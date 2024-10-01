80 yaşında güzellik yarışmasında

1952'de düzenlenen ilk Kainat Güzeli yarışmasından neredeyse on yıl önce doğan 80 yaşındaki Choi Soon-hwa, bu Kasım ayında Meksika'da yapılacak 73. Miss Universe finalinde Güney Kore'yi temsil etme şansı için yarıştı. Taç için diğer 31 yarışmacıyla karşı karşıya gelen Choi, yarışmanın “en iyi giyineni” ödülünü kazandı.

Choi Soon-hwa, 70’li yaşlarında başladığı modellik kariyerinden önce hastabakıcı olarak çalışıyordu. Choi, bu ayın başlarında 31 diğer yarışmacıyla birlikte Miss Universe Kore finalistleri arasında yer aldığını duyurmuştu. Amerikan CNN’e konuşan Choi “Yaşlandıkça kilo alırsınız… Ben de yaşlandığımızda bile sağlıklı yaşayabileceğimizi göstermek istiyorum” dedi.

Kainat Güzeli Organizasyonu tarafından bu yıla kadar uygulanan yaş sınırı 18 – 28’di. 2024'ten itibaren, modernizasyon çağrılarının artmasıyla birlikte üst yaş sınırı kaldırıldı. Geçen yıl kuruluş, hamile kadınlara veya annelere ve evli olan veya daha önce evlenmiş olan kadınlara yönelik uzun süredir devam eden yasağı kaldırmak için uygunluk kriterlerini de güncelledi.

Bu yıl, Miss Universe Canada’ya 58 yaşındaki Lorraine Peters ve Miss Universe Arjantin'e 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez katıldı. Kore’deki yarışma içinse Choi, "Artık yaş sınırlaması kaldırıldığı için 'denemeliyim' dedim" dedi ve "Başarsam da geçsem de, bu fırsatı elde etmeye kararlıydım" diye açıkladı.

80 yaşındaki yarışmacı Choi, katılımıyla ilgili şöyle konuştu: "Dışarıdan güzel görünmek önemli ama bence aynı zamanda zihninizin de rahat olması ve başkalarına nasıl saygı duyacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ayrıca pozitif düşünmeniz de gerekiyor. Bugünlerde pek çok insan olumsuz düşünüyor".