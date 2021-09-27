2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 28 ülkeden 48 yönetmenin 45 filme ev sahipliği yapacak. Festival biletleri bugün itibari ile online platformdan, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinde de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sinemasında gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak. Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olup, açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.15 ve 21.45’te gerçekleşecek.
Festivalde geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle başlatılan ve büyük ilgiyle karşılanan açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 (AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.
Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Covid geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Adayları
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
Anadolu Leoparı / Emre Kayiş
Bağlılık Hasan / Semih Kaplanoğlu
Bembeyaz / Necip Çağhan Özdemir
Birlikte Öleceğiz / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu
Diyalog / Ali Tansu Turhan
İki Şafak Arasında / Selman Nacar
Kafes / Cemil Ağacıkoğlu
Kerr / Tayfun Pirselimoğlu
Okul Tıraşı / Ferit Karahan
Zuhal / Nazlı Elif Durlu
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
Agna / Mazlum Demir
Aile Tablosu / Burcu Uğuz
Ajotin / Muhammed Seyyid Yıldız
Gece Kuşağı / Yasemin Demirci
Göl Kenarı / Aziz Alaca
İkinci Gece / Ali Tansu Turhan
Kaya / Okan Avcı
Larva / Volkan Güney Eker
Rewşen / Musab Tekin
Siz Biraz Uzak Kaldınız / Elif Refiğ
Soğuk / Adar Baran Değer
Stiletto: “Pembe Bir Aile Trajedisi“ / Can Merdan Doğan
Ulusal Belgesel Film Yarışması
Acı ve Tatlı / Didem Şahin
An Kalır / Ebru Şeremetli
Bekleyiş / Aslı Akdağ
"EDE" Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm / Ersen Çıra
Her Şey Dahil / Volkan Üce
Kapıyı Açık Bırak / Ümran Safter
Muhtaç / Mehmet Emre Battal
Unkapanı: Bitmeyen Masal / Tayfun Belet
Vatansız / Esra Yıldız
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