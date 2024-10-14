80 bin yıl sonra Kuyruklu Yıldız görüntülendi!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yapılan açıklamada son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas’ın ekim ayında gökyüzünde çıplak gözle görülebileceği açıklamasının ardından fotoğrafçılar bu özel anı kaydetmek için gökyüzünü gözlemledi.

11 Ekim'den itibaren, Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği, 12 Ekim civarında ise dünyaya en yakın mesafede geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağı açıklanan kuyruklu yıldı, 14 Ekim tarihinde Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, İzmir semalarında görüntülendi.

Kayseri / Betül Türksoy

Siverek / Abdullah Hakan Lale

Yüzyılın kuyruklu yıldızı olarak bilinen Tsuchinshan-ATLAS, Dünya’dan en son 80.000 yıl önce görülmüştü. Ay sonuna kadar, Güneş battıktan yarım saat sonra batı yönüne bakarsanız, siz de görebilirsiniz.