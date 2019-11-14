İyi bir aile inşa etmek zor değil!

İyi aile ilişkileri çocuğunuza güvende olduğunu ve sevildiğini hissettirir. Bu onların öğrenmesi ve büyümesi için önemlidir.

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İyi bir aile inşa etmek zor değil!

Ebeveyn olmak dünyadaki en zor (ama aynı zamanda en tatmin edici) iş olabilir. Her zaman hatasız ve mükemmel olabileceğiniz bir şey değildir. Çoğu ebeveyn bir yandan iş hayatı, arkadaşları, ev idaresi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken bir yandan da çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.



İyi aile ilişkileri sadece eğlenceli değil, aynı zamanda;

  • Çocukların güvenli ve sevgi dolu hissetmesini sağlayan ve bu sayede beyin gelişimlerinin sağlıklı seyretmesini sağlayan...
  • Çocukların yeme, uyuma, öğrenme ve davranış sorun ve zorluklarının üstesinden gelmesini sağlayan önemli bir unsurdur.
  • En meşgul aileler için bile ilişkileri geliştirmek ve sıkılaştırmak için kimi yöntemler bulunmaktadır.

 

ÇOCUĞUN BAŞARISINI ENGELLEYEN 7 EBEVEYN HATASI Elbette onun için en iyisini ist... ÇOCUĞUNUZLA DOĞRU İLETİŞİM KURABİLİYOR MUSUNUZ? Çocukları tanımanın en iyi yolu ...

 

Birlikte kaliteli zaman geçirin

  • Beraber mümkün olduğunca çok vakit geçirin. Örneğin; beraber sofraya oturun ve sohbet edin.
  • Her aile bireyi birbiri ile birebir diyaloglar kurmalı ve yakınlaşmalı.
  • Düzenli olarak, hep birlikte eğlenceli şeyler yapın.
  • Doğum günleri gibi özel durumlar için hep birlikte plan yapın.


Olumlu iletişim kurun

  • Her şey hakkında konuşun (zor mevzularda bile).
  • Birbirinizi tüm dikkatinizle dinleyin.
  • Birbiriniz ile paylaşımlarınız ve duygularınız doğal olsun.
  • Problemleri çözmek için birlikte çalışın.
  • Disiplin modeli sevgi, sabır ve anlayış üzerine kurulsun.
  • Takdir ve sevgi sözcüklerini birbirinizden sakınmayın.

 

Hayattaki tüm iyi ilişkilerin anahtarı; iyi iletişimdir. 

 


Bir takım olarak birlikte çalışın

  • Herkesin uyması gereken aile kuralları yaratın.
  • Aile kuralları ve aile tatilleri gibi konular hakkında kararlara büyük çocukları dahil edin.
  • Ev işlerini paylaşın.
  • Herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak aile aktiviteleri planlayın.
  • Çocukların kendileri hakkındaki bazı kararları kendilerinin vermelerini sağlayın (sizin koyduğunuz sınırlar içinde ve gelişim düzeylerine uygun olduğu sürece).


Birbirinizi takdir edin

  • Birbirinizin hayatlarına ilgi gösterin.
  • Gündelik şeylerden bahsederken herkesin konuşmaya dahil olmasını sağlayın.
  • Birbirinizin özel ve önemli günlerinde birbiriniz için orada olun.

 

Mutlu çocuk yetiştirmenin 10 yolu
+10
1. Çocuğunuza güvenin, onu olduğu şekilde kabul edin ve her türlü seçimine saygı duyun. Ona güvenir ve saygı duyarsanız o da kendisine ve çevresine karşı güven, saygı ve duyarlılık hissedecektir. Sadece yaşı küçük olduğu için sizin düşüncelerinizden farklı seçimleri olması, her koşulda bunların yanlış olduğunu göstermeyecektir.

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