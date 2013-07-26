Bebek giysileri nasıl yıkanmalı?

Bebeklerin cildi çok hassastır. Bu yüzden bebeklerin giysilerini yıkarken dikkatli olmak gerekir.

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Bebek giysileri nasıl yıkanmalı?

Yeni doğan bebekler için birbirinden güzel kıyafetler alırız. Ama unuttuğumuz önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu da bebek elbiselerinin yıkanması.

 

Bebeğinizin kıyafetlerini ayrı yıkayın

Bebeklerin cildi, yetişkinlere göre hassas olduğundan, daha özen göstererek hareket edilmeli. Bu yüzden kıyafetlerin bebeğin cildine zarar vermemesi için yetişkinlerin kıyafetlerinin dışında, sadece bebek giysilerinin yıkanması daha doğru olur. 

 

Yeni kıyafetleri yıkamadan asla giydirmeyin

Bebeğinize aldığınız yeni kıyafetleri yıkamadan asla giydirmeyin ve yıkadıktan sonra da mutlaka açık havada kurutun. Ardından kıyafetleri ütüleyin. Böylece mikropların kırılmasını önlemiş olursunuz. Bebeğinizin giysilerini makinede 30-40 °C'de yıkamaya dikkat etmeyi de unutmamalısınız.

 

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Bebeğinizin hassas cildine uygun hareket edin

Bebeğinizin cildinin tahriş olmaması için çamaşır suyu ya da buna benzer deterjanları kullanmayın. Bu tür kimyasal içeriği fazla olan deterjanlar bebeğinizin cildinde kaşıntıya, kızarıklığa ve pek çok yan etkiye sebep olacağından özel üretilen deterjanlar yerine sabun tozlarını tercih edin. Giysilerin içinde bulunan etiketleri kesmek de bebeğinizin hassas cildini korumak adına önemlidir. Böylelikle bebeğinizin cildini tahriş etmemesini sağlamış olursunuz. Bebek kıyafetleri saklanırken de naftalin ve güve ilaçları kesinlikle kullanmayın. Bu bebeğiniz için çok zararlıdır.

 

Lekelenen kıyafetleri bekletmeyin 

Giysilerde oluşan lekeleri fazla bekletmeden yıkamaya çalışın. Kurumuş bir lekeyi çıkarmak daha zor olacaktır. Yıkadıktan sonra güneş gören bir yerde kurutmak da giysilerdeki bakterilerin güneş ışınları sayesinde yok olmasını sağlar. Kuruyan çamaşırları ise serin ve kuru yerde bir yerde saklamaya dikkat edin. 

  

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Yorumlar
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Onay Bekleyenler
0
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  • Misafir
     
    16 Ağustos 2019 Cuma 11:14

    hangidi

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  • Misafir
     
    17 Şubat 2016 Çarşamba 00:52

    9aylik bebek nasıl bezlenir

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  • Misafir
     
    12 Ekim 2015 Pazartesi 08:43

    Hanği detercan kaulani kiyafati icin

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