58. Antalya Altın Portakal Film Festivali

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri bugünden itibaren alınabilecek. Festival, 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Yaşam
27 Eylül 2021 Pazartesi

2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 28 ülkeden 48 yönetmenin 45 filme ev sahipliği yapacak. Festival biletleri bugün itibari ile online platformdan, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinde de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sinemasında gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak. Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olup, açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.15 ve 21.45’te gerçekleşecek.


Festivalde geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle başlatılan ve büyük ilgiyle karşılanan açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 (AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.


Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Covid geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.


58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Adayları


Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Anadolu Leoparı / Emre Kayiş

Bağlılık Hasan / Semih Kaplanoğlu

Bembeyaz / Necip Çağhan Özdemir

Birlikte Öleceğiz / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu

Diyalog / Ali Tansu Turhan

İki Şafak Arasında / Selman Nacar

Kafes / Cemil Ağacıkoğlu

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu

Okul Tıraşı / Ferit Karahan

Zuhal / Nazlı Elif Durlu


Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

Agna / Mazlum Demir

Aile Tablosu / Burcu Uğuz

Ajotin / Muhammed Seyyid Yıldız

Gece Kuşağı / Yasemin Demirci

Göl Kenarı / Aziz Alaca

İkinci Gece / Ali Tansu Turhan

Kaya / Okan Avcı

Larva / Volkan Güney Eker

Rewşen / Musab Tekin

Siz Biraz Uzak Kaldınız / Elif Refiğ

Soğuk / Adar Baran Değer

Stiletto: “Pembe Bir Aile Trajedisi“ / Can Merdan Doğan


Ulusal Belgesel Film Yarışması

Acı ve Tatlı / Didem Şahin

An Kalır / Ebru Şeremetli

Bekleyiş / Aslı Akdağ

"EDE" Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm / Ersen Çıra

Her Şey Dahil / Volkan Üce

Kapıyı Açık Bırak / Ümran Safter

Muhtaç / Mehmet Emre Battal

Unkapanı: Bitmeyen Masal / Tayfun Belet

Vatansız / Esra Yıldız



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