7-13 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu hafta hareketli gezegensel görünümlere sahip. İkili ilişkiler açısından olumlu bir hafta geçireceğiz. Fakat Güneş ve Merkür’ün Neptün’le yapacağı zorlayıcı açılar olacak. Bu da bizi tembelliğe, uyuşukluğa, kafa karışıklıklarına, aldanmalara ve hatalar yöneltebilir. Sınırlarımızın biraz daha dağıldığını ve esnediğini hissettiğimiz, hayal gücü ve sezgilerimizin daha yüksek olduğu, muhtaç olan insanlara ve hayvanlara karşı sevgimizin ve hassasiyetimizin daha yüksek olduğunu hissettiğimiz bir hafta geçireceğiz. Bu etkiler özellikle hafta başında çok etkili olacak.

Hafta başı biraz uyuşuk başlayacak fakat ortalarına doğru enerjimiz yükselecek. Hafta sonu ise kafa karışıklığı ve hatalar zamanı olabilir. Önemli anlaşmalarınızı özellikle hafta sonuna getirmezsek daha iyi olur.

Ayrıca 14 Aralık günü yaşayacağımız Yay burcundaki Güneş Tutulması etkilerini bir süredir göstermeye başladı. Bu hafta en yoğun yaşadığımız haftalardan bir tanesi olabilir. Bu tutulma ile ilgili daha detaylı yazıyı hazırlıyor olacağım. Fakat 30 Kasım İkizler Ay Tutulması’na benzer olarak yolculuklar, yayıncılık, eğitim gibi konular yine vurgulanıyor olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Uranüs ile yaratıcı ve olumlu bir kontakt kuracak ve sürprizli bir güne açık olacağız fakat duygusal anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekebilir, patavatsız sözcüklerde bulunabilir veya karşılaşabilirsiniz.

Salı

Bugün düne göre duygularımız çok daha net ifade edebileceğimiz bir gün. Ayrıca disipline olmak, sorumluluklarımıza odaklanmak için oldukça verimli.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiyor ve ilişkiler trafiği hızlanıyor. Ayrıca Güneş Neptün açısı kesinleşiyor, haftanın ilk iki gününden sonra bu gün karışık ve uyuşuk geçebilir. Bulanık ifadelerden kaçınmalıyız.

Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ederken öğle saatlerinde Mars ile gergin bir açı kuracak. Sakarlıklar, gerginlikler ve tartışmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. İkili ilişkilerde de birtakım yüzleşmeler yaşanabilir, gerginlik olsa da yapıcı yüzleşmeler ilişkiyi olumlu yönde dönüştürebilir

Cuma

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Bu gün biraz daha sıkılgan olabilir, değişiklik isteği içerisine girebiliriz. Güneş Mars üçgeni kesinleşiyor, enerjimiz ve özgüvenimiz de artıyor. Karantina gibi kısıtlamalar konusunda biraz zorlanacağımız bir gün de olsa enerjimizi kapalı alanlarda doğru kullanmaya kanalize edebiliriz. Yemek yapabilir, ev için sportif faaliyetlerde bulunabiliriz.

Cumartesi

Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Venüs ile kavuşacak ve sosyal faaliyetler açısından elverişli bir ortam yaratacak. Sevdiklerimizle uzaktan da olsa teknolojiden faydalanarak görüşebiliriz. Karantinayı birlikte geçirecek aktiviteler de ayarlanabilir.

Pazar

Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. Bugün iyimserliğimizin yükseldiği bir gün. Ayrıca Merkür Neptün karesi kesinleşiyor. Fazla iyimserlik tuzağına düşmemek gerekli. Karşımızdakine mesajı net vermemiz gereken, iletişimde bulanıklıklar ve yanlış anlaşılmalar oluşturabilecek bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…