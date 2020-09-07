7-13 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu hafta Mars geri harekete, Jüpiter ise ileri harekete başlıyor olacak. Eylül ayı yazımda da yazdığım gibi arabamızın motorunun su kaynattığı iki ay yaşayabiliriz. İtici gücümüzün ve motivasyonumuzun azalacağı zamanlara geldiğimizi işaret ediyor. Cesaretimiz kırılabilir, ilerlemenin önünde bir takım engeller hissedebiliriz. Geçmişteki konular temizlenmek üzere tekrar karşımıza çıkabilir. Bunun dışında Mars zorlayıcı etkileri olan bir gezegendir ve bozuk çalıştığı durumlarda yangınlara, kazalara, tartışmalara, şiddet içeren konulara dikkat etmek gerekir. Bastırılmış, ifade edilememiş, doğru zaman bulunamamış ve birikmiş öfkemiz zaman zaman patlayıcı ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Jüpiter’in ileri hareketi ise öncelikle dünyada eğitim, finans, havacılık sektörü ve yolculuklarla ilgili konulara hareket kazandıracak. Bu konularla ilgili sekteye uğrayan, geciken, üzerinde tekrar durulması ve geçmişteki bir takım engellerin temizlenmesi gereken dönemlerin sonuna gelindi ve artık ilerleme kaydedilmeye başlanacak. Jüpiter de Satürn gibi Oğlak burcundaki son aylarını geçiriyor olacaklar. Yılsonu ikisi de Kova burcuna uzun süre geri dönmemek üzere geçiş yapacaklar. Jüpiter’in ileri hareketi şans ve büyümenin de hız kazanacağı anlamına geliyor olacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, Jüpiter yayılmayı da hızlandırır. COVID-19 virüsünün yayılmasının hızlanması bu dönemde söz konusu olabilir. Malum kış aylarına gelindi ve insanlar daha çok kapalı alanlarda kalacak, virüsün atlaması için ortam daha elverişli olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar da gündeme gelebilir. Özellikle ekim ayında fakat eylül ayının da sonlarına doğru normalleşme sürecinde yeni aksiyonlar alınabileceğini öngörüyorum. Bunlar önümüzdeki haftaların konuları olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Öğle saatlerinde Uranüs ile bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Sürprizli durumlara açık bir zaman dilimi. Ayrıca Güneş ile uyumlu açısı kendimizi ve duygularımızı iyi ifade edebildiğimiz, hedeflerimizle senkron olduğumuz bir güne işaret ediyor.

Salı

Ay Boğa burcunda devam ediyor. Oğlaktaki gezegenlere sırasıyla üçgen açıları yapıyor olacak. Disiplinli ve pozitif olduğumuz bir gün geçireceğiz.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor ve Güneş Jüpiter üçgeni kesinleşiyor. Bu gün hedeflerimizin peşinde koşarken rüzgârı arkamıza aldığımız şanslı ve rahat bir gün. Ayrıca iletişim de yoğun olacak.

Perşembe

Ay ikizler burcunda devam ediyor. Güneş ve Neptün ile sert kontaktları olacak. Bu gün hayal kırıklığına, alınganlıklara açık hassas bir gün. Yanlış anlaşılmalara dikkat.

Cuma

Bu gün haftanın en zorlayıcı günü. Hem Güneş Neptün ile karşıt durumda hem de Merkür chiron ile karşıt. Yani hassas alıngan, hayalleri suya düşmüş, kelimeleriyle karşı tarafı incitmiş veya incinmiş hissedebilir, ağır yaralarla çıkabiliriz. Bu gün olaylara gerçekçi yaklaşmaya çalışmakta ve ağzımızdan çıkanlara dikkat etmekte fayda var.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Merkür ile zorlu bir görünümde. Cuma gününün etkileri devam ediyor. Bu gün de tartışmadan, duygusal hassasiyetlerden biraz olsun uzaklaşıp olaylara perspektif kazanmaya çalışarak olumsuz havayı biraz dağıtabiliriz.

Pazar

Bugün eğer cuma günü biraz hasar aldıysak bunu biraz daha tatlıya bağlamak adına elverişli bir gün olacak. Fakat Ay Satürn Jüpiter ve Pluto ile sert görünümde, hala sevilmemiş ve güvensiz hissediyoruz. Bu güne de dikkat etmeliyiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…