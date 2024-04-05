8 Nisan 2024 Güneş Tutulması burçlara etkisi

İlk olarak “8 Nisan 2024 Güneş Tutulması saat kaçta?” ve “8 Nisan 2024 Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?” sorularının yanıtı ile başlayalım. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, İstanbul saatine göre 21.20’de 19 derece Koç burcunda meydana gelecek. Yılın ilk Güneş Tutulması olan bu tutulma Kuzey Ay düğümü tarafında olacak ve Türkiye’den direkt izlenmeyecek. Batı Avrupa, Kuzey Güney Amerika, Pasifik ve Atlantik bölgelerinde görülecek.

Tutulma an haritasında, Akrep burcu yükselmekte, Kiron tutulma derecesine tam kavuşumda (19 derece), Jüpiter (19 derecede) Uranüs ile Boğa burcunda kavuşumda, Merkür Koç burcunda retro pozisyonda, gökyüzünün iki malefik (kötücül) gezegeni olan adlandırdığımız Mars ve Satürn Balık burcunda kavuşumda. Haritada ateş elementinde yoğun bir gezegen toplaşması mevcut.

Koç burcu dünya astrolojisine göre; askeri olayları, savunma sistemini, savaş malzemelerini, bombaları, patlamaları, terör saldırılarını, suikast girişimlerini, orduları, orduların hareketliliğini, savaşları, çatışmaları, yangınları ifade eder. Kargaşa, agresyon, kışkırtma, mücadele, çatışma, taarruz, ani kazalar, savaş ve kan enerjisi fazladır. Bu enerjilerin bu kadar yoğun olduğu dönemde, özellikle dünya üzerindeki tüm liderlerin güç çekişmelerine, ekstrem, ani, fevri kararlarına açık bir süreçte olduğumuza işaret ediyor. Koç burcu liderler ve politika ile alakalıdır. Liderlerin gövde ve güç gösterilerine bu dönem fazlasıyla şahit olabiliriz.

Güç savaşlarına çok açık olunan bu süreçte, Koç burcu gözü karalıkla çok alakalı olduğu için, sonu düşünülmeden alınan yakıcı, yıkıcı kararları gösterebilir. Bu dönem dünyanın tüm bölgeleri ani streslere çok açık olduğundan kışkırtmalara gelmemekte, riskli hamlelerde bulunmamakta fayda var.

Jüpiter’in Uranüs’le kavuşumda olması sebebi ile agresyon ve savaş enerjisinin büyüme ve genişleme isteği ile ülke liderlerinin güçlerini tüm dünyaya yansıtmak isteyeceği bir süreci gösterirken, ani beklenmedik protestolarda olası.

İsyan enerjisi taşıyan bir dönem!

Koç burcu haksızlığa gelememek, hakkını aramak, düşünmeden eyleme geçmek ile alakalıdır. Bu dönemde “dünya” üzerinde mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı çatışmalar artabilir. Böylesi bir kombinasyon yeni liderlerin çıkışlarına, halk kahramanlarına çok açık… Yeni kahramanlar, yeni liderler bu dönem ortaya çıkabilir.

Tutulma yöneticisi Mars’ın Satürn’ün ile Balık burcunda kavuşumu din ve inançlar üzerinden olacak tartışmalara, inanç merkezlerine ve dini liderlere saldırılara açık olunan bir sürece işaret ediyor. Ayrıca su elementinde olan bu kavuşum, özellikle deniz, su yoluyla gelebilecek riskleri, hastalıkları, bulaşıcı temaları ve su üzerindeki kazaları da ifade ediyor.

Koç burcundaki bu Güneş Tutulması etkisiyle yangınlar, volkan aktiviteleri ve doğal afetlerde artış olabilir. Enerji kaynakları, güneş enerjisi ve nükleerle ilgili konular ve gelişmeler oldukça gündemde olacak.

Eski alimlere göre Güneş Tutulması…

Eski alemlerden Sepharial’e göre Koç burcunun ikinci dekanında olan bu tutulma; “Bazı yöneticilerin hapsedilmesini, üzüntüsünü, ölüm tehlikesini; meyve veren ağaçların ve toprakta yetişen bitkilerin çürümesini gösterir.”

Tarihsel olarak incelediğimizde,

9 ve 18 yıllık metanom döngülerine baktığımızda aynı derecede bir önceki tutulmanın 8 Nisan 2005’de olduğunu görüyoruz. Ancak daha da geri tarihlere gidecek olursak, Ay düğümlerinin Koç Terazi hattında olduğu dönemlerde olan önemli tarihi örnekleri aşağıdaki sıralamak istiyorum. Benzer bir tutulma sürecinde, Titanik kazası, Çernobil gibi tarihe iz bırakan facialara rastlıyoruz…

- 26 Nisan 1986 Çernobil faciası gerçekleşti, Ukrayna'nın (SSCB) Çernobil kentinde meydana gelen ve yaklaşık 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan, Türkiye de etkilendi.

- 22 Eylül 1949 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilk atom bombasını patlattı.

- 6 Eylül 1986 İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen saldırıda 21 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- 7 Şubat 1987 Ünlü gösteri salonu Şan Sineması gece boyunca yandı.

- 15 Nisan 1912 yılında 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı: 1513 kişi öldü.

Bir sonraki ay düğümlerinin Koç Terazi hattında olduğu zamanlar, 4 Şubat 2042 – 18 Ağustos 2043 tarihlerinde olacak…

2. Dünya Savaşı'na benzer bir gökyüzü var!

Tutulmaların aynı aksta olduğu, Plüton’un derece olarak 2. Dünya Savaşı pozisyonun karşısından geçiyor olması, Uranüs’ün Boğa burcunda olması gibi bir çok astrolojik gösterge bizlere 2. Dünya savaşına benzer bir gökyüzü olduğuna işaret ediyor. Umuyorum dünya üzerinde yeni savaşlar çıkmaz, var olan savaşlar ise bir an önce biter.

Bireysellik ön plana çıkıyor!

Koç burcu liderlik, inisiyatif almak, atılganlık, cesaret, dürtüsellik, harekete geçmek ile alakalıdır. Bu dönem girişimciliklere çok açık. Haritanız destekliyorsa güçlü terfilere veya kendi işinizi kurmak gibi destekleyici etkilere çok açık bir süreç. Gölge yönüyle bazen öfkeli bir ruh hali, zorlama, sabırsızlık, savaşçı, gözü pek bir enerji de verebilir. Bu dönem duygusal açıdan dürtüsel davranmamaya, ani kararlar almamaya, soğukkanlı kalmaya dikkat edin.

Ayrıca bu dönem ani kazalara açık olduğundan, hızlı araba kullanmamaya, ekstrem sporlar yapmamaya, vücutta yanık, kırık gibi konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim.

8 Nisan 2024 Güneş Tutulması’nın sağlık alanında etkileri nelerdir?

Koç burcu vücutta baş bölgesini sembolize eder. Özellikle göz problemlerine, göz kaşıntılarına, baş ağrısı, migren ataklarına, sinüslere, dişlere, kulak iltihaplanmalarına, ateşli hastalıklara, kan değerlerinin düşmesi gibi konulara bu dönem dikkat etmekte fayda var. Eğer bu bölgelere karşı hassasiyetiniz var ise doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim. Güneş Tutulmaları yoğun enerjilerdir. Özellikle 1 hafta boyunca halsizlik yorgunluk bitkinlik veya uykusuzluk gibi hissiyatlar oluşturabilir, migren atakları artabilir.

Tutulmanın tüm insanlığa huzur getirmesini, gergin enerjilerden ziyade, insanlığa faydası olacak yeni girişimcilikleri tetiklenmesini, dünyaya huzur getirecek yeni liderlerin ortaya çıkmasını temenni ederim.

Hayatlarımıza güzellikler getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

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