4 - 10 Ocak 2021 haftasının astrolojik yorumu

Merhaba, 3 gezegenin burç değiştirdiği bir 2021 ilk haftası geçireceğiz. Ayrıca Merkür’ün hafta sonunda yapacağı zorlayıcı açılar dikkat çekici görünüyor. Merkür’ün Mars ve Satürn’le zorlayıcı kontakları olacak. Cumartesi günü yapacağı Mars karesi tartışmalı ve gergin birkaç gün geçireceğimize işaret ediyor. İki düşünüp bir konuşmakta fayda var. Merkür Satürn kavuşumu ise pazar günü kesinleşecek ve civarındaki 2-3 günü etkileyecek. İletişimsel gerginliklerle birlikte zihinsel sorumluluklarımızın da arttığı, depresif düşüncelerin oluşabileceği bir hafta sonu olabilir.

Haftanın en önemli etkisi 6 aylık Mars Koç transitinin son buluyor ve Mars’ın Boğa burcuna geçiyor olması. Mars’ın genel olarak güçlü olduğu Koç burcundan kendini rahat hissetmediği Boğa burcuna geçiyor olması Mars’ın kendi doğasını ortaya koymakta zorlanacağı bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Fakat Mars’ın kötücül bir doğası da var ve doğasını düzgün bir şekilde ifade edememesi her zaman olumsuz sonuçlar doğurmak zorunda değil. Artık 2.5 ay boyunca çok daha sakin ve ağır bir Mars’tan söz edeceğiz. Öfkesini bastırıp patlayıcı şekilde ortaya çıkarması bu etkileşimin negatif yönlerinden biri. Aksiyon almakta gecikebilir biraz daha erteleyici ve tembel olabiliriz.

Merkür Kova burcuna geçiyor, bilgi teknoloji, biz bilinci ve gruplar ön plana çıkıyor. Bu alanlarda iletişim trafiği artacaktır. Venüs ise neşeli Yay’dan disiplinli ve soğuk Oğlak burcuna geçiyor ve ikili ilişkilerimizde ciddiyet, sadakat, süreklilik ve güvenlik arayışımız artıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Başak burcunda ilerliyor, yılsonu tatilinden sonra günlük işlerimize, sorumluluklarımıza, sağlığımıza ve temizliğe ağırlık vermemiz gereken bir gün olacak.

Salı

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Satürn ile kuracağı olumlu irtibatlar ilişkiler özellikle ikili ilişkiler açısından olumlu ve yapıcı bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Çarşamba

Ay Terazi burcundaki ilerleyişini sürdürüyor. Gün içerisinde Güneş ile bir kare açı gerçekleştirecek bu da erkek-kadın anlaşmazlığı anlamına gelebilir, bir gün öncekinin ilişki uyumu bu gün biraz daha uyumsuz bir durumda.

Perşembe

Ay öğlen saatlerinde Akrep burcuna geçiyor ve bu sefer Jüpiter ve Satürn ile sert bir açı gerçekleştiriyor. Salı gününün olumlu havası bu gün pek yok. Duygularımız daha yoğun ve krizli, duygularımızı ifade edememek, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissetmek günün konusu gibi görünüyor.

Cuma

Ay Akrep burcunda ilerlemesine devam ediyor. Güneş ve Neptün ile olumlu irtibat içerisinde. Bu gün nispeten daha rahat ve enerjinin uyumlu aktığı bir gün. Önceki günlerin kırgınlıkları üzerine yapıcı hareketlerde bulunulabilir. Fakat Merkür Mars karesi de devrede olacak. Tartışmalara dikkat.

Cumartesi

Ay, Yay burcuna geçiyor ve Merkür Mars karesi kesinleşiyor. Bu gün patavatsız davranmamaya özellikle özen göstermeliyiz, dilimiz sivri ve rahatsız edici olabilir. Entelektüel faaliyetlere hız katması açısından olumlu değerlendirilebilecek bir gün.

Pazar

Ay, Yay burcunda fakat Merkür Satürn kavuşumu bizi bugün pek de iyimser yapmıyor. Sorumluluklarımıza odaklandığımız, yapacak işlerimizin olduğu bir Pazar günü. Depresif hissedebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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