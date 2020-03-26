Başarılı ebeveynliğin 7 sırrı

Çocuklarınızla olumlu ilişkiler kurmanızda yardımcı olacak öneriler...

Anne baba olmak dünyanın en zor mesleği. Kendine güvenen mutlu çocuklar yetiştirmek için size yüzde yüz bir tarif olmasa da aşağıdakiler yardımcı olacaktır.

Sınırsız sevgi ve cesaret

Ebeveynleri olarak çocuklarınıza onların değerli olduğunu hissettirip hayata güvenle başlamalarına yardım edecek kişi sizsiniz. Kitap okuyarak, oyun oynayarak ya da sohbet ederek ona vakit ayırıp gelişmesine yardım edebilirsiniz. İşten eve döndüğünüzde ilk kısa bir süre de olsa her şeyi bırakıp çocuğunuzla ikili vakit geçirmeye çalışın. Kreş dönüşü yolda onunla sohbet edin. Konuştuğu zaman onu dinleyerek onun hislerine önem verdiğinizi gösterin. Onunla konuşurken tüm dikkatinizi ona verdiğinizde kendine olan güveni artarken yaptığınız sohbetle kelime haznesi de gelişecektir. Çocuğunuzu yaptıklarında cesaretlendirme şekliniz de önemli. Ortaya çıkan sonuçtan çok o işte harcadığı emeği önplana çıkarıp desteklemeniz, kendini onaylamasını sağlayarak başkalarının onayına çok fazla ihtiyaç duymamasına yardımcı olacaktır. Tabii ki çocuğunuzu yüreklendirmek için gerekli olan en önemli şey sık sık onu ne kadar sevdiğinizi söylemeniz.





En büyük önceliği çocuğunuza verin

Hayatımızdaki talepler, öncelikler çalışsak da çalışmasak da çok fazla. Ancak çocuklarımızla vakit geçirmek, onların isteklerine zaman ayırmak gibi önemli şeylerle verilmesi gereken raporları, bitirilmesi gereken projeleri ayırmayı bilmemiz lazım. Verimli bir ebeveyn olmak için sürekli önceliklerimizi düzenlemek zorunda olduğumuz bir gerçek. Çocuklarınıza önceliği vermek sizin superkadın olmanızı ve kendinizi unutmanızı gerektirmiyor. Ama bazen daha az prestijli bir işi seçmek ya da daha düşük bir pozisyonu kabul etmek gibi seçimler yapmanız da gerekebilir.

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Takım ruhu

Genelde anne ailenin evdeki hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayan kişidir. Babalar ise daha çok risk almaya ve bağımsız olmaya meyillidirler. Çocukların kendilerine yetip problemlerini kendileri çözmeleri taraftarıdırlar. Anneler koruyucu kollayıcı babalar ise daha özgür bırakan kişiler olarak bir takım halinde kararlar verir ve bu takım ruhu, çocukların karşılarına çıkan olayları daha iyi çözebilme yeteneği kazandırır. Ebeveynler arası iletişim bu noktada çok önem taşır. Disiplin, evdeki kurallar gibi önemli kararlar söz konusu olduğunda eşinizle aynı fikirde olmanız iletişimin doğru işlemesi için çok önemlidir. Anneler çocukları söz konusu olduğunda en doğrusunu kendilerinin bildiklerini düşünür. Bu fikirden vazgeçtiklerinde babalar da evdeki yardımcı konumlarından çıkıp eşleriyle ortak konuma gelirler. Bekar ebeveynler ise etraflarındaki öğretmen, akrabalar, komşular gibi güvenebilecekleri sevecen erişkinlerle anlamlı ilişkiler içinde olarak çocukları için olumlu bir çevre kurmuş olurlar. Boşanmış çiftlerde de çocukların iyiliği için olumlu ilişki ve iletişim halinde olmak, çocuğu çiftler arasında bir seçim yapmak zorunda bırakmaz.

Disiplinin önemi

Çocuğunuza doğruyu yanlıştan ayırmayı öğretmenin en iyi yolu kesin ve net sınırlar koyarak bunu düzenli bir şekilde uygulamaktır. Eğer çocuğunuzla aranızda bir güç kavgası başladıysa bir adım geri çekilerek çocuğunuza biraz zaman verin ve bir iki dakika sonra sakinleşince tekrar iletişim kurmayı deneyin. Sakinleşmeden önce cezaya asla başvurmayın.

Kurallara uymadığı zaman özgüvenini zedeleyecek bir şekilde tepki vermemeye çalışın. Mümkün olduğunca dikkat çekmek için yaptığı ağlama ve bağırma gibi davranışları gözardı edin, saldırgan ve antisosyal davranışlarına karşı odasında bir süre kalmak ya da sevdiği oyuncakla oynayamamak gibi yaşına uygun mantıklı cezalar vermeyi deneyin. Disiplin ceza değildir, tam tersine olumlu davranışı ortaya çıkarmak, teşekkür etmek ya da lütfen demek gibi görgü kurallarını uygulamak ve kendisi olumlu davranışta bulunduğunda onu övmektir.

Sorumluluk öğretin

Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye alacağı kararlarda ve davranışların sonuçlarında ve tabii ki mutluluğunda kendisinin sorumlu olduğudur. Özgüven gelişimi küçük yaşlarda başlar. Sabah kahvaltısında ne yemek istediği ya da hangi kıyafeti giymeyi tercih ettiği konusunda ona seçim hakkı tanıyın. 3 yaşında bir çocuk evin içinde oyuncaklarını toplamak, bulaşık makinesini boşaltmak gibi konularda size yardımcı olabilir. Bunlar onun ev işlerine katkıda bulunmasını sağlarken ona sorumluluk duygusunu da öğretecektir. Bisiklete binmek ya da yüksek sesle hikaye okumak gibi yeni beceriler öğrenmesine yardımcı olmak da bir çocuk için önemlidir. Hata yaptığında hemen onu düzeltmek yerine kendisinin düzeltmesini sabırla beklemek onun harekete geçmeden önce sonuçları düşünmesine ve kendine yetme duygusunu öğrenmesine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu fikirleri sizden farklı bile olsa düşünmeye teşvik etmek onu reddedilme duygusundan kurtaracak ve kendi mutluluğu için daha özgür kılacaktır.

Birliktelik duygusu için rutin geliştirin

Aile içindeki alışkanlık ve adetler çocuklarda güven duygusu sağlar. Küçük çocukların gün içindeki rutinleri -kahvaltı sonrasında park, dönüşte yemek ve uyku- gibi onlar için rahatlatıcıdır. Okul çocukları da yine aile içinde önceden bildikleri ortak konularda mutlu olurlar. Bu rutinler çocuğun kontrol algısını dolayısıyla da güven duygusunu artırır. Bu adet ve gelenekler aynı zamanda aile içindeki farklı nesillerin birbirine kaynaşmasına ve çocuklarda aidiyet duygusunun gelişmesine neden olur.

Siz de önemlisiniz

Kendinize de zaman ayırmayı unutmayın. Kronik uykusuzluk, yalnızlık ve kendini bırakmışlık sizi duygusal olarak yıpratır ve etkisiz hale getirir. Arada sırada mola vermeyi, bakış açınızı yenilemeyi, neşelenmeyi ve eski enerjinizi geri getirmek için bir şeyler yapmayı unutmayın. Arada bir sinemaya kaçmak ya da kısa bir arkadaş ziyareti size iyi gelecektir. Başkalarından yardım istemek ve yardımı gerektiğinde kabul etmek çok zor olmamalı. Bu şekilde şarj olup çocuklarınızla daha sağlıklı ilişki kurma şansınız olacaktır.

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