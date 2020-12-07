7-13 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 7-13 Aralık haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

7-13 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
07 Aralık 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta hareketli gezegensel görünümlere sahip. İkili ilişkiler açısından olumlu bir hafta geçireceğiz. Fakat Güneş ve Merkür’ün Neptün’le yapacağı zorlayıcı açılar olacak. Bu da bizi tembelliğe, uyuşukluğa, kafa karışıklıklarına, aldanmalara ve hatalar yöneltebilir. Sınırlarımızın biraz daha dağıldığını ve esnediğini hissettiğimiz, hayal gücü ve sezgilerimizin daha yüksek olduğu, muhtaç olan insanlara ve hayvanlara karşı sevgimizin ve hassasiyetimizin daha yüksek olduğunu hissettiğimiz bir hafta geçireceğiz. Bu etkiler özellikle hafta başında çok etkili olacak.


Hafta başı biraz uyuşuk başlayacak fakat ortalarına doğru enerjimiz yükselecek. Hafta sonu ise kafa karışıklığı ve hatalar zamanı olabilir. Önemli anlaşmalarınızı özellikle hafta sonuna getirmezsek daha iyi olur.


Ayrıca 14 Aralık günü yaşayacağımız Yay burcundaki Güneş Tutulması etkilerini bir süredir göstermeye başladı. Bu hafta en yoğun yaşadığımız haftalardan bir tanesi olabilir. Bu tutulma ile ilgili daha detaylı yazıyı hazırlıyor olacağım. Fakat 30 Kasım İkizler Ay Tutulması’na benzer olarak yolculuklar, yayıncılık, eğitim gibi konular yine vurgulanıyor olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Uranüs ile yaratıcı ve olumlu bir kontakt kuracak ve sürprizli bir güne açık olacağız fakat duygusal anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekebilir, patavatsız sözcüklerde bulunabilir veya karşılaşabilirsiniz.


Salı

Bugün düne göre duygularımız çok daha net ifade edebileceğimiz bir gün. Ayrıca disipline olmak, sorumluluklarımıza odaklanmak için oldukça verimli.


Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiyor ve ilişkiler trafiği hızlanıyor. Ayrıca Güneş Neptün açısı kesinleşiyor, haftanın ilk iki gününden sonra bu gün karışık ve uyuşuk geçebilir. Bulanık ifadelerden kaçınmalıyız.


Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ederken öğle saatlerinde Mars ile gergin bir açı kuracak. Sakarlıklar, gerginlikler ve tartışmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. İkili ilişkilerde de birtakım yüzleşmeler yaşanabilir, gerginlik olsa da yapıcı yüzleşmeler ilişkiyi olumlu yönde dönüştürebilir


Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Bu gün biraz daha sıkılgan olabilir, değişiklik isteği içerisine girebiliriz. Güneş Mars üçgeni kesinleşiyor, enerjimiz ve özgüvenimiz de artıyor. Karantina gibi kısıtlamalar konusunda biraz zorlanacağımız bir gün de olsa enerjimizi kapalı alanlarda doğru kullanmaya kanalize edebiliriz. Yemek yapabilir, ev için sportif faaliyetlerde bulunabiliriz.


Cumartesi

Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Venüs ile kavuşacak ve sosyal faaliyetler açısından elverişli bir ortam yaratacak. Sevdiklerimizle uzaktan da olsa teknolojiden faydalanarak görüşebiliriz. Karantinayı birlikte geçirecek aktiviteler de ayarlanabilir.


Pazar

Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. Bugün iyimserliğimizin yükseldiği bir gün. Ayrıca Merkür Neptün karesi kesinleşiyor. Fazla iyimserlik tuzağına düşmemek gerekli. Karşımızdakine mesajı net vermemiz gereken, iletişimde bulanıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşturabilecek bir gün olabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

07 Aralık 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün bir yabancı yanınıza gelirse şaşırmayın. Sizi takip eden devasa bir enerji dalgası var bu da etrafınıza size hayran olan insanları toplamaya yetiyor!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün elinizden geldiğince sakin olun çünkü işler zaten bir süre için hızlanmayacak. Geri durmak ve her ne olursa olsun bir gün izin almak için mükemmel bir zaman.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Motivasyonunuz eksikse, tüm hırslarınızı bir araya toplayın. Daha büyük bir hedefe odaklanmak, size daha iyi gelecektir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı sıkıcı arkadaşlarınızla zaman geçirmeniz gerekebilir. Bu görüşmeyi olabildiğince kısa tutmak herkesin işine yarayacaktır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazen zafer kazanmak için teslim olmaya istekli olmanız gerekir. Siz ve eşiniz uzun zamandır aynı konuyu tartışıyorsanız artık teslim olun ve sonra ne olacağını görün.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tembel olmak, yatıp durmak ve tüm yanlış yiyecekleri yemek isteyebilirsiniz, ama bununla savaşın. Doğru olan daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek olacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda çok özel bir kişiye yaklaşıyorsunuz ve ona karşı büyüyen bir sorumluluk duygusu hissetmeniz çok doğal. Ama onun mutluluğuından sorumlu olma konusunda sınır çizdiğinizden emin olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyi sevgilinizin bakış açısından görmeye başlıyorsunuz ve hoşunuza gidiyor! Hiçbir şey olmasa bile bu durum sizi daha da yakınlaştıracaktır, bu yüzden işleri bir sonraki seviyeye taşımanın bir yolunu bulun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Stres, duygularınıza zarar veriyor. Baskıyı hafifletmek için yeni yollar bulun ve sağlığınıza dikkat ettiğinizden emin olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir şey denemiyorsanız yeni bir şey de öğrenemezsiniz. Bugün hata yapmak ve deneme yanılma yoluyla öğrenmek için mükemmel, bu yüzden eylemlerinizin sonuçları hakkında endişelenmeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün iki kez kontrol etmeden hiçbir e-postayı göndemeyin. Yazım hatalarının yanı sıra tonunuz nasıl? Alaycı mı yoksa kaba biri olarak mı duruyorsunuz? Dikkatli olmazsanız, bugün her şey yanlış anlaşılabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kimse sizi anlamıyor gibi görünüyor ve anlayanlar bile en basit şeyleri yanlış anlamaya meyilli. Sinir bozucu olabilir ancak şimdilik bunu görmezden gelin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı şeyler dile getirilmeyip öylece bırakıldığında daha iyidir. Ama yine de söylemek size düşerse, yapabileceğiniz en iyi şey nazikçe iletişim kurmaktır. Amaca ulaşmak için ihtiyacınız olduğu kadar yaratıcı ve duyarlı olun.

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