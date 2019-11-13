İkizlerim 6 aylık!

6 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Altı aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Altı aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Altı aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" Altı aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 6 aylık oldular. Hem fiziksel hem mental hem de sosyal olarak hızla gelişiyorlar. Sizinle sürekli bir iletişim halindeler. Dokunulmak, eğlendirilmek istiyorlar. Destekli oturuşları artık daha da güçlü ve sosyalleşmek için can atıyorlar. Artık oyuncakları bile var ve neredeyse evi ele geçirmiş durumdalar. Düzenli kontrollere alışmış olmalısınız, hem altıncı ay aşılarının yapılacağı hem de genel bir kontrolün yapılacağı bir doktor ziyaretiniz olacak.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebeklerinizin boyu, ağırlığı, baş çevresi ölçülerek doğumdan itibaren kaydedilen gelişim diyagramına işaretlenir ve değerlendirlir.

Bu ziyaretinizde ve bundan sonraki ziyaretlerinizde artık ağızları da kontrol edilecektir. Çıkan ve çıkmakta olan dişler kontrol edilir. Ayrıca başın arkasındaki posterior bıngıldağın artık kapanmış olması beklenir, başın tepesinde olan öndekinin ise küçülmüş olması beklenir.

Doktorunuz bebeklerinizin baş kontrolünü, oturmasını, görme, duyma ve nesnelere uzanma, onları yakalayabilme yeteneklerini, yuvarlanma, ayakların üzerine bir miktar ağırlık verme ve sosyal etkileşimlerini bir dizi testten geçirebilir.

Eğer bebekleriniz sağlıklıysa ve herhangi bir engel yoksa üçüncü dönem aşıları yapılır.

Bebeklerinizde kansızlık olup olmadığını anlamak için doktorunuz birtakım tahliller isteyebilir.

Beslenme, uyku, gelişim ve güvenlik gibi konularda bir sonraki ayda nelere karşı hazırlıklı olunacağı ailelere anlatılır.

Bir sonraki ay ek gıdaya geçileceği için beslenme ile ilgili bilgiler verilir.

6 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

Küçük cisimleri işaret parmakları ile başparmakları arasında tutabilirler.

Bir ellerinden diğerine bir nesneyi geçirebilirler. Ulaşamayacakları bir yerdeki oyuncağı almak için çabalayabilirler.

Yastık gibi yardımcılarla destekli olarak oturmaya başlarlar. Birisine veya bir eşyaya tutunabilirler.

Düşürdükleri ya da attıkları bir oyuncağın arkasından bir süre bakabilirler.

Yüzüstündeyken bir an sırtüstüne dönebilirler ve yuvarlanmaktan çok hoşlanırlar.

Ayak parmaklarıyla oynayabilirler.

Tanıdığı kişilere gülücükler saçarak onlarla oyunlar oynayabilirler.

Sesinizin tonunun ne anlama geldiğini anlayabilirler.

Başlarını bağımsız bir şekilde her yöne çevirebilirler.

Düşürdükleri ya da attıkları oyuncağın geri verilmesini isterler.

Yüzünüzle oynamaktan, saç çekmekten hoşlanırlar.

Henüz konuşmasalar bile sık kullanılan anne, baba, meme gibi kelimeleri tanıyabilirler.

Ayna karşısında gülerler.

6 aylık ikiz bebeklerin aşı takvimi

Bu ay bebeklerinizin üçüncü dönem aşıları yapılır: Hepatit B, Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), KPA, OPA.

6 aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz günde ortalama 15 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun 12 saatini gece uykusuyla geçirirler, gündüz 3 uyku uyurlar ve gündüz uykusu toplamda 3 saati bulur. Eğer hala bir uyku düzeniniz yoksa gecikmiş değilsiniz. Akşamları uyku rutini yaparak gece uykusuna güvenli geçiş yapmak gece uykularının uzamasına neden olur. Bu ayda bebekler gece uyanmalarını azaltmış olmalılar, eğer hala geceleri çok sık uyanıyorlarsa ve enfeksiyon gibi bir durumları yoksa kararlı bir duruşla, yönteminizi belirleyerek uykuya kendi başlarına dönmeleri için gayret sarf etmeniz iyi olur. Uyuyan bebek kolay öğrenir, dinlenir ve sağlıklı olur.

6 aylık ikiz bebeklerin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Ek gıdaya geçmek için 6 ayın dolmasını beklemelisiniz. Bebeğiniz yediklerinize uzanıyor ve yiyecekleri ağzına götürmek istiyor olabilir ancak sindirim sistemi henüz buna hazır değil. Acele etmeyin.

6 aylık ikiz bebeklerin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Yer yatağının veya oyun halısının karşısına duvara sabitlenmiş bir ayna koyarak kendilerine ve birbirlerine bakmalarını sağlayabilirsiniz hem farkındalıklarını artıracak hem de onları eğlendirecek olan bu oyun çok hoşlarına gidecektir.

Sık sık oturma egzersizi yaptırmak kaslarının gelişiminde fayda sağlayacaktır.

Bu ayda bebekler hayvan resimleri görmeyi ve hayvan seslerini duymayı çok severler. Resimli kartlar kullanarak seslerini taklit edebilir onları eğlendirebilirsiniz.

Dilsel gelişimleri için kitap okumak, şarkı söylemek onları çok mutlu edecektir.

Biraz kendi hallerinde zaman geçirmelerine müsade ederseniz, ileriye yönelik önemli bir yatırım yapmış olursunuz.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

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