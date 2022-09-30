Acur turşusu nasıl kurulur?

Acur turşusu için malzemeler:
- 1 kg acur
- 1 kapya biber, ince doğranmış
- 1 büyük mor soğan, piyazlık doğranmış
- 1 litre içme suyu
- 1 çorba kaşığı iri tuz
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
- 5 - 6 diş sarımsak
- 3 litrelik cam kavanoz
- 7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış
Acur turşusu yapılışı:
*Acurları yarım saat kadar bol suda beklettikten sonra iyice yıkayın. Uzunlamasına ikiye kesip çekirdeklerini küçük bir kaşık yardımıya çıkartarak ince doğrayın.
*İçme suyunu kaynatın, sıcakken tuzu ekleyip eriyene kadar karıştırın. Tuzlu su tamamen soğuduktan sonra sirkeyi ekleyip karıştırın.
*Kavanoza dilimlenmiş acur, kapya biber, mor soğan, sarımsak, maydanoz ve kişniş tohumlarını alın. Üzerine hazırladığınız sirkeli suyu ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp gölge bir yerde yaklaşık 15 gün beklettiğinizde turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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