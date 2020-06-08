8 - 14 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 8 - 14 Haziran haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

8 - 14 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
08 Haziran 2020 Pazartesi

Merhaba. Bu haftayı tek cümleyle anlatmak istesem “there is no spoon” olurdu. Yani Matrix’in ümlü repliği “kaşık yok”!


Hafta sonuna doğru önce Güneş, Neptün’le kare açısını kesinleştirecek, hafta sonu da Mars ile kavuşum yapacaklar. Yani kısacası son zamanların en karışık ve belirsiz haftasındayız. En büyük tehlike salgın hastalıklarla ilgili olumsuz ve endişe verici gelişmeler olur. Neptün dağılma ve gevşeme demek olduğu için toplumdaki virüs ile ilgili kuralların gevşemesi veya insanların kurallara bakış açısının gevşemesi gibi durumlar yaşayabiliriz. Fakat işin içinde Neptün varsa işlerin asla göründüğü gibi olmadığını söylemeliyim.


Hedeflerimizi takip etmekte zorlanacağımız, bağımlılıklara karşı biraz daha zayıf olabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Duygusal açıdan hassas ve kırılganız. Daha romantiğiz ve ilgi ihtiyacımız fazla. Kendimizi kandırabiliyoruz. Aldığımız kararları sorgulayabiliyoruz. Net değiliz. Kararsızız. Olayların hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadığını farkediyoruz. Yaratıcıyız. İlhamımız yüksek. Bir nebze de olsun açılıp hayatın, doğanın güzelliklerini farkediyor, eskisinden daha çok etkileniyor ve kıymet biliyoruz. Kendimizi tanıyamıyoruz, bir omurgayla hareket edemiyoruz. Eskiden ilgi duymadıklarımız belki de artık daha ilgi çekici veya sevdiklerimiz artık eski tadında değil. Bir oradayız bir burada. Sulara girdik, pusulamız kayıp.


Günlük etkilere geçelim;





Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda olacak. Pazartesi sendromunu oldukça derinden hissedebileceğimiz, işlerin yoğun geçeceği, daha fazla disiplinli ve konsantre olmamız gereken bir gündeyiz.


Salı

Ay, Kova burcuna geçiyor ve Uranüs ile bir kare açı gerçekleştiriyor. Bugün çok sıkılıyoruz, kafamızda deli planlar var hangisini yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Duygusal olarak bir yukardayız bir aşağıda.


Çarşamba

Ay, Kova’da devam ediyor. Venüs ve Güneş ile olumlu etkileşimler içerisinde. İyi hissedeceğimiz, iletişim açısından aktif bir gündeyiz. Fakat Neptün açılarının etkileri giderek artıyor.


Perşembe

Güneş Neptün karesi kesinleşti. Yazının başında bahsettiğim etkiler açısından en yoğun zamandayız. Mars da Neptün kavuşumuna oldukça yakın.


Cuma

Ay da Balık burcuna giriş yaptı. Neptün ve Mars kombinasyonuna doğru ilerliyor hatta gecenin ilerleyen saatlerinde bu iki gezegenin arasına girip etkiyi birkaç kat daha artırıyor. Yolda yürürken önümüzdeki direği göremedik.


Cumartesi

Hayır hayır, önümüzde bir direk yok. Hatta yol da yok. Kaşık da yok. Bunların hepsi bir serap. Bu günlerde yapabileceğimiz en iyi şey affetmek, hissetmek, barışmak.


Pazar

Dün barıştıysak, bugün Ay ve Venüs güzel bir irtibat kuruyorlar. Enerjik ve iletişimciler. Sevdiklerinizi alın bir gezintiye çıkın fakat kimseye 1.5 metreden fazla yaklaşmayın.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

8 Haziran pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Son günlerde yaşadığınız olaylar sizi biraz sarsmış olabilir. Bunlardan ders çıkarmalı ve gelecek planlarınıza buna göre yapmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tüm güç sizin elinizde. Bu da bir şey içinize sinmiyorsa onu istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz anlamında geliyor. Artık oyun sizin kurallarınıza göre oynanıyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Üzerinde çalıştığınız proje size uzun vadede çok şey katacak. Buna zaman ayırdığınıza ve emek verdiğinize pişman olmayacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok konuşan insanlardan uzak durmanız gerektiğinin farkındasınız. Sadece konuşup harekete geçmeyen insanların size hiçbir fayda sağlamadığını artık anladınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için güzel bir gün. Açık alanlarda temiz havayı içinize çekerek sosyalleşebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklenmeyen sorunlar yüzünden aslında hiç istemediğiniz şekilde hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu bir görev olarak görün ve sorumluluğunuzu yerine getirip kurtulun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinize odaklanmalısınız. Dinlenmek ve yenilenmek için kendinize zaman ayırın. Uykunuzdan feragat etmeyin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün dikkatinizi dağıtacak etkenlerden uzak durmaya çalışın. Bunlar asıl odaklanmanız gerekenlerden sizi alıkoyabilir. Hedefinize kitlenin ve çalışmaya devam edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Anı yaşamaya çalışın. Attığınız adımdan aldığınız nefese kadar her şeyi hissedin. Önemli kararlar almaya çalışırken de zihninizin berrak olduğundan emin olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyin üst üste geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Neye daha fazla zaman harcamanız gerektiğine karar verin ve ona göre hareket edin. Bu arada sevdiklerinizle de vakit geçirmeyi ihmal etmeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda almanız gereken kararları maddi durumunuz şekillendirecek. Sizi zor duruma sokacak hiçbir işe girişmemeniz gerekiyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bu sürpriz yüzünden bazı planlarınız şekil değiştirebilir. Ama böylesi sizin için daha iyi olacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Alışılmışın dışında fikirlere sahip olmanız bulunduğunuz ortamda size farklı gözlerle bakılmasına sebep oluyor. Ancak bu durum sandığınızın aksine herkesin size hayran kalmasını sağlıyor.

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YORUMLAR

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  • Misafir Güzel bir yazı olmuş.
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