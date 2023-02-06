AFAD gönüllüsü nasıl olunur?

Kahramanmaraş ve Gaziantep meydana gelen büyük depremler sonrasında, AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladılar. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllü başvuru şartları neler? İşte AFAD gönüllüsü olma şartları…

AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
Yaşam
Giriş: 06 Şubat 2023 14:00
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AFAD gönüllüsü kimdir?

Kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.


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AFAD gönüllüsü nasıl olunur?

15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir. Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edilmektedir.


AFAD gönüllüsü gönüllülük seviyeleri nelerdir?


Temel AFAD gönüllüsü

AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış gönüllülerdir. Tüm AFAD Gönüllüleri Temel AFAD Gönüllüsü olabilir.


Destek AFAD gönüllüsü

Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili İl Müdürlüklerimizce düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlamış ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilecektir.


Uzman AFAD gönüllüsü

AFAD Gönüllüsü olmuş ve kendi alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, vb) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Uzman AFAD Gönüllüsü olabilecektir.


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