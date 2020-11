Adet döngüsü öğrenme kabiliyetimizi etkiliyor

Adet döngüsü boyunca meydana gelen hormonal değişimler, yalnızca duygu durumunu etkilemekle kalmıyor, öğrenme becerilerimizi ve bilişsel kabiliyetlerimizi de önemli oranda etkileyebiliyor.

2020 yılında Japonya’daki Niigata Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, döngünün ilk yarısında öğrenilmeye başlanan fiziksel hareketlerde daha başarılı olmak ve bu evrede pratik yapılan fiziksel becerilerde daha hızlı ilerlemek mümkün.

Öğrenme kabiliyeti döngüsel olarak değişebiliyor

Adet döngüsünün ilk evresi (yani kanamanın başladığı günden itibaren yumurtlamaya kadar süren yaklaşık 14 gün), östrojen hormonunun yükselmeye başladığı evredir. Araştırmacılar, bu evrede motor öğrenme becerilerimizin daha efektif şekilde çalıştığını ve fiziksel hareketleri daha kolay öğrenebileceğimizi ifade ediyorlar. Östrojen hormonu, öğrenme becerimizi ve nöroplastisiteyi (beyinde yeni nöral yollar oluşturma becerisini) de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle östrojen hormonu salınımı arttıkça, fiziksel bir hareketi bedensel hafızamıza işleme kabiliyetimiz de artmış oluyor.

Döngünün ikinci yarısında ise (yani yumurtlamanın gerçekleşmesinden bir sonraki kanamaya kadar geçen sürede) östrojen hormonu azalmaya başlarken progesteron hormonu yükselmeye başlar, bu da hafıza işlevlerini ve beynin yeni bilgilre adapte olma yeteneğini yavaşlatır. Sonuç olarak, döngünün ilk yarısına kıyasla, daha yavaş öğreniyor oluruz.

Bu sonuçlara göre fiziksel alıştırma gerektiren örgü örmek, enstrüman çalmak gibi becerileri pratik etmek için en uygun zamanın döngünün ilk yarısı olduğu gözüküyor. Döngünün ikinci yarısında aynı miktarda pratik ettiğimizde, bu çalışmalarımızın etkisiz olacağı anlamına gelmiyor elbette, sadece östrojen hormonunun sağlayacağı güçlendirici etkiden mahrum kalmış oluyoruz ve bir miktar daha yavaşlayabiliyoruz.

Döngüsel öğrenme planı

Bu bilgiden faydalanmanın en iyi yolu, yeni bir beceri öğrenmek için yapılan çalışmaları döngünün günlerine göre planlamak olabilir. Özellikle yeni öğrenmeye başladığınız bir dans hareketini birkaç ay boyunca çoğunlukla döngünün ilk yarısında pratik etmek mantıklı bir plan olacaktır. Elbette ikinci yarıda yaptığınız pratikler de boşa gitmeyecektir, yalnızca yükselen progesteron ve adet öncesi sıkıntılar sizi biraz yavaşlatabilir. Bu bilgi aynı zamanda kendinize karşı daha nazik olabilmeniz, en azından ayın belirli günlerinde kendinizi daha yavaş hissetmenizi anlamanız için de faydalı olacaktır.

Referanslar: Gabrielle Lichterman, ''You learn certain skills faster in the first half of your cycle'' (25 Ekim 2020) Şuradan alındı: https://www.myhormonology.com/you-learn-movement-faster-in-follicular-phase/