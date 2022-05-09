9 - 15 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta oldukça önemli. Bu haftanın en önemli astrolojik etkileri Merkür’ün geri gitmeye başlayacak olması ve Jüpiter’in Koç burcu geçişi. Ayrıca hafta sonunda Venüs Chiron ile kavuşacak, Güneş ise Satürn ile sert etkileşime girecek. Jüpiter yaklaşık 1 senedir Balık burcundaydı. Oldukça güçlüydü fakat edilgen ve pasif bir durumdaydı. Jüpiter’in Koç burcuna geçişi ile birlikte cesaretimiz, spontanlığımız artacak ve cesur davranışlarımızın ödüllendirilme olasılığı yükselecek. Ayrıca Jüpiter Koç burcunda da oldukça güçlüdür. Yaklaşık 1 yıl sürecek olan bu yolculukta Jüpiter kısa süreliğine retro yapacak ve tekrar Balık burcuna girecek. Bu dönemle ilgili bilgilendirmeyi de ayrıca yapacağım.

Merkür’ün meşhur retro periyodu da bu hafta başlıyor olacak ve yaklaşık 3 hafta devam edecek. Önemli başlangıçlar, anlaşmalar için pek de uygun bir zaman değil. Yeniden değerlendirme, bitmemiş işleri bitirme için ise oldukça iyi.

Haftanın son günü Venüs Chiron kavuşumu ilişkilerde biraz hassas ve yaralanmaya açık, kötümser olabileceğimiz bir döneme işaret ederken Güneş Satürn karesi ise bu kötümserliği çokça körüklüyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Aslan burcunda güne başlıyoruz. Özgüvenimiz ve etkinliğimiz yüksek fakat gün içerisinde Ay Satürn ve Uranüs ile sert bir etkileşime girecek. Bugün oldukça hareketli, sürprizli ve biraz da zor geçebilir.

Salı

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün sorumluluklarımıza ve işimize odaklanacağız. Ayrıca sağlık konuları da ön planda olacak. Ay gün içerisinde çok fazla açısal etkileşime girmeyecek. Merkür de bu gün itibariyle geri hareketine başlıyor.

Çarşamba

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay gün içerisinde Güneş ve Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Sürprizlerle dolu bir gün. Ayrıca kendimizi ifademiz de güçlü. Merkür geri hareketinden dolayı pek tavsiye etmesem de eğer bu hafta bir başlangıç yapmak zorundaysanız bu güne denk getirebilirsiniz.

Perşembe

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler gündemleri artıyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile uyumlu açı içerisinde. Yine zorundaysanız bu gün de önemli görüşmeler için elverişli. Ayrıca duygularımızı ve düşüncelerimizi de iyi ifade edebileceğiz.

Cuma

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bu gün ikili ilişkiler gündemi daha da yoğun. Ay Venüs ile bir karşıt açı yani zorlayıcı açı içerisine girecek ama bu tatlı çekişmelere de sebep olabilir. Aile ve sosyal hayatımız ile ilgili bir zorluk yaşanabilir.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam edecek. Öğle saatlerinde Akrep burcuna geçerken Plüton ile de bir sert açı içerisine girecek. Bugün haftanın krizli günlerinden. Kıskançlıklara dikkat.

Pazar

Haftanın krizli günlerinden biri daha. Ay Akrep burcunda ilerliyor. Venüs Chiron ile kavuşumda, Güneş ise Satürn ile kare açı içerisinde. Ay ise Güneş karşıtlığına geçiyor ve Tutulma’ya çok yakın bir kombinasyon oluşturuyor. Yukarıda saydığım etkiler hem ikili ilişkilerde biraz daha tutuk ve eski acıların gündeme gelebileceği hem de hafta sonu da olsa iş yoğunluğu oluşturabilecek, kötümser hissettirebilecek bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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