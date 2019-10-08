Ankara’da sonbahar, sonbaharda Ankara

Sosyal medyada en çok haksızlık yapılan şehirlerin başında Ankara geliyor bence. Yok, ‘Ankara’nın en güzel yanı İstanbul’a dönüşüdür’ yok ‘Deniz görmeyen şehre şehir mi denir?’ Hâlbuki Ankara her zaman güzeldir, özeldir ve seveni için başka hiçbir yere benzemez.

Bu aralar aklıma sürekli Ankara düşmesinin en büyük sebebi sonbahar elbette zira sonbahar Ankara’ya, Ankara sonbahara çok yakışır. Turuncu yapraklar illa ki Tunalı Hilmi’de, Kuğulu Park’ta güzeldir. Hava gittikçe soğumaya başlarken gelecek kışın nasıl zor geçeceğini biliriz, belki bu yüzden sonbaharın tadını çıkartmak için daha da hevesli oluruz. Bahçeli’nin gençlik enerjisi ile her gün tazelenen sokakları, üniversitelerin ağaçlı yolları en güzel zamanındadır şimdi. İşten çıkıp evine giderken otobüsü beş dakikayla kaçırdığında en nefret ettiğin yerdir belki Kızılay ya da okula gitmek için son dolmuşu yakalamaya çalışıp da başaramadığında orada olduğuna lanet ettiğin. Sonbaharda o bile güzel görünür gözüne, orada olduğun için mutlu olursun. Ne yerinden kıpırdayamayacak ve kirpiklerini donduracak kadar soğuk ne de canından bezdiren yaz ayları gibi sıcak.

Havada sadece yağmur değil aynı zamanda kitap ve kahve kokusunun olduğu mevsimdir sonbahar eğer Ankara’daysan. Eski, tanıdık bildik kitapçıların önünde arkadaşlarla buluşmanın ve uzun uzadıya kitap seçmenin, sonra elde kitaplar, üstü turuncu yapraklarla dolu yollarda yürüyüp birer kahveyle ısınmanın mevsimidir.

Bale, opera ve klasik müzik konserlerinin yeni sezonunun başladığı mevsimdir sonra sonbahar ve bunu yıllardır herkes bilir ki ‘Ankara seyircisi başkadır’. Tiyatroya giderken hala o eski zamanlardaki gibi özenli giyinen, kibar davranan insanların şehridir Ankara. Manavda dünyanın en tok ve etkileyici sesiyle bir kilo mandalina isteyen o sese dönüp baktığınızda dün sahnede izlediğiniz o tiyatrocuyu görebileceğiniz şehirdir aynı zamanda ve hayır bu İstanbul’da ünlü görmeye hiç benzemez.

Ve tabii Ankara’da sonbahar en çok âşık olmak, âşık kalmak için güzeldir. Sevgilini daha da çok sevmek, sevdiğinle sevgili olmak isteyip durduğun, kendinden hüzünlü ama bir o kadar da umut dolu bir mevsimdir. Havanın onca yağmurla temizlenip durmasından mıdır yoksa yağmurların hemen arkasından gelecek karın aşka ne biçim de yakıştığını bilmemizden midir emin değilim ama sonbaharda Ankara’da âşık olmamak çok zor, âşık olmaksa bir o kadar çocuk oyuncağıdır.

İnsan nereyi seviyorsa orası güzeldir tabii ama Ankara sanki biraz daha güzeldir. Sizce de öyle değil mi?

Yazı: Zeynep Gönenli

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