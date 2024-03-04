4 - 10 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta Uranüs çok etkili çok etkileşimli. Bu da bu hafta ilerici değişiklikler haftası diyebilirim. Sürpriz gelişmeler, beklenmedik, aniden gelen yenilikler bu haftanın en büyük gündemini oluşturuyor.

Haftaya Merkür Uranüs uyumlu açısı ile başlıyoruz. Zihnimiz aktif ve yenilikçi fikirlerle dolu. İleriyi daha çok düşünen bir durumdayız. Devamında Mars Kuzey Ay Düğümü uyumlu açısı yaşayacağız. Bu da yine ileriye dönük fikirlerle ileriye dönük hareketlerin, yeniliklerin ve cesaretle attığımız adımların bize kadersel olarak pozitif etkiler yaratacağı bir döneme işaret ediyor. Bu hafta oldukça önemli bir hafta.

Yalnız haftada bazı risk faktörleri de var, Merkür hafta ortasında Neptün ile kavuşacak ve kafa karışıklığı, yanlışlık yapma, yanlış anlama/anlaşılma konuları, kendini veya başkalarını aldatma konuları da çok ön plana çıkacak. Adımlarımızı dikkatli atmamız lazım.

Devamında Güneş de Merkür gibi Uranüs ile uyumlu etkileşime girecek. Bu da yine Uranüs’ün sürprizli ve ilerici etkisini artıracak.

Ayrıca Merkür hafta sonunda Koç burcuna geçecek. Bu da zihnimizin aktivitesini artıracak, hızlandıracak, cesaret ve girişimi de güçlendirecek.

Haftanın en önemli ve riskli açısı Mars’ın Uranüs ile zorlayıcı kare açısı olacak. Uranüs etkisinin negatif taraflarını çok güçlendiren bir etki olabilir. Aniden çıkan tartışmalar, ani kararlar, isyankar hareketler, kazalar, yangın gibi olaylar, elektrik kesintileri gibi konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Çok da gemileri yakmamakta fayda var.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. İyimser ve enerjik olduğumuz bir gün, Ay gün içerisinde Venüs ile uyumlu etkileşimde. Sosyal aktiviteler için de oldukça güzel bir gün.

Salı

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok gezegensel etkileşime girmeyecek olan Ay Oğlak burcunda bugün sorumluluklara odaklı, disiplinli bir gün.

Çarşamba

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün gezegensel etkileşimler oldukça fazla. Güneş Merkür ve Satürn kavuşumuna uyumlu açı yapan Ay ile bugün oldukça disiplinli, kendimizi iyi ifade eden, ileriye dönük hareketlerimize karşı da sebatlı sabırlı olduğumuz, iş yoğunluğu yüksek bir gün.

Perşembe

Bugün Ay Kova burcuna geçiyor. Enetelktüelliğin vurgulandığı, duygularla bağlantımızın biraz daha düştüğü bir gün.

Cuma

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars ile kavuşum yapacak olan ay ile sosyal etkileşimlerimiz önem ve vurgu kazanacak. Yalnız tartışmalara yine biraz dikkat etmek gerekli.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiyor. Daha duygusal, empatisi yüksek, hayal gücü yüksek ve biraz tembelliğe meyilli bir gün geçirebiliriz. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Satürn ile Ay kavuşacağı için sorumluluklarımızın baskısını da yaşayabiliriz.

Pazar

Ay Balık burcunda bugün Güneş ile kavuşuyor ve Balık yeniay’ı meydana geliyor. Yeniay yazısını ayrıca yazacağım. Bugün birtakım yeni başlangıçlar, içinde hayallerin olduğu ileriye dönük yeni başlangıçlar için önemli bir gün. Bir hayal, bir fikir bugün hayatımızın ilerisi için önemli bir başlangıç yaratabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum...

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