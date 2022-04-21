Ah Nerede dizi oyuncuları

Ah Nerede filminin yakın zamanda bir televizyon dizisine uyarlanacağı haberinin ardından hangi rolü kimin canlandıracağı merak konusu oldu. İşte kulislerde konuşulan oyuncular ve dizi hakkında bilgiler...

Diziye dair en çok merak edilen konu Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen'i kimin canlandıracağı... 1975 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosunda:

Tarık Akan - Ferit

Gülşen Bubikoğlu - Zehra

Nilgün Atılgan - Aysel

Aydan Adan - Selin

Adile Naşit - Huriye

Serpil Nur - Selin'in ablası

Hulusi Kentmen - Ferit'in babası

Şükriye Atav - Ferit'in annesi

Hayati Hamzaoğlu - Ali Kaya

Halit Akçatepe - Murat karakterlerini üstleniyor.

Söylentilere göre diziye uyarlandığında başrollerden biri olan Zehra karakterini Demet Özdemir canlandıracak.

Yine söylentilere göre Ferit'in babasını canlandıran Hulusi Kentmen'in karakterine Tarık Papuççuoğlu hayat verecek.

Ferit'in annesini canlandıran Şükriye Atav'ın canlandırdığı karakteri ise Ayşe Kökçü üstlenecek.

Dizinin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda başka hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz bilinmiyor...

Ah Nerede konusu...

Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.