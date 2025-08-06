AKOM uyardı: Kuvvetli poyraz ve sağanak alarmı

İBB AKOM, İstanbul için 6 Ağustos’ta kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

AKOM uyardı: Kuvvetli poyraz ve sağanak alarmı
Yaşam
Giriş: 06 Ağustos 2025 12:00 Güncelleme: 06 Ağustos 2025 12:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak, fırtınaya karşı önemli uyarılarda bulundu.


Poyraz fırtınası 75 km/s hıza ulaşabilir

Rapora göre; İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 25°C seviyelerinde seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 31°C’ye kadar yükseliyor. Ancak öğleden sonra etkili olması beklenen kuzeyli (Poyraz) yönlü rüzgârlar, saatte 75 km’ye varan fırtına şeklinde esecek. Özellikle akşam saatlerinden (18:00) sonra fırtına ile birlikte il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi bekleniyor.


Baraj doluluk oranı %51 seviyesinde

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin verilere göre baraj doluluk oranı %51,04 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 443 milyon metreküp olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C.


Hafta boyunca hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek

Hafta boyunca İstanbul’da sıcaklıkların 29-32°C aralığında değişeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor.


AKOM’dan uyarı: Ani sel, ulaşım aksamaları ve deniz seferleri risk altında

AKOM, akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.


Şu risklere dikkat edilmeli:

  • Ani sel ve su baskınları
  • Ulaşımda aksamalar
  • Çatı uçması, ağaç devrilmesi
  • Deniz ulaşımında aksaklıklar
  • Temizlik ve altyapı ekiplerinin hazırda olması gerekliliği

AKOM, ayrıca hâlihazırda mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerinde yükseleceğini belirtti.


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