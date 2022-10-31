31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 31 Ekim 2022 13:00
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Esenlikler. Bu hafta Venüs’ün ay düğümleriyle beraber yaptığı Uranüs karşıtlığı dışında neredeyse hiçbir gökyüzü etkileşimi yok. Tabii ki günlük etkileri yazdığımız Ay dışında. Venüs’ün Düğümler ile birlikte yaptığı derken düğümlere çok yakın olan Uranüs ile Güney Düğüm tarafından yani etkileşime gireceği için bu haftanın ilişkilere dair sürprizli yapısı, beklenilmeyeni beklememiz gereken, belki ayırıcı belki birleştirici yapısının uzun vadeye yayılabilecek kadersel etkileri olabileceğini anlatıyor. Ayrıca bu hafta yine maddi konulardaki birtakım gerginlikler, belki piyasalardaki ani dalgalanmalar veya kişisel hayatlarımızdaki maddi dalgalanmalar da söz konusu olabilir. Venüs’ün güney düğüm tarafında ve sevmediği Akrep burcunda olması kayıplara özellikle dikkat etmemiz gerektiği yönünde.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Plüton kavuşumu ile başlıyoruz. Oğlak burcunda meydana gelen bu kavuşum biraz gergin ve stresli bir hafta başına işaret edebilir. Maalesef bir pazartesi sendromu hissedeceğiz gibi gözüküyor.


Salı

Bugün de çok sevimli bir gün sayılmaz. Ay Güneş ve Venüs ile bir kare açı gerçekleştirecek ve Satürn’e yaklaşacak. Kendimizi doğru ifade edememe, ebeveyn veya ikili ilişkilerde birtakım anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ay Kova burcuna geçiyor.


Çarşamba

Kova burcundaki ay bugün Satürn ile kavuşumda. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz, engel hissettiğimiz soğuk ve kasvetli bir gün olabilir. Sorumluluklarımıza daha fazla odaklanmamız gerekiyor.


Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiyor ve bugün daha güzel açılar yapıyor. İlişkilerde daha uyumlu olan, romantik bir gün. Daha çok empati yapabildiğimiz, duygusal olduğumuz, önceki günlere göre daha sakin bir gün.


Cuma

Önümüzdeki iki gün haftanın iyi günlerinden. Bir tek bugün alışkanlıklara ve kaçışlara meyletmezsek romantik ve duygusal, aşkın duyguları hissedebileceğimiz güzel bir gün. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Jüpiter’e yaklaşıyor.


Cumartesi

Ay Jüpiter ile sabah saatlerinde kavuşum gerçekleştirdi ve ilerlemesine devam ediyor fakat Jüpiter etkileri hala devrede. Daha iyimser, neşeli hissettiğimiz bir gün. Ay öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor.


Pazar

Ay Koç burcunda. Haftanın en enerjik günü. Ay’ın Satürn ile yapacağı uyumlu açı bu enerjiyi verimli ve disiplinli kullanabileceğimiz yönünde bilgi veriyor. Dışarı aktiviteleri, egzersiz için oldukça iyi bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 31 Ekim Pazartesi

31 Ekim 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Algılar şimdi çarpık olabilir. Çabuk sinirlenen ve aceleci kararlar veren taraf olabilirsiniz ancak bu uzun sürmez. Yine de bugünün kendi hikâyelerinizi abartmanıza veya gerçeğe dayanmayan çılgın tahminler yapmanıza neden olabileceği daima aklınızda bulunmalı. Büyük kararlara imza atmak için iyi bir gün olmasa da derin sohbetlere teşvik etmesiyle yarına sizi hazırlayacak yanları mevcut. Hemen sonuca varmayın ama size sunulan bilgileri de toplayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Soyut tartışmalar sizin için çabucak tartışmaya dönebilir. İnançlarınıza saygı duymayan biriyle karşılaşabilirsiniz veya onların inançlarına saygısızlık ettiğinizi hissedebilirler. Her iki durumda da, bu fikir farklılığı ilgili herkeste yoğun duygular uyandırabilir. Ayrıca, daha sonra pişman olacağınız şeyler söylemeye daha yatkınsınız, özellikle de inançlarınızla aynı fikirde olmayanlarla tartışmalara girerseniz. Tartışmakta özgürsünüz ancak tepkilere de hazırlıklı olmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün birini hayatınızdan çıkarmak için çok hızlı davranıyor olabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız bir arkadaşınız veya sevdiğiniz biri sizi hayal kırıklığına uğratabilir ve onların hatalarının ilişkiniz üzerindeki etkisini aşırı abartabilirsiniz. Eğer bu başka bir gün olsaydı, bu kişiyi silmeye o kadar hazır olmayabilirdiniz, ancak şu anda evren şiddeti körüklüyor. Henüz ilişkiyi bitirmemeye çalışın! Herkes hata yapar ve şifa mümkündür.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sabır veya sabırsızlık bugünün ana teması olabilir. Başkalarına kendinizin sakin ve toplanmış bir versiyonunu göstermek isteyebilirsiniz, ancak diğer insanlar tarafından dikkatinize sunulan sinir bozucu sorunlar veya sinir bozucu alışkanlıklar sizi strese sokuyor olabilir. Bunun yüzünüzde görünmesi muhtemeldir ve rahatsızlığınızı gizlemek de muhtemelen daha zor olacaktır. Düşmanlarınız aynı anda peşinize düşerek sizi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Başınızı dik tutun ve soğukkanlılığınızı koruyun!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Enerji eksikliği, başkalarıyla anlaşamıyor olmanıza neden olabilir. Uykuyu yakalamanız gerekebilir veya muhtemelen dün beklediğinizden daha yorucuydu ve bugün yetişmeniz gereken ev işleri ve ayak işleri size normalden daha ağır geliyor olabilir. Hayatınızdaki biri, mücadelelerinizi dinleyerek ve yardım ederek sizi dengede tutmaya yardımcı olabilir. Güçlü kalın ve yolda kalın, işinizi yarına kadar ertelemek muhtemelen iyi gitmeyecektir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaş grubunuzdaki biriyle tutkular alevlenebilir. Sebepsiz bir gerginlik, arkadaş olduğunuz biriyle veya çevrenizde bulunan bir tanıdıkla bağlantınızı zorlayabilir. Bu tutkular, ikiniz arasında ve genel olarak grup içinde rahatsız edici bir dinamiğe neden olarak, birbirinize karşı öfke veya saldırganlık şeklinde yanlış yönlendirilebilir. İçinde gerçekten ne hissediyorsanız ona ek olarak, kendinizi herkesin önünde nasıl taşıdığınızın farkında olun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizle çatışma olasılığı çok güçlü. Ebeveynleriniz veya ailenizdeki diğer otorite figürleri, daha istikrarlı olduğunu düşündükleri bir şey yerine tutku veya yaratıcılığınızın peşinden gidiyor olabileceğiniz için yaptığınız seçimlere katılmayabilir. Anne babanız sevgiyle motive olsa ve mümkün olduğunca güvende olmanızı istese bile, kendi yolunuzu seçebilmelisiniz. Kendinizi mutlu ve tatmin olmuş hissetmenin sizin için daha önemli olduğunu unutmayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizle çatışma olasılığı çok güçlü. Ebeveynleriniz veya ailenizdeki diğer otorite figürleri, daha istikrarlı olduğunu düşündükleri bir şey yerine tutku veya yaratıcılığınızın peşinden gidiyor olabileceğiniz için yaptığınız seçimlere katılmayabilir. Anne babanız sevgiyle motive olsa ve mümkün olduğunca güvende olmanızı istese bile, kendi yolunuzu seçebilmelisiniz. Kendinizi mutlu ve tatmin olmuş hissetmenin sizin için daha önemli olduğunu unutmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Büyük, dürtüsel alışverişler kumbaranızı tehlikeye atıyor olabilir. Tamamen kendinizi kaptırmadan önce bu fikri yeteri kadar düşündüğünüzden emin olun. Bu, gelecekle ilgili hedefleriniz ve arzularınız söz konusu olduğunda sizi geride bırakabilir ve gerçekten düşünmeden çok fazla para harcadığınız için pişman olabilirsiniz. Harcama isteğiniz ne kadar güçlü olursa olsun, siz daha güçlü olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Görünümünüzde duygusal değişiklikler mümkündür. Bu zamanda kendinizde daha güvende hissetmeniz muhtemel olsa da, aynı zamanda insanların sözlerinden daha kolay etkilenebilirsiniz. Ayrıca, başkaları sizi, saçınızı veya genel havanızı, sizinle örtüşmeyecek şekilde değiştirmeye zorluyor olabilir. Bugün etki altında kalmanız mümkün olduğundan görünümünüzde ne kadar az kalıcı değişiklik yaparsanız o kadar iyi.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok fazla endişelenmek, küçük ayrıntıları gözünüzden gizleyebilir. Aklınızı kurcalayan varsayımsal bir gelecek durumunuz olabilir ve olabilecek ya da olmayabilecek bir şey hakkında spiraller çizerken, şimdiki anı kaçırıyorsunuz! Bu, kolayca daha fazla soruna yol açabilir, zaten hissettiğiniz stresi artırabilir ve sizi geri getirebilir. Potansiyel olarak asılsız olan bir geleceğe zihinsel enerji harcamak yerine, şu anda etrafınızda olup bitenlere dikkat edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok fazla endişelenmek, küçük ayrıntıları gözünüzden gizleyebilir. Aklınızı kurcalayan varsayımsal bir gelecek durumunuz olabilir ve olabilecek ya da olmayabilecek bir şey hakkında spiraller çizerken, şimdiki anı kaçırıyorsunuz! Bu, kolayca daha fazla soruna yol açabilir, zaten hissettiğiniz stresi artırabilir ve sizi geri getirebilir. Potansiyel olarak asılsız olan bir geleceğe zihinsel enerji harcamak yerine, şu anda etrafınızda olup bitenlere dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sorumluluklarınız normalden daha sinir bozucu olabilir. İş yükünüz de ağırlaşmış olabilir, belki başkalarının görevlerini üstlenmeniz ya da bir başkasının sizin taşımanız gereken yükü artırması nedeniyle yorgunsunuz. Biraz daha fazla para kazanmak için fazladan iş istemiş olsanız da, bu kaldıramayacağınız bir yük olabilir. Güçlü kalmaya çalışın, ancak dayanamayacak kadar fazlaysa, bunaldığınızı saklamayın.


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