Çocuklarınız için yapabileceğiniz 8 iyilik

Her anne baba, çocukları için en iyisini yapmak ister...

Bütün ebeveynler iyi bir iş yapıp yapmadıklarını merak ediyor ve sürekli kendilerine ‘yapabileceklerimin en iyisi ne olabilir’ diye sorup duruyor.n İyi ebeveyn olmak, çocuklarınıza istedikleri her şeyi vermek anlamına gelmiyor. Onların yeteneklerini geliştirmeye çalışmak, sevgi ve şefkat göstermek çok daha önemli.

İşte size çocuklarınızı kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmenizi sağlayacak bazı tavsiyeler.

Finansal Bilgi

Çocuklarınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri onlara parayı nasıl yöneteceklerini öğretmek olacaktır. Yazık ki birçok insan ekonomik açıdan ne yapacağını çok da bilmeden yetiştiriliyor. Çocuklarınızın para konusunda akıllıca davrandıklarından emin olun – bu onları diğer çocuklardan ayıran önemli bir özellik olacak.

Bağımsızlık

Çocuklarını öylece ortalığa salan herhangi bir ebeveyn biliyor musunuz? Bazıları çocukluk dönemi oldukça geride kalmış yetişkin çocukları için bile endişelenmeye devam ediyor. Eğer çocuğunuzun bağımsız hareket etmesine izin veriyorsanız, iyi bir iş çıkarıyorsunuz demektir.

Bireysellik

Ne yazık ki bütün aileler çocuklarını kendi ilgi alanlarını ve karakterlerini şekillendirme konusunda cesaretlendirmiyorlar. Belki siz de ebeveynlerinizin gitmenizi istediği yoldan gittiğiniz için kendi yolunuzu seçme imkânı bulamamışsınızdır. Siz çocuklarınızı yetiştirirken aynı hatayı yapmayın. Her zaman kendi doğrularını hayata geçiren bireyler olmaları için destek olun.

Eğitim

Bütün çocuklar iyi eğitimli olmak zorunda değil ama çocuklarınızın eğitimlerini önemsemeleri için onları cesaretlendirin. Kalifiye olmaları onlara hayatta oldukça önemli bir şans tanıyacak. Çalışmak çok önemlidir. Öyleyse onların en iyi oldukları alanları tanımlayın, en çok eğlendikleri alanları seçmelerini sağlayın ve çok da iyi olmadıkları alanlarda yardımınızı esirgemeyin.

Ailevi yetenekler

Hayatınızda kaç kere ‘Annemin/Babamın bana … öğretmiş olmasını isterdim’ şeklinde cümleler kurdunuz? Eğer evle ilgili sorunların üstesinden nasıl geleceğinizi biliyorsanız, çocuğunuza da bir araba lastiğinin nasıl değiştirileceğini ya da sökükleri nasıl dikebileceğini öğretebilirsiniz. Bunları bilmesi hem zaman hem de paradan tasarruf anlamına gelecektir. Ve tüm bunların yanında yemek yapmayı kesinlikle öğretin! Özellikle de erkek çocuklarına.

Denge

Çocuklarınıza her zaman adil davranın ve onlara eşit zaman ayırmaya özen gösterin. Davranışlarınıza yansıyan her şey o yaştaki çocuklar için oldukça baskın etkilere sahip olabilir. Eğer abisi spor antrenmanındaysa ve kız kardeşi de müzik dersleri alıyorsa, onun da kendine ait bir alanda çalışmasına ya da o zamanlarını sizlerle geçirmesini sağlamaya özen gösterin.

Paranın değeri

Çocuklarınıza parayı nasıl yöneteceklerini öğretirken, istedikleri her şeye sahip olamayacaklarını öğretmeyi de unutmayın. Onları kandırmak gelecekleri için olumlu sonuçlar sağlamayacaktır. Harcamaların bir sınırı olduğunu ve o harcamaları yapabilmek için de sizin çalışmak zorunda olduğunuzu bilmesini sağlayın.

Onları sevin

En önemlisi onlardan sevgi ve şefkatinizi esirgemeyin. Bu onların gerçekten kendilerine güvenen birer birey olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Kendilerini güvende ve aranılan insanlar olarak gördüklerinden emin olun, elbette onları boğmadan!

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