Anne sütünden sabun nasıl yapılır?

Anne sütünün birçok iyileştirici özelliği vardır. Zaten yıllardır anneler de fazla sütlerini meme ucu yaralarında kullanmaktan kızarıklıkları ve egzamayı gidermek için birçok alanda kullanırlar. Kendi sütünüzden daha fazla verim almanızı sağlayacak bir yöntem var: Sabun yapmak.

Anne sütü sabunu, fazladan veya son kullanma tarihi geçmiş donmuş sütü tüketmek için harika bir yoldur. Cilt için pek çok şaşırtıcı faydası sebebiyle tüm ailenizin bu sabunu kullanmasını isteyeceksiniz.

Anne sütü sabunu kullanmanın faydaları nelerdir?

İçinde ne olduğunu tam olarak biliyorsunuz.

Aileniz için mükemmel olan malzemeleri seçebilirsiniz.

Kuru cildi iyileştirir.

Antioksidan açısından zengin ve süper nemlendiricidir.

Egzama gibi cilt hastalıklarına ve hassas ciltlere karşı naziktir.

Anne sütünden sabun tarifi

Anne sütü sabunu yapımı için malzemeler:

Silikon kalıp

Kauçuk bir spatula

Bir kase

İstenilen esansiyel yağ ve gıda boyası

Sabun veya sabun bazı

1 su bardağı oda sıcaklığında anne sütü

Anne sütü sabunu yapılışı:

İlk olarak donmuş süt kullanacaksanız sütünüzü çözün ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Sabun bazınızı/sabununuzu eritin ve içine sütünüzü ekleyin. Tamamen karışana ve pürüzsüz olana kadar hafifçe karıştırın. Renklendiriciler veya esansiyel yağ kullanıyorsanız ekleyin. Kalıplarınıza dökün. Bir saat buzdolabında bekletip kurumaya bırakın. Daha hızlı erimemesi için birkaç gün buzdolabında kurumaya bırakabilirsiniz.

Referanslar:

Morgan. "DIY Breast Milk Soap Recipe – Simple, 4 Steps". Şuradan alındı: https://www.morganmanagesmommyhood.com/breast-milk-soap/ (23.12.2020).