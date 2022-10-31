31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta Venüs’ün ay düğümleriyle beraber yaptığı Uranüs karşıtlığı dışında neredeyse hiçbir gökyüzü etkileşimi yok. Tabii ki günlük etkileri yazdığımız Ay dışında. Venüs’ün Düğümler ile birlikte yaptığı derken düğümlere çok yakın olan Uranüs ile Güney Düğüm tarafından yani etkileşime gireceği için bu haftanın ilişkilere dair sürprizli yapısı, beklenilmeyeni beklememiz gereken, belki ayırıcı belki birleştirici yapısının uzun vadeye yayılabilecek kadersel etkileri olabileceğini anlatıyor. Ayrıca bu hafta yine maddi konulardaki birtakım gerginlikler, belki piyasalardaki ani dalgalanmalar veya kişisel hayatlarımızdaki maddi dalgalanmalar da söz konusu olabilir. Venüs’ün güney düğüm tarafında ve sevmediği Akrep burcunda olması kayıplara özellikle dikkat etmemiz gerektiği yönünde.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Plüton kavuşumu ile başlıyoruz. Oğlak burcunda meydana gelen bu kavuşum biraz gergin ve stresli bir hafta başına işaret edebilir. Maalesef bir pazartesi sendromu hissedeceğiz gibi gözüküyor.

Salı

Bugün de çok sevimli bir gün sayılmaz. Ay Güneş ve Venüs ile bir kare açı gerçekleştirecek ve Satürn’e yaklaşacak. Kendimizi doğru ifade edememe, ebeveyn veya ikili ilişkilerde birtakım anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ay Kova burcuna geçiyor.

Çarşamba

Kova burcundaki ay bugün Satürn ile kavuşumda. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz, engel hissettiğimiz soğuk ve kasvetli bir gün olabilir. Sorumluluklarımıza daha fazla odaklanmamız gerekiyor.

Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiyor ve bugün daha güzel açılar yapıyor. İlişkilerde daha uyumlu olan, romantik bir gün. Daha çok empati yapabildiğimiz, duygusal olduğumuz, önceki günlere göre daha sakin bir gün.

Cuma

Önümüzdeki iki gün haftanın iyi günlerinden. Bir tek bugün alışkanlıklara ve kaçışlara meyletmezsek romantik ve duygusal, aşkın duyguları hissedebileceğimiz güzel bir gün. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Jüpiter’e yaklaşıyor.

Cumartesi

Ay Jüpiter ile sabah saatlerinde kavuşum gerçekleştirdi ve ilerlemesine devam ediyor fakat Jüpiter etkileri hala devrede. Daha iyimser, neşeli hissettiğimiz bir gün. Ay öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor.

Pazar

Ay Koç burcunda. Haftanın en enerjik günü. Ay’ın Satürn ile yapacağı uyumlu açı bu enerjiyi verimli ve disiplinli kullanabileceğimiz yönünde bilgi veriyor. Dışarı aktiviteleri, egzersiz için oldukça iyi bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya