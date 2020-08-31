31 Ağustos - 6 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 31 Ağustos - 6 Eylül haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

31 Ağustos - 6 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
31 Ağustos 2020 Pazartesi

Merhaba, haftanın en önemli astrolojik olayı 2 Eylül’de Balık burcunun 10 derecesinde yaşayacağımız Dolunay olacak. Dolunay ile ilgili ayrı bir yazım olacak. Kısaca değinmek gerekirse Balık burcu duygularla, hassasiyetle, teslimiyetle ilgilidir. Genelde belirsiz durumlar yaratır. Zira bu hafta Merkür Neptün karşıtlığının devrede olması ve Venüs’ün birazdan bahsedeceğim zorlayıcı açıları ilişkiler konusunda biraz zorlayıcı etkilerin devrede olduğunu gösteriyor. Dolunay an haritasında Terazi yükseliyor olması ilişkilere vurgu yapıyor. Ayrıca Dolunay derecesinin Uranüs ile yaptığı uyumlu açılar bu dolunayın birtakım sürprizlere gebe yaratıcı bir Dolunay olduğunu da gösteriyor.


Hafta boyunca Venüs önce Satürn sonra Mars ile zorlayıcı açılar gerçekleştirecek. Venüs Satürn karşıtlığı duygusal mesafe oluşturan, soğuk, sevgi alışverişinin zorlayıcı aktığı bir etkileşimdir. Kopmak üzere olan ipleri kopartabilir. Sallantıda olan ilişkileri daha gerçekçi bir zemine indirebilir. Venüs Mars karesi ise tartışmalı ve sert bir açıdır. Tansiyonu yükseltir. Tutkulu cinsellik içeren bir enerjidir fakat eril ve dişil enerjinin uyumsuzluğunu da gösterir. Finansal anlamda aşırılıklara ve aniliklere gidilmemeli, hesaplar tutarlı bir şekilde yapılmalıdır.


Ayrıca hafta içerisinde Merkür ve Venüs burç değiştiriyor olacak. Merkür diplomasinin ve barışın egemen olduğu Terazi burcuna geçecek, iletişimimiz yumuşayacak. Etkili anlaşmalar ve arabuluculuk özelliklerimiz ön plana çıkacak. Venüs ise daha iddialı ve görünür olmak istediği Aslan burcuna geçecek. Kendine güvenli bir imaj sergilemek isteyeceğiz. Fark edilmek ve alkış görme beklentisinin yükselecek olması bu yerleşimin biraz zorlayıcı taraflarından.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Kova burcunda olacak ve Koç’taki Mars ile olumlu temaslar yapacak. Girişimler, yeni başlangıçlar için olumlu bir zaman. Ayrıca takım çalışmaları için de uygun bir gün.


Salı

Ay’ın Kova burcundaki yolculuğu devam ediyor. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ay boşlukta olacak. Girişimler için uygun bir zaman dilimi değil. Kendimizi duygusal olarak da boşlukta hissedebiliriz.


Çarşamba

Dolunay günü! Dolunay etkilerini maksimumda hissedeceğiz. Ayrıca Venüs Satürn karşıtlığı da kesinleşiyor. İlişkilerde soğuk ve uzak zamanlar yaşayabiliriz. Öz değerimiz ve motivasyonumuz düşük olabilir.


Perşembe

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşum yapacak. Ruhsal çalışmalar için uygun, biraz tembelliğe vakit ayırmak istediğimiz bir zaman dilimi olabilir.


Cuma

Venüs’ün diğer zorlu açısı Mars karesi bugün kesinleşiyor olacak. Salı günü gerilen ipler bugün patlama noktasına gelebilir. Tartışmalar ve iddialı restlerden kaçınmamız gerekebilir.


Cumartesi

Ay Koç burcunda Jüpiter ile kare açı yapacak. Abartılı ve tartışmalı hareketler Venüs ve Mars’ın kare açısının etkilerinin de devam etmesi ile daha belirgin bir hale gelebilir. İki düşünüp bir konuşmamız faydalı olacaktır.


Pazar

Haftanın yine maalesef zorlu günlerinden. Ay Koç burcunda Satürn’e kare Mars ile kavuşum gerçekleştirecek. Venüs’ün hafta boyu yaşadığı etkileri 1 gün içerisinde bize tekrar hatırlatacak. Duygusal açıdan soğuk, sevilmemiş ve gergin, tartışmacı hissedebiliriz. Bu haftanın genelinde incinmiş hissedebiliriz. Söz gümüşse sükût altındır.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

31 Ağustos pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sizden habersiz hareket eden birinin yalanını yakalamanız an meselesi. Bu kişiyi nasıl cezalandıracağınızı düşüneceğinizi onu hayatınızdan çıkarmanın yollarını aramalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizin işiniz sadece sizi ilgilendirir bu nedenle meraklı arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize karşı korumacı davranmaktan çekinmeyin. Ayrıca size aslında hiç istemediğiniz tavsiyeler vermeye kalkışabilirler ancak bunlara kulak vermenize gerek yok.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çevrenizdeki güzellikleri görmeye çalışmalısınız. Herkesin olduğu gibi sizin de hayatınızda bazı aksaklıklar oluyor. Ancak önemli olan pozitifliklere odaklanabilmektir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günlük rutininizi bozun ve hayatınızı yeniden düzenleyin. Aradığınız heyecan böylelikle karşınıza çıkacaktır. Her gün aynı şeyleri yaparak bir yere varamazsınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu an derin düşüncelere daldığınız bir dönemdesiniz fakat bazı arkadaşlarınız da sizinle aynı durumda. Karamsar olan ve yavaşlayan bu arkadaşlarınızla konuşun, aynı hisleri paylaşıyor olduğunuzu görmek sizi rahatlatacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün girdiğiniz ortamda politikadan tutun da müziğe kadar çeşitli alanlarda sohbet edebileceğiniz birçok insanla karşılaşacaksınız. Bu durum sizi çok heyecanlandıracak çünkü kaliteli insanlarla konuşmaya hasret kalmıştınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sıradan arkadaşlıklarınızdan biri daha yakın bir hal almaya başlıyor gibi. Peki hayatınızda yeni birine daha ihtiyacınız var mı yoksa bu kişi size sadece yük mü olacak?
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile bireyleriniz olaylara kendi çerçevelerinden bakıyorlar ve sizin hayatınız hakkında pek fazla fikirleri yok. Bu nedenle onları olabildiğince kendinizden uzak tutmalısınız. En azından önemli konularda.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizin size ilgi göstermediğini düşünüyorsunuz. Ancak sizin beklediğiniz şey ilgiden çok daha fazlası! Onun hayatınızın her saniyesinde sizin yanınızda olmasını bekliyorsunuz. Bu pek de mantıklı bir istek değil.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş ortamınıza giren yeni biri beraberinde size çok fazla stres getirdi. Eski huzurlu günlerinizi mumla arıyorsunuz. Bu kişiden uzaklaşmak için neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinizde hiç hırs yok. İşinize, aşk hayatınıza ve başka ilgi alanlarınıza karşı tutkulu duygulara sahip değilsiniz. Bunu değiştirmek için çabalamalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kariyeriniz istediğiniz yöne doğru ilerlemiyorsa yapmanız gereken şey yeni fırsatlar kovalamak. Kendinize inanın ve daha iyisini bulun!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evinizi yeniden dekore etmek için harika bir gün! Ufak dokunuşlarla her zamanki yaşam alanınızı bambaşka bir hale sokabilirsiniz.

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