbest bırakmayı başarmalısınız.

2- Etrafınızdaki kişiler

Çevrenizdeki insanlar titreşim frekansınızı doğrudan etkiler. Eğer etrafınızda mutlu, olumlu ve azimli insanlar bulundurursanız, siz de aynı frekansta titreşim yaymaya başlarsınız. Çevrenizin sürekli söylenen, küfreden ve karamsar olan insanlarla dolu olması durumunda ise onlarla aynı hale gelebilirsiniz, dikkat edin! Bu insanlar frekansınızı etkileyecek ve bunun sonucu olarak sizin lehinize çalışan Çekim Yasası’nı engelleyeceklerdir.

3- Dinlediğiniz müzikler

Müzik çok güçlü bir araçtır. Eğer sadece ölümden, ihanetten, üzüntüden, terk edilmekten bahseden şarkılar dinlerseniz, bunların hepsi yaydığınız enerjiyi de etkileyecektir. Dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin çünkü, titreşim frekansınızı düşürüyor olabilirler. Ve unutmayın ki siz nasıl bir titreşim yayıyorsanız, hayatınıza da onu çekersiniz. Sizi neşelendirecek ve titreşim frekansınızı yükseltecek pozitif ve canlı şarkılar dinleyin.

4- Gördükleriniz

Şanssızlık, ölüm, ihanet vb. konularda programlar, videolar ya da filmler izlediğinizde beyniniz bunu gerçekmiş gibi algılar ve titreşim frekansınızın etkilenmesine sebep olacak zararlı kimyasallar salgılamaya başlar. Bu nedenle, iyi olmanıza yardımcı olacak ve daha yüksek titreşim yaymanızı sağlayacak şeyler izleyin.

5- Çevreniz

Evde ya da işte olmanız fark etmeksizin, dağınık ve kirli bir çevrede bulunduğunuzda bu titreşim frekansınızı da etkileyecektir. Bu nedenle çevrenizde bulunan ne varsa onu iyileştirin, bulunduğunuz ortamı düzenleyin ve temizleyin. Evrene daha fazlasını almaya eğilimli olduğunuzu gösterin. Sahip olduklarınızın değerini bilin. Hinduizm inancına göre zenginlik, şans ve güzellik tanrıçası Lakşmi’nin temiz olan yerlerde bulunduğunu biliyor muydunuz? Tüm güzelliklerin çevreniz temiz olduğunda size bulacağını unutmayın.

6- Söyledikleriniz

Olaylar ve insanlar hakkında şikayet etme ya da kötü konuşma eğilimindeyseniz, bu durum titreşim frekansınızı da etkiler. Yüksek frekansınızı korumak için şikayet etme ve başkaları hakkında kötü konuşma alışkanlığınızı ortadan kaldırmanız gerekir. Daha sonrasında ise dramatik sahneler yaratmaktan ve kendinizi kurban rolüne sokmaktan vazgeçmelisiniz. Hayatınızdaki kararların sorumluluğunu almalı ve şikayet etmeyi, suçlamayı ya da yargılamayı tamamen bırakmalısınız.

7- Şükretmek

Şükretmek titreşim frekansınızı olumlu bir biçimde etkiler. Bu alışkanlığı hemen hayatınıza dahil etmelisiniz. Sahip olduğunuz her şey için teşekkür edin; genelde kıymetini bilmedikleriniz için, elinizdeki iyi şeyler için, iyi olarak değerlendirmedikleriniz için ve şu ana kadar deneyimledikleriniz için evrene teşekkür edin. Şükretmek, iyi şeylerin olumlu bir şekilde hayatınıza girmesi için kapılar açacaktır.

Evrene yaydığınız enerjinin karşılığını alacağınızı unutmayın. Bu nedenle, öncelikle kendi düşüncelerinizi iyileştirmeyi ve frekansınızı yükseltmeyi amaçlayın. Böylelikle hayatınıza güzellikleri çekmeye başladığınızı fark edeceksiniz.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: Parmeet Singh Sood