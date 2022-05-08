Altı bin yıl önce anne sevgisi: “Sevgili anneme mektup”

Bazı Anneler Günü mesajları binlerce yıl öncesinden! Sümerli Ludingirra, M.Ö. 4 binli yıllarda annesine yazdığı şiirle insanlığın ortak bir duygusunu sanki bugün anlatır gibi; anne sevgisi… “Sevgili Anneme” şiiri kalbinizi ısıtacak.

Altı bin yıl önce anne sevgisi: “Sevgili anneme mektup”
Anne - Baba
08 Mayıs 2022 Pazar

İşke Ludingirra, ismi günümüze ulaşan üç Sümer şairinden biri. Kendi yaşam öyküsünü anlattığı tabletlerin çevirisi olan ve Kaynak Yayınları aracılığıyla Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ tarafından okurla buluşan “Sumerli Ludingirra – Geçmişe Dönük Bilimkurgu” adlı kitapta, M.Ö. 4 binli yıllara ait çivi yazılı tabletlerden günümüze uzanan bir mektup bulunuyor; “Sevgili Anneme”


Altı bin yıl öncesinden kalma şiir, anne sevgisinin zamansız bir ifadesi olarak Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ tarafından dünyaya armağan edilmiş. 8 Mayıs 2022 Anneler Günü’nde geçmişten gelen bir anneler günü mesajı olarak sizlerle paylaşıyoruz.


Sümerli Ludingirra’dan Annesine Mektup


Sevgili Anneme


Yola çıkan kralın habercisi,


Seni Nippur’a göndereceğim, bu haberi götür!


Uzun bir yolculuk yaptım,


Annem üzüntüde, uyuyamıyor,


Odasına sıkıntılı bir söz girmeyen o,


Bütün yolculara sağlığımı soruyor,


Benim selam mektubumu eline ver!


Eğer annemi tanımıyorsan, onu sana tanıtayım:


Onun adı Şatiştar’dır


Pırıl pırıl görünüşü ile


Bir tanrıça hoşluğu, tatlı bir gelindir o,


Gençliğinden beri kutsanmıştır o.


Kaynatasının evini gayretle yöneten,


Kocasının Tanrısına hizmet eden,


Tanrıça İnanna’nın yerine bakmayı bilen,


Kralın sözünü yabana atmayan,


Sevilen, sevgi ile yaşayan,


Kuzu, iyi kaymak, bal, kalpten akan tereyağıdır o.


Annemin ikinci tanımını vereyim:


Annem ufukta parlayan bir ışık, bir dağ geyiği,


Işıldayan bir sabahyıldızıdır o…


Değerli bir akik, Marhaşi’den bir topaz,


Cazibe dolu bir prens mücevheri,


Neşe yaratan bir akik,


Bir kalay yüzük, demir bilezik,


Bir altın çubuk, parıldayan bir gümüş,


İçi çeken bir fildişi heykelcik,


Mavi taştan bir taban üzerinde duran alabastar bir melektir o.


Annemin üçüncü tanımını vereyim:


Annem mevsiminde yağmur, ilk tohum için su,


Zengin bir bahçe meyveyle dolu.


Kozalaklarla süslü bir köknar ağacı,


Yeni yılda ilk ayın ürünü,


Sulama yerlerine bereket getiren bir kanal,


Aranan en tatlı Dilmun hurmasıdır o.


Annemin dördüncü tanımını vereyim:


Annem bir bayram, neşe dolu bir kurban,


Prenseslerin olgusu, bir bolluk şarkısı


Neşesi tükenmeyen, seven, sevilen bir kalp,


Annesine dönen bir tutsağın müjdesidir o.


Annemin beşinci tanımını vereyim:


Annem çam ağacından bir araba, şimşirden bir tahtırevan,


Parfümle kokulandırılmış güzel bir giysi,


Kendisine tam uyan, çiçekten bir taçtır o.


Sana verdiğim bu tariflerden annemi tanıyacaksın.


Lamalara sahip olan o hoş kadın işte benim annemdir.


Benden haber için kulak kesilen ona,


Haberi neşe ile götür.


“Sevgili oğlun Ludingirra’dan selam” de ona.




Kaynak: Sümerolog Muazzez Ilmiye Çığ (Ludingirra’nın yaşam öyküsü. Tablet 16)




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