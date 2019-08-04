5 - 11 Ağustos haftası nasıl geçecek?

5 - 11 Ağustos 2019 haftası nasıl geçecek?

5 - 11 Ağustos haftalık burç yorumunuz...

Adım atmaktan tereddüt etmeyin!

5 Ağustos Pazartesi günü, Terazi'deki Ay, bugün inisiyatif alırken daha huzurlu, dengeli ve uyumlu bir yolu aramamızı bize hatırlatıyor. Huzur Terazi burcundan geliyor; harekete geçme ise bu Ay'ın Terazi'de aktive ettiği tüm gezegenlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla, ileriye doğru bir adım atmanız ve bugün bir şeyler yapmanız gerektiğini görürseniz, tereddüt etmeyin ve ertelemeyin, bugün ilerleme kaydetmek için iyi bir gün.

Aydınlanma zamanı!

6 Ağustos Salı Ay, Akrep'e giriyor. Bu derin duyguları ve yüzeyin altında olanı araştırma ve keşfetme ihtiyacını temsil eder. Boğa’daki Uranüs ile birlikte görmek istemediğimiz veya derinlemesine iyileştiren bir şeyi açığa vuran durumlara artık bakabiliriz. Uranüs ani sürprizlerle bizi bağlarımızdan ve eski inançlarımızdan uzak tutabilecek beklenmedik aydınlanma anlarıyla tanınır.

Yeni bir şeyler öğrenmeniz kolaylaşacak

7 Ağustos Çarşamba, Aslan'daki Güneş, Yay burcundaki Jüpiter ile açıda olacak. Bu açı, heyecan verici ve yaratıcıdır, genellikle katılmadığınız şeyleri keşfederek mutlu hissetme ve çocuklar gibi oynama fırsatlarını açar. Yeni bir şey öğrenmek için bir fırsat ortaya çıkarsa, bunu yapmalısınız. Hayattan öğrenme ve zevk alma olanakları bugün yaptığımız her şeyi analiz edip sorguladığımız sürece sınırsızdır.

Kendinize kişisel zaman ayırıp derinleşebilirsiniz

Ayrıca, Çarşamba ve Perşembe günü, Akrep burcundaki Ay'la birlikte, etrafımızdakilerle olan bağlantılarımızda daha derinlere inmek için birçok fırsatımız var; tabii eğer bunu yapmayı seçersek. Kim olduğumuzun derinliklerine gitmek için kişisel zaman ayırın. Perşembe günü, ayrıca, Venüs Jüpiter’e yönelecek. Bu ikisi bir arada olduğunda her şeyi çok güzel, kolay ve rahat kılarlar.

Ay Yay burcuna giriyor!

9 Ağustos Cuma ve 10 Ağustos Cumartesi Yay burcundaki eğlence, öğrenme ve yaşamı keşfetme yoluyla geliyor. Ayrıca, 11 Ağustos Pazar günü ise Yay'a gelen Jüpiter'imiz var, bu yüzden kutlamak ve oynamak odağımız olacak.

Uranüs geri çekiliyor, hayatımızdaki değişiklikleri özümseme vakti!

11 Ağustos Pazar, Jüpiter'in doğrudan gitmesinin yanı sıra, Uranüs'ün de geri çekilmesi nedeniyle Pazar günü pek hareket hissetmeyebiliriz. Uranüs 2020 yılına kadar geriye çekilmiş olacak, böylece Mart 2019’dan bu yana yaptığımız büyük değişiklikleri özümsemek için bolca fırsatımız olacak.

Astroloji ile ilgili tüm içeriklerimiz için tıklayın!

Kristin Demirci'nin yazıları için tıklayın!