8 Mayıs 2024 Boğa burcunda Yeniay

Esenlikler. 8 Mayıs sabah 6:21’de Boğa burcunun 18. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yeniay Güneş ve Ay’ın aynı burçta olması aynı derecede olması ile gerçekleşir. Bu Yeniay haritasında Yükselen burç da Boğa burcunda.

Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile, lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Bu dönemde dünya genelinde ve ülkemizde para piyasaları hareketlenebilir, alacak verecek konuları, maddi kaynaklarımızla ilgili yeni gelişmeler hayatımızda yer alabilir.

An derecesi Uranüs gezegenine yakın ve yine Uranüs Jüpiter ile birlikte yükselen üzerinde. An derecesi haritanın 12. evinde fakat 1. evine de önemli etkiler veriyor. Yani 12. evin kapalılığı burada pek sözkonusu değil o yüzden 1. evde gibi düşünebiliriz yani Boğa, Uranüs ve Jüpiter etkileri çok belirgin.

Yükselende Uranüs olması ve an derecesine yakın olması çok sürprizli, özellikle finansal konularda veya konfor alanımızda birtakım yeniliklere gitmek isteyebileceğimiz, çok da Boğa sabitliğinde olmayan, daha çok yenilik ve değişiklik arayacağımız bir dönem. Jüpiter de an’ın kalitesine güçlü derecede şans getiren bir etkidir.

Fakat An yükselen derecesine ALGOL ve CAPULUS’tan kavuşum açısı var. Bu ilki sabit yıldız da oldukça negatif etkiler getirebilir. Bu iki sabit yıldız da tutkuyu ve agresyonu ifade eder. Bu dönemde agresyon konusunda bir risk sözkonusu olabilir. Bu tutku ve agresyon doğru şekilde kanalize edilebilirse oldukça güçlü ve pozitif etkiler yaratabilir. Yani bu dönemde şans ve değişiklik isteği, değişiklik konusunda zekice fikirler bizimle birlikte, bunu da agresyon ve tutkuyla harmanlıyoruz fakat kendimize zarar verme riskini barındırsa da bunu güçlü bir şekilde kanalize edersek şansı da arkamıza alıp hayatımızda güzel değişiklikler yapılabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Oldukça önemli bir yeniay sizler için. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamalaraı yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıradışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler sözkonusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu yeniay hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıradışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar sözkonusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıradışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.