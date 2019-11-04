Bebek fotoğrafı çekmenin püf noktaları

Bebeğinizin her anı fotoğraflanmayı hak eder. İster fotoğraf ister video çekin, isterseniz sosyal medyada canlı yayın yapın, bebek için yapılan çekimler her zaman dikkate değerdir. Bebek fotoğrafı çekmenin önemli noktaları için önerilerimize göz atın.

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    Kendi konsept çekiminizi organize edin

    Bebeğinizin doğumundan hatta hamilelikten itibaren konsept çekimler yaptırmış olabilirsiniz. Yine de kendi yapacağınız çekimlerin tadı başkadır. Bebek aylık konseptlerini yani 3. Ay, 6. Ay gibi dönemleri olduğu kadar bebeğinizin diş çıkarma, ilk oturma, emekleme veya yürüme dönemlerini kaydetmek de iyi fikirdir. Bu özel zamanları kutlamak için profesyonel fotoğrafçı çağırmanız da şart değil. Hayalini kuruyor ancak bir türlü fırsat bulamıyorsanız, size bir önerimiz var; Kendi amatör konsept çekiminizi birkaç basit adımla yapın. Bunun için sakin bir gün belirleyin ve o gün geldiğinde, bebeğinizin keyifli ve rahat olduğu bir zaman dilimi seçin. Önceden hazırladığınız giysilerini ve objeleri, aksesuarları bir kenara dizin. Yanınızda yardım edecek birinin olması işinizi kolaylaştırır. Çekim yapacağınız zaman, bebeğinizin günlük rutini olsa bile etrafta farklı bir hareketlilik olması bu onu tedirgin edebilir. Eğer istediğiniz gibi gitmiyorsa başka bir gün belirleyin. Doğal kareler yakalamak istiyorsanız, bebeğinizin günlük hallerini yakalamaya çalışın. Kameranın sesini ve flaşını kapattığınızdan emin olun.  

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    Mükemmeliyetçi olmayın

    Sosyal medyada görüp özendiğiniz birçok çekimin arkasında epeyce detaylı bir ekip çalışması yer alabiliyor. Ünlü influencerlar bile zaman zaman esprili itiraflar şeklinde, yaptıkları gönderilerin arka planını paylaşıyor. Hayalinizdeki bebek fotoğraflarını kendi bebeğiniz için de çekmek için can atıyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki aslında en güzeli, sizin kendi yaptığınızdır. Kendi çektiğiniz resimler onunla yaşadığınız hayatın canlı hikâyesini yansıtır. Doğaldır ve gerçektir. Yaptığınız çekimlerin hatıra amaçlı olduğunu unutmayın ve hayalinizdeki kareleri yakalayamadığınız zaman üzülmeyin. Büyüdüğünde her biri gözünüze birer sanat eseri gibi görünecek. Çünkü her bir hatıra başlı başına çok özel…

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    En iyi kareyi değil anları yakalayın

    “Bebeğimin fotoğrafları hayal ettiğim gibi olmuyor.” diyebilirsiniz ancak unutmayın ki bebekler poz vermez. Bebeklerin doğal hallerinin her biri zaten birer pozdur. Bunu düşünmek aslında bebeğinizin her an bir fotoğraf karesi veya hikâye yansıttığını hatırlatır. Belki de hangi hallerini çekeceğinizi şaşırdığınız zamanlar oluyor. Haklısınız, o da diğer tüm bebekler gibi muhteşem! Eğer hangi halini yansıtacağınıza karar veremiyorsanız, fazla düşünmeyin ve çekin. Poz yakalamaya çalışmayın. “An” yakalamaya odaklanın. Bu noktada da şunu hatırlamakta fayda var; onunla yaşadığınız dakikalar geri gelmeyecek. İyi bir resim karesi veya hikâye yakalamak veya sosyal medya hesaplarınızda canlı yayın yapmak için o anları dolu dolu yaşamayı da es geçmeyin. Her ne kadar bütün sevginiz ve ilginizle onun yanında olduğunuzu düşünseniz de çekim yaparken aslında bebeğinize değil, çoğunlukla ekrana bakarsınız. Onun sevimliliği ve başardıkları ile meşgul olurken buna bir de çekim yapma telaşı eklemeyin. Sadece tadını çıkarın, bizden söylemesi.

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