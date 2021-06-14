Ahududulu su muhallebisi

Türk mutfağının en hafif, yapılışı pratik ve leziz tatlılarından biri olan su muhallebisi geleneksel olarak hazırlandıktan sonra üzerine gül suyu ve pudra şekeri ile servis ediliyor... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden!

Ahududulu su muhallebisi
Yaşam
18 Haziran 2021 Cuma

Bu defa muhallebiye çok yakıştırdığım damla sakızı ve ahududu sos ile hazırladım. Temel muhallebi ölçülerini dikkate alarak reçel veya dilediğiniz meyve soslarıyla deneyin derim...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika


Ahududulu su muhallebisi için malzemeler:

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

  • Yarım bardak mısır nişastası

  • Yarım bardak toz şeker

  • 2 bardak süt

  • 2 bardak su

  • 1 adet nohut büyüklüğünde damla sakızı

Ahududu sos için;

  • 250 gr ahududu

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı su

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

  • 3 - 4 damla limon suyu




Ahududulu su muhallebisi yapılışı:

*Nişasta ve toz şekeri tencereye alarak karıştırın (pişirirken topaklanma olmaması için). Üzerine süt ve suyu eklerken bir yandan karıştırın. Damla sakızını da ilave ederek orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Bekletmeden kaselere 2/3 oranında olacak gibi pay edin.


*Ahududu sos için; Ahududu ve toz şekeri küçük bir sos tenceresine alarak orta ateşte 4 - 5 dakika pişirip tanelerini kaşığın tersiyle ezin. Su, nişasta ve limon suyunu ilave edip sos koyulaşana kadar yaklaşık 3 dakika daha pişirerek ocağı kapatın. Kaşık yardımıyla muhallebilerin üzerine pay edin. Buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyerek soğuk olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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