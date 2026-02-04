36 yıl sonra dev buluşma

Son zamanlarda üzerinde bir ağırlık, sanki ne yaparsan yap bir şeyler tam olmuyormuş gibi bir his var mı? Sebepsiz ağlama krizleri, "Ben gerçekten ne yapıyorum?" sorgulamaları... Şu an hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Çünkü gökyüzünde 36 yılda bir denk gelen dev bir buluşma var: Satürn ve Neptün yan yana geliyor.

Neptün bizi yıllardır bir rüyanın içinde uyutmuş olabilir. "Belki değişir" dediğin o toksik bağlar, "Bir gün yaparım" diye rafa kaldırdığın o tutkular, kendinden sakladığın o kırgınlıklar... Satürn şimdi geliyor ve o pembe gözlüğü usulca ama kararlılıkla gözünden alıyor. "Bak gerçek bu" diyor. Artık hayallerinle gerçeklerin arasındaki o uçurumu kapatma vakti.

Bu yüzden son günlerde kendini nedensizce yorgun, biraz boşlukta ya da melankolik hissediyor olabilirsin. Sanki bir devrin sonuna gelmişsin de, yeni kapının anahtarını henüz bulamamışsın gibi…

Neptün bizim o pembe bulutlarımız, hayallerimiz, bazen de kendimizi kandırdığımız o tatlı yalanlar. Satürn ise hayatın o sert, bazen tokat gibi çarpan gerçekleri. Bu ikisi buluşunca gözümüzdeki o perde iniyor.

"Halledeceğiz" dediğin ama aslında seni içten içe çürüten o ilişkiler, "Yaparım bir ara" deyip ertelediğin o hayaller... Hepsi masanın üzerine dökülüyor. Evet, biraz canımız sıkılıyor, evet biraz ruhumuz daralıyor ama inan bana bu, ruhunun o eski, sana ait olmayan hatta seni aşağı çekenlerden kurtulma çabası. Eğer şu an canın bir şey yapmak istemiyorsa, sadece durup tavanı izlemek ya da sessizce ağlamak geliyorsa içinden; bırak gelsin. O gözyaşları ruhunun detoksu. Satürn sana diyor ki: Gel hayallerini gerçek bir zemine oturtalım. Boşlukta sallanmasınlar. Bu süreçten geçerken kendine yüklenme. Sana tavsiyem; Her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. sadece gerçek olması gerekiyor. Buluşma: 20-Şubat – 2026 Türkiye Saatiyle 19.52 civarında gerçekleşecek.