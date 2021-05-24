Gerek canı tatlı çeken hamileler, gerek emzirme arasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi şipşak sağlıklı bir şekilde almak isteyen anneler. İşte bu tarif tam sizlik! Yapımı çok kolay üstelik pişirmek gerekmiyor.
4 malzemeli enerji topları için malzemeler:
- 1 muz
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı labne
- 8 yemek kaşığı yulaf
4 malzemeli enerji topları yapılışı:
Tüm malzemeleri blenderda çekip, yoğun kıvamlı püre haline getiriyoruz. Karışımı toplar halinde şekillendirip, buzdolabında yaklaşık 2 saat bekletiyoruz. Afiyet olsun!
Şef Hande Arıcan, Instagram hesabından da keyifli tarifler paylaşıyor:
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