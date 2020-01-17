Bebeğin ilk saç kesimi

Bebeklerin ilk saç kesimini kolay hale getirmek için tavsiyelerimize göz atın.

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Bebeğinizin ilk deneyimleri: İlk saç kesimi

Bebeğin saçları ne zaman kesilmeli?” sorusunun cevabı her bebek için farklıdır. Kimi bebek oldukça saçlı olarak doğar ve 6 ay dolduktan sonra halen dökülmediyse, herhangi bir zamanı beklemeden, doğumdan sadece birkaç ay sonra saçlarını kestirmek gerekebilir. Çeşitli sebeplerle kısaltılması gereken bebek saçları için kuaför yolu görünür. İşte, bebeğin ilk saç kesimi için tavsiyeler…

 

Bebeğinizin günlük rutinine uyun

Bebeğinizin saç kesimi artık ihtiyaç haline gelmiş olabilir. Yine de günlük beslenme, uyku gibi ihtiyaçları elbette daha önceliklidir. Bebeğinizin açlık ve uyku saatlerine yakın bir zaman için randevu almamaya dikkat edin. Bebeğin ilk saç kesimi, tahmininizden daha uzun sürebilir. Bebeğin girdiği ortama alışması için zaman geçmesi gerekebilir. İki beslenme veya uyku saati arasında veya aynı gün başka işlerin de olduğu tempolu bir plan yaptıysanız, daha geniş bir zaman aralığı seçmek iyi fikir olabilir. Bebeğin ilk saç kesiminde yanında bulunmak isteyen akraba ve aile büyükleri varsa, onlara kesim sonrası ziyaret sözü verebilirsiniz. Bu tarz işleri sade bir günlük rutine katmak herkes için daha uygun olur.

 

Sakin kalın

Bebek ve çocuk kuaförü, bebeğinizin ilk defa gireceği bir ortam olduğu gibi sizin için de yenidir. Her ilk deneyimde olduğu gibi bebeğinizin ilk saç kesiminde de tedirgin davranmanız, endişe gibi duygularınızı ona aktarmanıza sebep olabilir. Ortada hiçbir sebep yokken bile bebeğiniz huzursuz olabilir. Her şeyden önce yeni bir ortam onun için inceleyecek birçok nesnenin, yeni yüzlerin olduğu bir keşif alanıdır. Bebeğinizin bir süre oturarak önündeki oyuncaklarla oynaması, bu esnada kuaförün nazikçe işini yapması beklenir. Bu da hem kuaförle bebeğiniz, hem siz ve kuaför, hem de bebeğiniz ve sizin aranızdaki iletişim sayesinde en olumlu halde yaşanır. Gürültülü, abartılı ve zorlayıcı bir tavırla onu alıştırmaya çalışmayın. Yeni deneyimlerde anne babanın sakin tutumu çok faydalıdır. Bebek kuaförü Hakan Karakuş’un bu noktada ayrı önemde bir uyarısı var: Bebeğiniz küçük bile olsa, konu hakkında konuşurken “Saç kesmek” yerine “Saç kısaltmak” ifadesini kullanın.

 

Önceden hazırlık yapın

Genellikle çocuklar yeni durum ve deneyimlere kolayca adapte olurlar. Çocukların bir durumdan korkmasına sebep olan şeyler genellikle ebeveynlerin, ortada endişe verici bir şey olduğunu hissettiren tavır ve konuşmaları olur. Her şeyden önce kendi merakınızı gidermek ve sorularınıza cevap bulmak için, bebeğiniz yanınızda yokken kuaför salonunu ziyaret edebilirsiniz. İçinize sinen bir yer bulduktan sonra ise bebeğinizi götüreceğiniz çocuk kuaförü salonunu randevu öncesinde bir gün birlikte ziyaret edebilir, saç kesimini yapacak olan kuaförle tanışmasını sağlayabilirsiniz. 6 aydan büyük bebekler yüzleri, kişileri iyice tanımaya başlar. Özellikle 7-9 aylık bebekler yabancılardan korkma ve anneden ayrılma kaygısını yoğun olarak yaşadıkları için bu doğal aşamada yumuşak bir yaklaşım önemli hale gelir. Yanında sevdiği bir oyuncağını götürmek, sevdiği şarkıları telefonunuzda bir liste halinde hazır tutmak basit ama iyi yöntemlerdir. Bebeğiniz boynuna kuaför önlüğü takılmasından muhtemelen hoşlanmayacaktır. Yanınızda bolca yedek kıyafet getirerek bunu çözebilirsiniz.

 

Planlar değişirse zorlamayın

Eğlenceli bir saç kesimi seansı hayal etmiş olabilirsiniz. Bebek fotoğraf çekimi için yapılan hazırlıklarda olduğu gibi ilk kuaför randevunuzla ilgili olarak da gözünüzün önüne bazı sahneler gelebilir. Ne de olsa oyuncaklar sayesinde bebeğinizin çabucak adapte olacağını, sakince oturacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak siz ne yaparsanız yapın, bebeğiniz o gün kuaför salonunda bulunan başka bir çocuğun ağlamalarından etkilenebilir. Bu veya başka birçok sebeple o gün saç kestirmek mümkün olmayabilir. Saç kestirmek, oyun grubuna katılmak gibi birçok ilk, anne babalar için bir hedef haline gelebiliyor. Bu telaşa kapılmayın ve her çocuğun kendi alışma zamanı ve hızı olduğunu hatırlayın. Bu, ne de olsa bir saç kesimi. Tekrar gidilebilir.

 

Anıları saklamayı unutmayın

Bebeğinizin ilklerini kaydetmek ve bunları bir defter, pano veya albümde saklamak için ilk kuaför randevusu da önemli bir anıdır. Kuaför koltuğuna oturan, saçları ıslatılan, kuaför tarağıyla taranan bebeğiniz nasıl da sevimlidir! Böyle birkaç kare yakalamayı her anne baba ister. İşleri daha kolay hale getirmek için saç kesimi başlamadan önce kuaför salonunda bulunan birinden yardım isteyebilirsiniz. Bebeğinizin saçları kesilmeye başladıktan sonra fotoğraf çekimiyle uğraşmak onun da dikkatini dağıtabilir. Saç kesimi bittikten sonra birçok aile, bebeğin kesilen ilk saçını saklamayı tercih ediyor. Bunun için o günü hatırlatan bir fotoğraf, bir obje ile küçük bir hatıra kutusu hazırlayabilirsiniz.  

 

Gülümseten fotoğraflar
+99
Fotoğraf: Grace Chon 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    17 Ocak 2020 Cuma 16:26

    İygunner dokdordaylm bey olumun disi arıyorum napcaml lazım

    Cevapla

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