Anda kalmak

Farkındalıkla ve anda kalarak hayattan daha çok zevk alabilirsiniz.

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Yarının ne getireceğini bilemezsiniz, anda olun

Üzerinizde fazlaca baskı hissettiğiniz zamanlar, anda olmak kolay olmuyor olabilir. Hayat bazen karmaşık ve zor bir hal alabiliyor ve bu zamanlarda farkındalık ve anda olmak üzerine çalıştığınızda daha iyi hissedersiniz. Yarının nasıl geleceği hiçbir zaman bilinmez ve bir göz kırpmamızda birçok şey değişebilir. Bütün bu değişimlerle daha uyumlu ve bütün olabilmek için, farkındalık ve anda olabilmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Hayat bizim istediğimiz yönde ilerlemeyebilir ve bazen bazı şeylerin gitmesine ya da değişmesine izin vermek gerekir.

 

Farkındalık ve anda olabilmek için yapabileceğiniz 7 şey:

 

Kendinize çok yüklenmeyin

Hayat,kendinize karşı ne kadar sert olursanız o kadar zor bir hal alır. Bazen siz göremiyor olsanız da hayatta birçok başarınız olduğunu unutmayın. Sevdiklerinize nasıl yaklaşıyorsanız kendinize de aynı şefkatle yaklaşın.

 

Her seferinde tek bir şeye odaklanın

Hayat bazen çok fazla olabilse de, omuzlarınıza taşıyabileceğinizden fazla yükü almamaya özen gösterin. Aynı anda iki ya da üç şeye odaklanmak yerine sadece bir şeye odaklanın. Bu işlerinizi daha iyi organize etmenizi ve onlarla daha kolay baş etmenizi sağlar.

 

Yavaşlamaktan korkmayın

Herkesin zaman zaman yavaşlamaya ve rahatlamaya ihtiyacı vardır. Hayatın yoğun temposuna kendinizi ne kadar çok kaptırırsanız o kadar çok yorulursunuz. Yavaşlayın ve rahatlayın, günün tadını çıkarın.

 

İhtiyacınız olduğunda ara verin

Eğer bir araya ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız kesinlikle bu arayı kendiniz için verin. Patlayacak duruma gelene kadar kendinizi bir şeyler için zorlayıp durmayın; bunu yapmak sağlıklı değildir ve sizi daha da aşağıya çeker.

 

FARKINDALIK VE MUTLULUĞA DAİR 10 BASİT ÖNERİ

 

Kendinize ve etrafınızdakilere daha sabırlı olmaya çalışın

Herkes çoğu zaman sabırlı olmalıdır. Sabır içinde olmak zor olsa da önemlidir. Başkalarından beklemeniz gerekenden daha fazlasını beklemeyin ve kendinize hata yapma şansı sunun. Herkes hata yapabilir.

 

Nefesinize önem verin

Daha fazla meditasyon yapın ve nefesinizin farkına varın. Eğer çalışıyorsanız bunun farkında olun. Bu birçok şeyi daha doğru bir şekilde görmenizi ve algılamanızı sağlayacak.

 

Beklentileri bırakın

İnsanlar sizden bir şeyleri yapmanızı isteyebilirler ama siz her isteneni yapmak zorunda olmadığınızın farkına varın. Sadece katılmak istediğiniz düşüncelere katılmakta özgürsünüz.

 

HAYAT ZORLAŞTIĞINDA ANIMSAMANIZ GEREKEN 9 ŞEY

 

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