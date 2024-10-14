80 bin yıl sonra Kuyruklu Yıldız görüntülendi!

21. Yüzyılın çıplak gözle görülebilen en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan ATLAS" Türkiye'den de görüldü.

80 bin yıl sonra Kuyruklu Yıldız görüntülendi!
Yaşam
Giriş: 14 Ekim 2024 12:00
ABONE OL

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yapılan açıklamada son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas’ın ekim ayında gökyüzünde çıplak gözle görülebileceği açıklamasının ardından fotoğrafçılar bu özel anı kaydetmek için gökyüzünü gözlemledi.


11 Ekim'den itibaren, Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği, 12 Ekim civarında ise dünyaya en yakın mesafede geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağı açıklanan kuyruklu yıldı, 14 Ekim tarihinde Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, İzmir semalarında görüntülendi.




Kayseri / Betül Türksoy




Siverek / Abdullah Hakan Lale


Yüzyılın kuyruklu yıldızı olarak bilinen Tsuchinshan-ATLAS, Dünya’dan en son 80.000 yıl önce görülmüştü. Ay sonuna kadar, Güneş battıktan yarım saat sonra batı yönüne bakarsanız, siz de görebilirsiniz.


Yılın Astronomi Fotoğrafçısı belli oldu!

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yıl 16.'sı düzenlenen yarışmada 58 ülkeden 3 bin 500'den fazla fotoğraf değerlendirmeye alındı.

16
Yarışmanın birincisi Ryan Imperio, Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi oldu.
Galaksi kategorisi kazananı Bence Tóth ve Péter Feltóti
Yıldızlar ve Bulutsular kategorisi kazananı Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino ve Richard Galli
Kuzey Işıkları kategorisi kazananı Larryn Rae
Gezegenler, Kuyrukluyıldızlar ve Asteroitler kategorisi kazananı Tom Williams
Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisi kazananı Daniele Borsari
Ayımız kategorisi kazananı Gábor Balázs
Görüntü İnovasyonu konusunda Annie Maunder Ödülü kazananı Sergio Díaz Ruiz
İnsan ve Uzay kategorisi kazananı Tom Williams
Sör Patrick Moore En İyi Çıkış Yapan kategorisi kazananı Xin Feng ve Miao Gong
Gökyüzü kategorisi kazananı Tom Rae
Güneşimiz kategorisi ikincisi Peter Ward
Gökyüzü kategorisi ikincisi Fei Xue
Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde övgüye layık görülen ZiYang Chang
Ayımız kategorisinde övgüye layık görülen Jinyuan Chen
İnsan ve Uzay kategorisinde övgüye layık görülen Matt Jackson

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.