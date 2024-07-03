6 Temmuz Yengeç Yeniayı burçları nasıl etkileyecek?

6 Temmuz Yengeç Yeniayı'nda en çok hangi burçlar etkilenecek? Sirius kavuşumlu Yeniay'da hangi burç nasıl etkilenecek? 'Ait hissettiğin konularda kendinden emin adımlar at' diyen Astrolog Şeyda Özsoy, HTHayat Youtube kanalında Yengeç Yeniayı'nın burçlara etkilerini yorumladı.

6 Temmuz Yengeç Yeniayı burçları nasıl etkileyecek?
Astroloji
Giriş: 03 Temmuz 2024 14:40 Güncelleme: 03 Temmuz 2024 14:50
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Astrolog Şeyda Özsoy, 6 Temmuz Yengeç Yeniayı'nın burçlara etkilerini ve genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında yorumladı:


"Yeniay, 6 Temmuz gecesi Türkiye saati ile 01:57’de Yengeç burcunun 14. derecesinde gerçekleşecek. Öncü grupta yani Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burcunun 9 ila 19 derecesi arasında önemli gezegenleri ve göstergeleri olanlar bu yeniaydan daha yüksek derecede etki alacaklar.


Yeniaylar, bildiğiniz gibi gerçekleştikleri burç doğasında yeni başlangıçlara işaret ederler. 6 Temmuz 2024 Yeniay haritasının göstergelerine baktığımızda birlik, beraberlik ve bağ kurmayı oldukça desteklediğini görüyoruz. Haritada Boğa burcu yükseliyor. Yöneticisi Venüs de Yengeç burcunda. Aile kurmak, ailevi bağlar, ev, emlak, arsa, yerleşim yeri gibi başlıklara önemli vurgular var. Varolan yapıları sağlamlaştırmak, sahip çıkmak, ilerletmek ve geliştirmek çok mümkün. Kararlı ve emin başlangıçlar yapılabilir. Bu başlangıçlar ilerleyen zamanda varolan düzenin tamamen değişmesini, yepyeni bir sürecin oluşumunu müjdeleyebilir. Gerçekten bağ kurdukları, aidiyet hissettikleri şeyler sizin olacaktır. Bu yeniay da bunu oldukça destekliyor." diyen Şeyda Özsoy'un 6 Temmuz yeniay yorumu HTHayat Youtube kanalında!



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