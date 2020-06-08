8 - 14 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Bu haftayı tek cümleyle anlatmak istesem “there is no spoon” olurdu. Yani Matrix’in ümlü repliği “kaşık yok”!

Hafta sonuna doğru önce Güneş, Neptün’le kare açısını kesinleştirecek, hafta sonu da Mars ile kavuşum yapacaklar. Yani kısacası son zamanların en karışık ve belirsiz haftasındayız. En büyük tehlike salgın hastalıklarla ilgili olumsuz ve endişe verici gelişmeler olur. Neptün dağılma ve gevşeme demek olduğu için toplumdaki virüs ile ilgili kuralların gevşemesi veya insanların kurallara bakış açısının gevşemesi gibi durumlar yaşayabiliriz. Fakat işin içinde Neptün varsa işlerin asla göründüğü gibi olmadığını söylemeliyim.

Hedeflerimizi takip etmekte zorlanacağımız, bağımlılıklara karşı biraz daha zayıf olabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Duygusal açıdan hassas ve kırılganız. Daha romantiğiz ve ilgi ihtiyacımız fazla. Kendimizi kandırabiliyoruz. Aldığımız kararları sorgulayabiliyoruz. Net değiliz. Kararsızız. Olayların hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadığını farkediyoruz. Yaratıcıyız. İlhamımız yüksek. Bir nebze de olsun açılıp hayatın, doğanın güzelliklerini farkediyor, eskisinden daha çok etkileniyor ve kıymet biliyoruz. Kendimizi tanıyamıyoruz, bir omurgayla hareket edemiyoruz. Eskiden ilgi duymadıklarımız belki de artık daha ilgi çekici veya sevdiklerimiz artık eski tadında değil. Bir oradayız bir burada. Sulara girdik, pusulamız kayıp.

Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda olacak. Pazartesi sendromunu oldukça derinden hissedebileceğimiz, işlerin yoğun geçeceği, daha fazla disiplinli ve konsantre olmamız gereken bir gündeyiz.

Salı

Ay, Kova burcuna geçiyor ve Uranüs ile bir kare açı gerçekleştiriyor. Bugün çok sıkılıyoruz, kafamızda deli planlar var hangisini yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Duygusal olarak bir yukardayız bir aşağıda.

Çarşamba

Ay, Kova’da devam ediyor. Venüs ve Güneş ile olumlu etkileşimler içerisinde. İyi hissedeceğimiz, iletişim açısından aktif bir gündeyiz. Fakat Neptün açılarının etkileri giderek artıyor.

Perşembe

Güneş Neptün karesi kesinleşti. Yazının başında bahsettiğim etkiler açısından en yoğun zamandayız. Mars da Neptün kavuşumuna oldukça yakın.

Cuma

Ay da Balık burcuna giriş yaptı. Neptün ve Mars kombinasyonuna doğru ilerliyor hatta gecenin ilerleyen saatlerinde bu iki gezegenin arasına girip etkiyi birkaç kat daha artırıyor. Yolda yürürken önümüzdeki direği göremedik.

Cumartesi

Hayır hayır, önümüzde bir direk yok. Hatta yol da yok. Kaşık da yok. Bunların hepsi bir serap. Bu günlerde yapabileceğimiz en iyi şey affetmek, hissetmek, barışmak.

Pazar

Dün barıştıysak, bugün Ay ve Venüs güzel bir irtibat kuruyorlar. Enerjik ve iletişimciler. Sevdiklerinizi alın bir gezintiye çıkın fakat kimseye 1.5 metreden fazla yaklaşmayın.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.