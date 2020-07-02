5 Temmuz Oğlak’ta Ay Tutulması

Merhaba, 5 Temmuz 2020’de İstanbul’a göre saat 7.44'de Oğlak burcu’nun 13. derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma astrolojik olarak oldukça önemli kabul edeceğimiz etkilere sahip. Ay tutulma esnasında ekstrem deklinasyonda olacak. Deklinasyon dünyanın ekvatorunun uzaya genişletilmiş hali anlamına gelen göksel ekvatordan kuzey veya güney yönüne doğru uzaklık anlamına gelir. Bir astrolojik nokta bu uzaklığın belli bir derecenin üzerinde ise bu ekstrem deklinasyon kabul edilir. Ekstrem deklinasyonda olan bir gezegenin aşırılıklara kaçması beklenir. Ayrıca tutulma derecesi Sirius sabit yıldızı ile açı yapmakta. Sirius da basit görünen durumları büyütür ve çok daha etkin bir hale getirir. Yani bu tutulma ne ile ilgili birazdan bahsedeceğimiz konılarda aşırılıklar bekleyeceğimizi aklımızda tutarak tutulma etkilerine geçelim.

Öncelikle Tutulma Oğlak burcu’nda yaşanacak. Yani devlet yönetimleri, kurumlar, otorite figürleri, sistemler, kurallar, yayılmaktan ziyade küçülüp odaklandığımız konular, yapmak zorunda olduğumuz sorumluluklar bu dönemde mercek altında olacak. Tutulma bir dolunay fazıdır ve bir şeylerin açığa çıkmasıyla ve sonuçlanmasyla alakalıdır. Bu dönemde yönetimsel konularla alakalı bir takım bitişler, görev değişiklikleri, sıkıyönetim kararları, iflaslar yaşayabiliriz.

Tutulma anı haritasına baktığımızda tutulma derecesinin haritanın kapalı alanlar, inziva, hastaneler ve gizli düşmanlar evi olan 12. ev ve yine sağlık, askerler, memurlar ve hizmetliler ile ilgili olan 6. ev aksında olduğunu görüyoruz. Önceki iki tutulma da bir şekilde 12. evi etkiliyordu. Bu da yine önümüzdeki dönemdeki ağırlıklı gündemin sağlık ve inziva olacağını gösteriyor. Ayrıca bu tutulma ülke haritamızın hem müttefikler hem de açık düşmanlar evi olan 7. evi tetikliyor olacak. Bir takım askeri kararlar, müdahaleler, askerleri personeli veya sağlık çalışanlarını bağlayan kararlar da gündeme gelebilir. Tutulma derecesinin yöneticisi Satürn Oğlak burcunun son derecelerinde ve Retro konumda. Bu da daha önce alınan birtakım kararlarla ilgili geriye dönük düzenlemeler yapılabileceğini gösteriyor. Karantina ve “yeni normal” süreçleriyle ilgili bir takım revize kararlar bekleyebileceğimiz bir dönem olacak.

Ay tutulmasının burçlara etkileri...

Yükselen Koç

Kariyeriniz ve toplum önündeki durumunuzla ilgili hassasiyetleriniz ön plana çıkıyor. Buralarda kendinizi huzursuz hissedebilir, sonlanmalar yaşayabilir, aile ve kariyer konuları arasında bir takım karşıtlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Vizyonunuz, inançlarınız, yurt dışı konuları, akademik konularla alakalı hoşnutsuzluklar ve gizlide kalmış bilgilerin açığa çıkması gündemde. Katı inançlarınız sorgu ve muhasebe altında olacak. Bu konularla ilgili sonlanmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen İkizler

Ortaklı para konuları, borçlar, alacak verecek ilişkileri konusunda bir takım bilgilerin açığa çıkması, korku ve kriz yaratan konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına daha duyarlı ve hassas yaklaştığınız bir dönem başlıyor. Bu konularla ilgili sonlanmalar veya yeniden yapılandırmalar bekleyebilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin ağırlıklı hassasiyeti evlilik ve ilişkiler konuları olacak. Kendiniz ve ilişkileriniz arasında bir takım karşıtlıklar, hassasiyetler veya alınganlıklar yaşayabilirsiniz. Gizlide kalmış konular su yüzüne çıkabilir, sonlanmalar yaşanabilir veya daha ciddi yapılar inşa edilebilir.

Yükselen Aslan

Çalışma hayatında ve iş ortamında bir takım hassasiyetler ön plana çıkabilir. Yeni çalışma koşullarıyla ilgili hoşnutsuzluklar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız ve sağlığınızla ilgili biraz daha çaba göstermeniz gereken ve duygu yerine mantığı seçmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

Yükselen Başak

Aşk konularındaki hassasiyetinizin ve ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönemdesiniz. Bilinçaltında veya gizlide kalmış konuların yüzeye çıkması, aydınlanması ve sonuç olarak mutluluğa, ilişkilere bakışınızı yeniden yapılandırdığınız bir döneme gireceksiniz. Bu durum arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizle ilgili bir karşıtlık oluşturabilir. Ayrıca çocuklarla ilgili huzursuzluk ve hassasiyet yaratabilecek konular da meydana gelebilir.

Yükselen Terazi

Aile, ebeveylenler, gayrimenkul ile ilgili konularda yeniden yapılandırmalara gidebilirsiniz. Evdeki güvenlik konuları hassasiyet kazanıyor. Bu konularla alakalı yaşayacağınız sonlanmalar, yer değişiklikleri kariyerinizle veya otorite figürleriyle aranızda bir karşıtlık, huzursuzluk yaratabilir.

Yükselen Akrep

Her türlü gizlide kalmış bilginin açığa çıkması ve bunun sonucu olarak düşünce yapınızda, varsa katı düşünce kalıplarınızda revizyona gideceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili hassasiyetler de yaşayabilirsiniz. Bu dönemde uzaklarla ilgili konular, yurt dışı konuları ve yolculuklar da vurgu kazanacak.

Yükselen Yay

Finansal kaynaklarınızla ilgili hassasiyetler, duygusal ihtiyaçlar yerine mantığınızı dinlemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Gelir kaynaklarınız veya gider kalemlerinizden bazılarının sonlanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Bu tutulma etkisini en belirgin yaşayacak yükselen grubu olarak hayatınızın genel temaları sonlanmalar, kurduğunuz yapılardaki değişiklikler, bilinçaltındaki konuların açığa çıkması veya ilişkilerinizle ilgili bir takım gizlide kalmış konuların karşı taraf aracılığıyla ortaya çıkması gibi konular gündeme gelebilir. Sağlığınız ve görünüşünüzle ilgili bir takım konular da gündeme gelebilir, değişiklikler yapabilirsiniz.

Yükselen Kova

Kontrol edemediğinizi düşündüğünüz olaylar sizde bir takım huzursuzluklar ve karamsarlıklar yaratıyor. İç dünyanız ve psikolojiniz ön plana çıkıyor. Duygularınızı karşıya aktarmada zorlandığınız bir dönemde olabilirsiniz. İç gözlem yapmak, kendinizi dinlemek, inzivaya çekilmek, belki biraz tatil yapmak bu dönemde size daha iyi gelecektir.

Yükselen Balık

İnsan grupları ve sosyal çevrenizle etkileşiminizin daha çok arttığı bir zaman dilimi. Ayrıca hassasiyet ve huzursuzluk yaratan durumlar, arkadaşlarınızla ilgili bazı konuların açığa çıkması ve sonucunda sonlanmalar veya bir tavır, yaklaşım değişikliğine gitmeniz sözkonusu olabilir.