Adet döngüsü libidoyu etkiler mi?

Adet döngüsü, gerçekleşen hormonal ve fizyolojik değişimlerle birlikte, kadınları duygusal ve fiziksel olarak etkileyen bazı süreçleri içerir. Bu döngünün farklı evrelerinde, cinsel istekte ve libidoda da belirgin farklılıklar görülebilir.

Adet döngüsü, genellikle 28 gün süren ve dört ana evreden oluşan bir süreçtir: Menstrüasyon, foliküler faz, ovülasyon ve luteal faz. Bu fazlar arasındaki geçişlerden oluşan döngü, hem fizyolojik hem de hormonal değişikliklerle birlikte gerçekleşir. Bu değişikliklerin de kadınların cinselliği üzerinde doğrudan etkisi olabilir:

Menstrüasyon evresi: Adet kanamasının gerçekleştiği menstrüasyon fazında, östrojen ve progesteron hormon seviyeleri düşüktür. Bu dönemde bazı kadınlar cinsel istekte azalma bildirirken, diğerleri için bu dönemde cinsel ilginin arttığı belirtildi. Bu farklılıkların bireysel hormonal yanıtlara ve kişisel algılara bağlı olduğu düşünülüyor.

Foliküler faz: Menstrüasyonun bitimiyle başlayan foliküler fazda östrojen seviyesi yavaş yavaş artar. Östrojenin libidoyu artırdığı ve vücudun östrojenin fazla olduğu zamanlarda cinsel ilişkiye daha hazır hale geldiği biliniyor. Bu faz, genellikle cinsel isteğin arttığı bir dönem olarak raporlanıyor.

Ovülasyon: Ovülasyon, döngünün en kısa fazıdır ve bu fazda yumurtlama gerçekleşir. En yüksek cinsel istek seviyelerinin yaşandığı dönem olarak kabul edilir. Ovülasyon sırasında, östrojenin yanı sıra testosteron seviyesi de geçici olarak artar, bu da cinsel arzuyu daha da güçlendirir. Hamile kalmak için en uygun zaman olduğu için, kadınlar içgüdüsel olarak cinsel ilişkiye daha yatkın olabilir.

Luteal faz: Ovülasyondan sonra başlayan luteal fazda, progesteron seviyesi öne çıkar ve östrojen ile testosteron seviyeleri düşer. Bu fazda, bazı kadınlar cinsel istekte bir azalma yaşarken, diğerleri için değişim minimaldir. Adet öncesi evrede birçok kadın için libido durumu farklılık gösterir.

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, adet döngüsünün kadınların libido ve cinsel işlevleri üzerindeki etkisini daha detaylı bir şekilde inceliyor. Özellikle ovülasyon sırasında, kadınların cinsel ilgi ve memnuniyetinde gözlemlenen artış, bilim insanlarının bu konuya olan ilgisini daha da arttırıyor.

Ovülasyon döneminde istekle birlikte, haz da artıyor

Virginia Üniversitesi, Charlottesville'deki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, 23-45 yaş arası 115 kadın üzerinde odaklanarak libido ve cinsel işlevler üzerine standart anketler kullanıldı. Katılımcılar, ovülasyon ve adet öncesi dönemlerde anketleri doldurarak, döngünün ortasında seksle daha fazla ilgilendiklerini ve orgazmdan daha fazla memnun kaldıklarını bildirdiler. Hollandalı araştırmacılar ise, kadınların genital bölgesine kan akışını ölçen cihazlar kullanarak, ovülasyon zamanında erotik videolar izletildiğinde fizyolojik uyarılmanın en yüksek seviyeye ulaştığını keşfettiler.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir başka çalışmada, 236 kadına mastürbasyon alışkanlıklarını ve ovülasyon dönemlerindeki bazal vücut sıcaklıklarını kaydetmeleri istendi. Bulgular, mastürbasyonun ovülasyon döneminde zirveye ulaştığını gösterdi.

Cinsel çekicilik de artıyor

Kanada'da yapılan bir araştırmada ise, 19 kadının ovülasyon ve adet dönemlerinde yürüyüşleri videoya alındı ve bu videolar 35 erkek tarafından izlenerek kadınların cinsel çekicilikleri değerlendirildi. Ovülasyon dönemindeki kadınların, adet dönemindeki kadınlara kıyasla daha çekici bulunduğu ve kalçalarını daha fazla sallayarak yürüdükleri gözlemlendi.

Bu bulgular, kadınların özellikle ovülasyon sırasında biyolojik olarak en fazla cinsel olarak uyarıldıkları ve çekici oldukları fikrini destekler. Evrimsel olarak, bu, kadınların hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu zamanlarda cinsel olarak en aktif olmalarının mantıklı olduğunu gösterir. Ancak, libido üzerinde etkili olabilecek diğer faktörler de vardır. Örneğin, hormonal doğum kontrol yöntemleri, doğal adet döngüsünü değiştirerek, kadınların aylık libido değişikliklerini yaşamamalarına neden olabilir. İş stresi ve uzun süreli ilişkiler de kadınların cinsel ilgisini etkileyebilir.

Sonuç olarak, kadınların seksle ilgilenme seviyeleri ay boyunca değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler, kadınların kendi erotik düşüncelerini ve duygularını keşfetmeleri ve buna göre planlar yapmaları için bir fırsat sunar. Araştırmalar, ovülasyon çevresinde cinsel ilginin arttığını gösterse de, bu değişikliklerin her kadın tarafından farklı şekillerde deneyimlendiğini unutmamak önemli.

Kaynak: Michael Castleman. "How the Menstrual Cycle Affects Women's Libido". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/all-about-sex/201503/how-the-menstrual-cycle-affects-womens-libido. (15.03.2015).