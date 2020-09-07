Eylül 2020 - Astrolojik etkiler

Merhaba, eylül ayı için değişimler ayı olacak diyebiliriz. Venüs, ay boyunca Aslan burcunda kalacak; Merkür, Terazi ve Akrep burcunu görecek. Mars, Koç burcunun son derecelerinde geri harekete başlayacak ve 2 ay geri harekette kalacak. Ay ortası Jüpiter, ay sonu Satürn ileri harekete geçiyor olacaklar. Bütün bunlar bu aydan itibaren hayatımızda uzun vadeli bir takım değişikliklerin olacağı anlamına geliyor.

Yazılarımı takip edenlerin veya astrolojiyle ilgilenenlerin bildiği üzere Retro yani geri giden gezegenlerin ilerlemesi durur, etkileri içe döner, tekrarlı hale gelir ve biraz daha doğalarının bozuk taraflarını çalıştırmaya başlarlar. Retro gezegenler haritamızda nerede transit yapıyorsa o konuyla ilgili yarım kalmış konuları tamamlamamızı ve bir sonraki ileri harekete kadar bizi yavaşlatabilecek konuların temizlenmesi gerekliliğini bize hatırlatır. Mars’ın geri hareketi itici gücümüzün ve motivasyonumuzun azalacağı zamanlara geldiğimizi işaret ediyor. Arabanın motoru su kaynatabilir. :) Cesaretimiz kırılabilir, ilerlemenin önünde bir takım engeller hissedebiliriz. Geçmişteki konular temizlenmek üzere tekrar karşımıza çıkabilir. Bunun dışında Mars zorlayıcı etkileri olan bir gezegendir ve bozuk çalıştığı durumlarda yangınlara, kazalara, tartışmalara, şiddet içeren konulara dikkat etmek gerekir. Bastırılmış, ifade edilememiş, doğru zaman bulunamamış ve birikmiş öfkemiz zaman zaman patlayıcı ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkabilir.

İleri harekete başlamak ise bir gezegenin geçmişe geri dönüp gerekli temizlemeleri yaptıktan sonra yeniden ilerleme kaydetmek üzere harekete geçmesidir. Bu ay 13 Eylül’de Jüpiter, 29 Eylül’de ise Satürn ileri hareketlerine başlayacaklar. Haritamızda transit yaptığı alanlarda artık ilerlemeler bekleyebiliriz. Özellikle Satürn Oğlak burcundaki son günlerini yaşıyor olacak.

Ayrıca Eylül ayı 2 Eylül Balık dolunayına ve 19 Eylül Aslan Yeniay’ına şahit olacak. Balık dolunayında ilişkilerin ön plana çıktığı duygusal ve hassas bir dönemden geçeceğiz. İlişkiler ciddi anlamda sorgulanabilir. Sevilmediğimizi hissedebiliriz, hayal kırıklığı sonucu birtakım negatif sonuçlanmalar yaşayabiliriz. Veya ilişki birtakım duygusal krizlerden sonra daha gerçekçi bir tabana oturabilir. Başak yeniayı ise duygusal Balık dolunayından sonra çok daha gerçekçi, sağlığımıza, işlerimize ve sorumluluklarımıza yönelik bir ay sonu yaşayacağımızın habercisi. Oldukça disiplinli olacağımız bu dönemde eğitim, yabancılar ve yolculuklar konuları da gündeme gelecek. Eğitim ve akademik konular için efor sarf edeceğimiz bir zaman diliminden geçiyor olacağız.

Eylül ayındaki önemli gezegen etkileşimleri;

1 Eylül Merkür Pluto Üçgeni: Sarfettiğimiz veya işittiğimiz sözler bu günlerde bizim üzerimizde güçlü duygusal etkiler bırakabilir, dönüştürücü etkilerde bulunabilir. Yeraltında kalmış bir takım bilgiler ortaya çıkıp kararlarımızı etkileyebilir.

2 Eylül Venüs Satürn Karşıtı: Duygusal mesafe oluşturan, soğuk, sevgi alışverişinin zorlayıcı aktığı bir etkileşimdir. Kopmak üzere olan ipleri kopartabilir. Sallantıda olan ilişkileri daha gerçekçi bir zemine indirebilir.

2 Eylül Güneş Uranüs Üçgeni: Bireyliğimizi farklı bir şekilde ifade edeceğimiz yaratıcı bir zaman dilimi. Sıkıcı rutinlerden çıkıp değişiklik aradığımız günleri deneyimleyeceğiz.

2 Eylül Balık’da Dolunay!

3 Eylül Merkür Satürn Üçgeni: Zihnimizi disipline edebildiğimiz, üretkenlik açısından oldukça verimli bir açı. Yeni bir çalışma düzeni kurabilir, otorite pozisyonundaki kişilerle iyi ilişkiler kurabiliriz. Anlaşmalar açısından oldukça verimli.

4 Eylül Venüs Mars Karesi: Tartışmalı ve sert bir açıdır. Tansiyonu yükseltir. Tutkulu cinsellik içeren bir enerjidir fakat eril ve dişil enerjinin uyumsuzluğunu da gösterir.

4 Eylül Merkür Venüs Altmışlığı: Özellikle ikili ilişkilerde kendimizi iyi ifade edebileceğimiz, tatlı dilimizin yılanı deliğinden çıkartacağı bir zaman dilimi olacak.

5 Eylül Merkür Terazi’de!

6 Eylül Venüs Aslan’da!

9 Eylül Güneş Jüpiter Üçgeni: Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

10 Eylül Mars geri hareketine başlıyor!

11 Eylül Merkür Chiron Karşıtı: Merkür’ün Chironla zorlayıcı kontaktları genelde dil yarası olarak nitelendirilir. Veya zorlayıcı da olsa iletişim kanallarından iyileşme, yaralarımızla ilgili yeni bir kavrayış geliştirme zamanları olabilir.

11 Eylül Güneş Neptün Karşıtı: Uyuşukluk yaptığımız, bağımlılıklara kaçtığımız birkaç bulanık gün geçireceğiz. Stresli hayatın koşuşturmasından uzak kalabilirsek bu hassas etkiyi biraz daha yumuşak atlatabiliriz.

13 Eylül Venüs Chiron Üçgeni: İlişkiler yoluyla veya ilişkilerimizin şifalandığı, bu kanalla bir şeyler öğrendiğimiz ve bilgeleştiğimiz zaman dilimleri olacak.

13 Eylül Jüpiter ileri hareketine başlıyor

15 Eylül Güneş Pluto Üçgeni: Kendimizi güçlü ve etkin ifade edebileceğimiz ihtiras rüzgarlarını arkamıza alabileceğimiz önemli birkaç gün olacak. Projelerimiz ve hedeflerimiz konusunda inatçı ve disiplinli olacağız, elimizdeki kaynakları etkin kullanabileceğiz.

15 Eylül Venüs Uranüs Karesi: İlişkilerde değişiklik aradığımız, sıkılgan ve sürprizli birkaç gün yaşayacağız. Varolan ilişkilere yeni renkler gelebilir veya yeni ilişkilere yelken açabiliriz. Arkadaşlıklar konusunda yeni kişilerle tanışabilir, arkadaşlarımızla rutinden çıktığımız zamanlar geçirebiliriz.

17 Eylül Merkür Pluto Karesi: Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

17 Eylül Güneş Satürn Üçgeni: Öz disiplinimizin yüksek olduğu, otorite figürleriyle iyi anlaştığımız bir gün. Hedeflerimizin peşinden emin adımlarla gidebileceğimiz azimli ve kararlı bir zaman dilimi.

17 Eylül Başak’ta Yeniay!

22 Eylül Güneş Terazi’de!

23 Eylül Merkür Satürn Karesi: İletişim kurmakta bir takım aksaklıklarla karşılaşabileceğimiz, zihinsel olarak üzerimizde haddinden fazla olduğunu düşündüğümüz iş yükleri ve stresli zamanlar olabilir.

24 Eylül Merkür Mars Karşıtı: Satürn karesinin stresli zamanları üzerine Mars ile kare de oldukça gergin ve sivri dilli olabileceğimizi gösteriyor. Bu günlere özellikle dikkat etmeli, daha sabırlı davranmaya çalışmalıyız.

27 Eylül Merkür Akrep’te!

29 Eylül Venüs Mars Üçgeni: İkili ilişkilerde doğru zamanda doğru yerde olabildiğimiz tutkulu ve eğlenceli günler. Ayrıca sosyal ilişkilerimizde de farklı heyecanlar yaşayabilir, hoşça vakit geçirebiliriz.

29 Eylül Satürn ileri harekete başlıyor!

29 Eylül Güneş Chiron Karşıtı: Kendimizi ifade ederken birtakım yaralanmalarla karşılaşabileceğimiz veya geçmişten gelen bir takım korkularımız ve yaralarımızın ifademizi bloklayabileceği birkaç gün geçireceğiz.

29 Eylül Mars Satürn Karesi: Oldukça zor bir açı kalıbı daha. Aksiyon almaya başlamak gözümüzde büyüyebilir, motivasyonumuz kırılabilir, birtakım engellerle karşılaşabilir ve bu engeller bizde gerginlik yaratabilir. Görev ve sorumlulukların ağır gelebileceği, fiziksel olarak bitkin hissedebileceğimiz bir zaman dilimi.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.