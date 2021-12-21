Alternatif, doğal ve sürdürülebilir yılbaşı hediyeleri

Tohumdan Sofraya

Edremit’teki küçük üretim hanesinde sade yağlar, salçalar, soslar, reçeller, fındık-fıstık ezmeleri üreten Ilgın, aynı zamanda civarın en iyi, en doğal, en organik bakliyatlarını ve zeytin ürünlerini de listesine dahil ediyor. Zamanı geldi mi en kıvamlı nar ekşileri de, tüm sülalenin bayılacağı reçeller de onun elinden çıkıyor. Ilgın’ın en büyük derdi, iyi ve temiz gıdayı herkes için ulaşılabilir hale getirmek. Web sitelerinden ya da Instagram hesapları üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle sade yağı ve süt reçelini denemeden geçmeyin!

Earthist

Dünyanın en sihirli bitkilerinden biri olan kenevir ile yapılabilecek her şeyi yapmayı kafaya koymuş olan Earthist ekibi, doğal ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile hasat ettikleri kenevirden elde ettikleri yağlarla muhteşem kozmetik ürünler yapıyorlar. Yine kenevirden elde edilen ipler ve diğer hammaddelerle ürettikleri çeşitli ürünlerine de @vanara_co Instagram adresinden ulaşabilirsiniz.

Leap Natural

Mardin, Şanlıurfa ve Kilis civarından kadın üreticilerin bir araya gelerek ürettiği doğal ürünler sunan Leap Natural’de de çeşitli hediye seçenekleri var. Doğal yiyecekler, kişiye özel üretilen bez bebekler, kumaş baskı ürünler gibi seçenekleri Instagram’da inceleyebilirsiniz.

Otama Kırkpınar

“Mahallenizin Kozmetikçisi” sloganıyla Sakarya’da üretim yapan Otama’da saf uçucu yağlar ve bebek ürünleri de dahil olmak üzere birçok doğal ve vegan ürüne ulaşmak mümkün.

Bakkal İda

Kazdağları civarında üretilen doğal ve tarım ilaçsız ürünleri bir araya getirip meraklısına ulaştıran Bakkal İda’da mevsimine göre çeşitli seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Eldoku

Yerel üreticiyi ve yerli malzemeyi destekleyen Eldoku Tasarım, özellikle kadın üreticilerin elinden birbirinden güzel dokuma ürünler sunuyor.

Sinek Sekiz

Kitaptan güzel hediye mi var! Küçük üretici sınıfına rahatlıkla alabileceğimiz Sinek Sekiz, yıllardır özenle seçtiği ve gezegene iyi gelecek konularda kitaplar basıyor ve bunun yanında ufak tefek ürünler de tasarlıyorlar. Özellikle ajandaları iyi bir yeni yıl hediyesi olarak düşünülebilir.

Soluna Time

Soluna Time, doğal ve zehirsiz el yapımı kozmetik ürünler sunuyor. Mumlar, sabunlar ve şifalı doğal taşların hepsi seçmece, hepsi özene bezene hazırlanmış ürünler.

Dogist

Köpek dostlarıyla yaşayanlar için ideal hediyeler bulabileceğiniz bir dükkan burası. Kendini “Türkiye’nin ilk ve tek doğa dostu, sürdürülebilir evcil hayvan markası” olarak tanımlayan Dogist’in ürünlerinin %90’ı pet şişeden dönüştürülmüş ve her biri birbirinden şık.