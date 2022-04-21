Ah Nerede dizi oyuncuları

Yeşilçam deyince akıllara ilk gelen filmlerden olan "Ah Nerede" filmi, dizi olarak televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte "Ah Nerede" dizisi hakkında bilgiler ve dizide rol alacağı söylenen oyuncular...

Ah Nerede dizi oyuncuları
Yaşam
21 Nisan 2022 Perşembe

Ah Nerede filminin yakın zamanda bir televizyon dizisine uyarlanacağı haberinin ardından hangi rolü kimin canlandıracağı merak konusu oldu. İşte kulislerde konuşulan oyuncular ve dizi hakkında bilgiler...


Diziye dair en çok merak edilen konu Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen'i kimin canlandıracağı... 1975 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosunda:

  • Tarık Akan - Ferit

  • Gülşen Bubikoğlu - Zehra

  • Nilgün Atılgan - Aysel

  • Aydan Adan - Selin

  • Adile Naşit - Huriye

  • Serpil Nur - Selin'in ablası

  • Hulusi Kentmen - Ferit'in babası

  • Şükriye Atav - Ferit'in annesi

  • Hayati Hamzaoğlu - Ali Kaya

  • Halit Akçatepe - Murat karakterlerini üstleniyor.

Söylentilere göre diziye uyarlandığında başrollerden biri olan Zehra karakterini Demet Özdemir canlandıracak.





Yine söylentilere göre Ferit'in babasını canlandıran Hulusi Kentmen'in karakterine Tarık Papuççuoğlu hayat verecek.





Ferit'in annesini canlandıran Şükriye Atav'ın canlandırdığı karakteri ise Ayşe Kökçü üstlenecek.





Dizinin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda başka hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz bilinmiyor...


Ah Nerede konusu...

Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.


Yeşilçam filmlerinden neler öğrendik?

Televizyon kanallarında yıllardır tekrar eden, Türkiye’de son birkaç kuşağın bazı sahnelerini neredeyse ezbere bildiği Yeşilçam filmlerinden bakın neler öğrendik.

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Ailenin atsan atılmaz satsan satılmaz fertlerini idare etmeyi....
Aşkın gözünün kör olduğunu...
Fakir ama gururlu olmayı...
Ağaçlar altında birbirimize koşup sarılmayı...
Tecavüzlerin bazen tecavüzcülerin yanına kalabileceğini...
En iyi turşunun sirkeyle mi yoksa limonla mı yapıldığının çok da önemli olmadığını, bunun için aileyi ocağı dağıtmanın manasızlığını...
Arkadaşların kardeş olabileceğini...
Tıp Fakültesi'nde T cetveli kullanıldığını...
Paranın su gibi akıp gidebileceğini, meziyetin çok şey olabileceğini...
Bir doktorun akciğer röntgenine bakarak beyin tümörü teşhisinde bulunabileceğini...
Her şeye sahip olmak isteyenin elindekini de kaybettiğini...
İçine uyku hapı atılmış meşrubatı içen kadının uykudan kötü yola düşmüş halde uyanabileceğini...
Nasıl öpüşülmeyeceğini...
Bir çocuğun gerçek annesi olduğunu bilmediği halde karşısına çıkan bir kadına "Sizi çok sevdim, annem gibi..." diyebileceğini...


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