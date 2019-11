Bebek fotoğrafı çekmenin püf noktaları

En iyi kareyi değil anları yakalayın

“Bebeğimin fotoğrafları hayal ettiğim gibi olmuyor.” diyebilirsiniz ancak unutmayın ki bebekler poz vermez. Bebeklerin doğal hallerinin her biri zaten birer pozdur. Bunu düşünmek aslında bebeğinizin her an bir fotoğraf karesi veya hikâye yansıttığını hatırlatır. Belki de hangi hallerini çekeceğinizi şaşırdığınız zamanlar oluyor. Haklısınız, o da diğer tüm bebekler gibi muhteşem! Eğer hangi halini yansıtacağınıza karar veremiyorsanız, fazla düşünmeyin ve çekin. Poz yakalamaya çalışmayın. “An” yakalamaya odaklanın. Bu noktada da şunu hatırlamakta fayda var; onunla yaşadığınız dakikalar geri gelmeyecek. İyi bir resim karesi veya hikâye yakalamak veya sosyal medya hesaplarınızda canlı yayın yapmak için o anları dolu dolu yaşamayı da es geçmeyin. Her ne kadar bütün sevginiz ve ilginizle onun yanında olduğunuzu düşünseniz de çekim yaparken aslında bebeğinize değil, çoğunlukla ekrana bakarsınız. Onun sevimliliği ve başardıkları ile meşgul olurken buna bir de çekim yapma telaşı eklemeyin. Sadece tadını çıkarın, bizden söylemesi.