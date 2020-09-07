7-13 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 7-13 Eylül haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

7-13 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
07 Eylül 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta Mars geri harekete, Jüpiter ise ileri harekete başlıyor olacak. Eylül ayı yazımda da yazdığım gibi arabamızın motorunun su kaynattığı iki ay yaşayabiliriz. İtici gücümüzün ve motivasyonumuzun azalacağı zamanlara geldiğimizi işaret ediyor. Cesaretimiz kırılabilir, ilerlemenin önünde bir takım engeller hissedebiliriz. Geçmişteki konular temizlenmek üzere tekrar karşımıza çıkabilir. Bunun dışında Mars zorlayıcı etkileri olan bir gezegendir ve bozuk çalıştığı durumlarda yangınlara, kazalara, tartışmalara, şiddet içeren konulara dikkat etmek gerekir. Bastırılmış, ifade edilememiş, doğru zaman bulunamamış ve birikmiş öfkemiz zaman zaman patlayıcı ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkabilir.


Jüpiter’in ileri hareketi ise öncelikle dünyada eğitim, finans, havacılık sektörü ve yolculuklarla ilgili konulara hareket kazandıracak. Bu konularla ilgili sekteye uğrayan, geciken, üzerinde tekrar durulması ve geçmişteki bir takım engellerin temizlenmesi gereken dönemlerin sonuna gelindi ve artık ilerleme kaydedilmeye başlanacak. Jüpiter de Satürn gibi Oğlak burcundaki son aylarını geçiriyor olacaklar. Yılsonu ikisi de Kova burcuna uzun süre geri dönmemek üzere geçiş yapacaklar. Jüpiter’in ileri hareketi şans ve büyümenin de hız kazanacağı anlamına geliyor olacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, Jüpiter yayılmayı da hızlandırır. COVID-19 virüsünün yayılmasının hızlanması bu dönemde söz konusu olabilir. Malum kış aylarına gelindi ve insanlar daha çok kapalı alanlarda kalacak, virüsün atlaması için ortam daha elverişli olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar da gündeme gelebilir. Özellikle ekim ayında fakat eylül ayının da sonlarına doğru normalleşme sürecinde yeni aksiyonlar alınabileceğini öngörüyorum. Bunlar önümüzdeki haftaların konuları olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Öğle saatlerinde Uranüs ile bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Sürprizli durumlara açık bir zaman dilimi. Ayrıca Güneş ile uyumlu açısı kendimizi ve duygularımızı iyi ifade edebildiğimiz, hedeflerimizle senkron olduğumuz bir güne işaret ediyor.


Salı

Ay Boğa burcunda devam ediyor. Oğlaktaki gezegenlere sırasıyla üçgen açıları yapıyor olacak. Disiplinli ve pozitif olduğumuz bir gün geçireceğiz.


Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor ve Güneş Jüpiter üçgeni kesinleşiyor. Bu gün hedeflerimizin peşinde koşarken rüzgârı arkamıza aldığımız şanslı ve rahat bir gün. Ayrıca iletişim de yoğun olacak.


Perşembe

Ay ikizler burcunda devam ediyor. Güneş ve Neptün ile sert kontaktları olacak. Bu gün hayal kırıklığına, alınganlıklara açık hassas bir gün. Yanlış anlaşılmalara dikkat.


Cuma

Bu gün haftanın en zorlayıcı günü. Hem Güneş Neptün ile karşıt durumda hem de Merkür chiron ile karşıt. Yani hassas alıngan, hayalleri suya düşmüş, kelimeleriyle karşı tarafı incitmiş veya incinmiş hissedebilir, ağır yaralarla çıkabiliriz. Bu gün olaylara gerçekçi yaklaşmaya çalışmakta ve ağzımızdan çıkanlara dikkat etmekte fayda var.


Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Merkür ile zorlu bir görünümde. Cuma gününün etkileri devam ediyor. Bu gün de tartışmadan, duygusal hassasiyetlerden biraz olsun uzaklaşıp olaylara perspektif kazanmaya çalışarak olumsuz havayı biraz dağıtabiliriz.


Pazar

Bugün eğer cuma günü biraz hasar aldıysak bunu biraz daha tatlıya bağlamak adına elverişli bir gün olacak. Fakat Ay Satürn Jüpiter ve Pluto ile sert görünümde, hala sevilmemiş ve güvensiz hissediyoruz. Bu güne de dikkat etmeliyiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

7 Eylül Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün ruhani konularla ilgilenmeye meyilli olabilirsiniz. İç yolculuğa çıkmak kendinizi dinlemek ve neler beklediğinizi fark etmek için doğru bir gün.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son aylarda iyi karmanıza yaptığınız yatırımların hepsinin karşılığını sonunda alıyorsunuz. İnsanların size karşı çok cömert olduğunu fark edebilirsiniz. Özellikle doğru tavsiyeler konusunda!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sevdiğiniz birine sürpriz yapmak istiyorsanız ancak çok yoğunsanız hatırlatma kurmayı deneyebilirsiniz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak lazım değil mi?
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her insanın kendince bir iletişim kurma şekli vardır ve siz buna istediğiniz gibi müdahale edemeyebilirsiniz. Bu nedenle sadece kendinize odaklanmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Nedense ilişkileriniz konusunda fazla aceleci davranıyorsunuz. Ancak biraz daha sakin olmalı ve işleri ağırdan almalısınız. Bakalım karşınızdaki sizi hak ediyor mu?
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dahil olduğunuz grubun sizi ne kadar rahatsız ettiğini anlayamayacak kadar gözünüz kapalısınız. Ancak bugün gerçek bir dostunuz sayesinde nihayet gerçekleri görebileceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizin üzerinde tahmin ettiğinizden de fazla bir etkiniz olmasıyla beraber kendisi bu durumdan bir hayli rahatsız. Planların sizin isteklerinize göre yapılması, her şeyde sizin söz sahibi olmanız ve ona fikir danışmamanız sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Dikkatli olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bencilliği bir kenara bırakıp birine gerçekten yardımcı olun. Karşılık beklemeden, tamamen saf niyetlerle yapın bunu. Gerçekliğinize dönmek iyi gelecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızı rahat hissettirmekte sizden iyisi yok! Nerede olursanız olun orayı kendi eviniz gibi benimseyip konforlu bir hale getiriyorsunuz ve arkadaşlarınız da bundan nasipleniyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir alanda tutkulu olmanın birçok avantajı varken histerik bir biçimde saplantılı olmak büyük sorunlar doğurabilir. Aradaki dengeyi kurduğunuzdan emin olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tüm gününüz gergin geçmiş ya da geçecek olabilir. Ancak akşam eve döndüğünüzde partnerinizle konuşmak sizi çok rahatlatacak ve enerjinizin yenilendiğini hissedeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün işlerinizle boğuşurken hayatı sorgulamaya başlayabilirsiniz. "Neden bu işi yapıyorum?", "Gerçekten mutlu muyum?","Başarılı mıyım?" şeklinde sorular aklınıza gelebilir. Cevaplarınızın sizi mutlu etmesi dileğiyle...
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Amacınızı bilmiyorsanız önünüze dünyanın en harika fırsatı çıksa bile değerlendiremezsiniz. Bu nedenle öncelikle hayattan, işinizden ve partnerinizden neler beklediğinizi belirlemelisiniz.

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