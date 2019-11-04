Bebek fotoğrafı çekmenin püf noktaları

Kendi konsept çekiminizi organize edin
Bebeğinizin doğumundan hatta hamilelikten itibaren konsept çekimler yaptırmış olabilirsiniz. Yine de kendi yapacağınız çekimlerin tadı başkadır. Bebek aylık konseptlerini yani 3. Ay, 6. Ay gibi dönemleri olduğu kadar bebeğinizin diş çıkarma, ilk oturma, emekleme veya yürüme dönemlerini kaydetmek de iyi fikirdir. Bu özel zamanları kutlamak için profesyonel fotoğrafçı çağırmanız da şart değil. Hayalini kuruyor ancak bir türlü fırsat bulamıyorsanız, size bir önerimiz var; Kendi amatör konsept çekiminizi birkaç basit adımla yapın. Bunun için sakin bir gün belirleyin ve o gün geldiğinde, bebeğinizin keyifli ve rahat olduğu bir zaman dilimi seçin. Önceden hazırladığınız giysilerini ve objeleri, aksesuarları bir kenara dizin. Yanınızda yardım edecek birinin olması işinizi kolaylaştırır. Çekim yapacağınız zaman, bebeğinizin günlük rutini olsa bile etrafta farklı bir hareketlilik olması bu onu tedirgin edebilir. Eğer istediğiniz gibi gitmiyorsa başka bir gün belirleyin. Doğal kareler yakalamak istiyorsanız, bebeğinizin günlük hallerini yakalamaya çalışın. Kameranın sesini ve flaşını kapattığınızdan emin olun.