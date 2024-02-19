Airfriyer'da bademli kakaolu kek 

Airfriyer'da pratik bir şekilde pişirebileceğiniz nefis keki deneyin derim...

Airfriyer'da bademli kakaolu kek 
Yaşam
Giriş: 19 Şubat 2024 10:51
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Tarif defterimden;

Evdeki favori lezzetlerimizden biri olan çay & kahve yanına çok yakışan bademli kakaolu kek...


Servis: 18 cm çapında kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
  • 100 gr tereyağı, oda ısısında
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1 bardak toz şeker
  • 2 yumurta
  • 1,5 bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 bardak maden suyu

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  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı maden suyu
  • 1 yemek kaşığı file badem



Yapılışı:

*Kek kalıbının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip atın.


*Tereyağı, rendelenmiş portakal kabuğu ve toz şekeri karıştırma kabına alarak mikser ile kremamsı kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtaları ilave edip 3 - 4 dakika daha çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek yumurtalı karışıma ilave ederken bir yandan çırpmaya devam edin (bu aşamada koyu kıvamlı olan hamura maden suyu ekleyinde hafif akışkan oluyor). En son maden suyunu ekleyip karıştırın.


*Kek hamurunun 2/3 ünü kalıba aktarın. Kalan hamura kakao ve maden suyunu ilave ederek spatula ile karıştırın, kakaolu hamuru kaşık yardımıyla kalıptaki hamurun üzerine akıtın ve ince çubuk veya çatal ile gelişigüzel karıştırın. Üzerine file bademleri serpiştirin.


*Kalıbı airfriyer haznesine yerleştirin, kek pişirme ayarında 45 dakika pişirip kürdan testi yapın, gerekirse 5 dakika daha pişirin. Kek ılınınca kalıptan çıkartıp servis tabağına geçirin.


Kısa notlar:

*Kullandığım airfriyer'da kek ayarı 160 dereceye denk geliyor, kek pişirme ayarı 30 dakika süre verdiğinden + 15 dakika daha pişirdim. Toplamda 45 dakikada iki misli kabardı ve içi hamur kalmadan gayet güzel pişti. Yukarıda verdiğim ölçüden 3 - 4 kişilik aile için 8 dilim kek çıkıyor.


*Eğer daha büyük kek yapmak isterseniz fırında 23 cm lik kalıpta iki misli ölçü ile 50 -55 dakika pişirebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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