Çocuğunuzun sakinleşmesine yardımcı olmanın 7 yolu

Bazı yetişkinlerin büyük duygularla başa çıkmakta bile sorun yaşadıklarını hatırlamak önemlidir, bu nedenle duygusal olarak tam gelişmemiş küçük bir çocuğun bunu yapmakta zorlanmasının beklenmesi gerektiğini anlamalıyız.

Çocuğunuz size büyük duygularla geldiğinde, yapmak isteyeceğiniz son şey onu geçersiz kılmak ya da duyguları olduğu onları için cezalandırmaktır. Bunun yerine, mücadeleleri karşısında nasıl sakinleşeceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak bir ebeveyn olarak sizin görevinizdir. İşte çocuğunuzun sakinleşmesine yardımcı olabileceğiniz 7 yol...

1. Yürüyüşe çıkın

Çocuğunuz büyük duygularla uğraşırken, onu yürüyüşe çıkarın. Yürüyüş sadece dikkat dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda doğa normal olarak sakinleştiricidir. Bu iki şey çocuğunuzun dikkatini yeniden odaklamasına ve zihnini boşaltmasına yardımcı olur.

2. Ona kadar sayın

Çocuklarınız üzgün ve endişeli olduklarında derin nefes alma eğilimi göstermezler. Ona kadar sayarak nefeslerini sakinleştirmeleri için onlara rehberlik edin. Dikkatlerini yeniden toplamalarını sağlayarak, sakinleşmelerine yardımcı oluyorsunuz.

3. Çocuğunuzun duygularını etiketleyebilmesi için duygusal sözcük dağarcığını genişletmesine yardımcı olun

Çocuğunuz üzgün olmadığında bile, her zaman duygularını etiketliyor olmalısınız. Bu, duygularının ne olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır. Böylece çok fazla duygu hissettiklerinde, başka şekillerde göstermek yerine neler olup bittiğini açıklayabilirler. Örneğin; çocuğunuz parkta ve yere düşüp dizini sıyırdığını fark ettiğinizi düşünelim. “Dizini çarptığın için yaralandın. Canın acıyor ve üzgün olabilirsin” diyebilirsiniz.

4. Öfke ve eyleme dökme arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olun

Çocuğunuz kızgın olduğunda, bu duyguları hissetmekle, bunlara göre hareket etmek arasındaki farkı anlamak oldukça yardımcı olabilir. “Üzgün olduğunu biliyorum. Ancak bir şeyleri fırlatmak ve başkalarına vurmak kabul edilemez” gibi cümleler kurabilirsiniz.

5. Derin nefes almalarına yardımcı olun

Büyük bir duygusal anın ortasındayken, onları derin nefes almaya yönlendirin. Burunlarından nefes alıp, ağızlarından vermeleri için onlara rehberlik edin. Bu onların endişeli nefeslerini normale döndürecektir.

6. Dikkatlerini dağıtın

Çılgınca gelebilir ama çocukların dikkat süreleri kısadır. Her şey başarısız olduğunda, bir film ya da oyunla dikkatlerini dağıtın.

7. Onları dinleyin

İlk anahtar dinlemektir. Neye üzüldüklerini bildiğinizi düşünseniz bile, onları dinleyin. Sorular sorun, onları rahatlatın ve ne hissettiklerini açıklamalarına izin verin.

Kaynak: Harley Manson. "7 Ways To Help Your Children Calm Down". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/7-ways-to-help-your-children-calm-down/. (11.01.2023).