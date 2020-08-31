31 Ağustos - 6 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, haftanın en önemli astrolojik olayı 2 Eylül’de Balık burcunun 10 derecesinde yaşayacağımız Dolunay olacak. Dolunay ile ilgili ayrı bir yazım olacak. Kısaca değinmek gerekirse Balık burcu duygularla, hassasiyetle, teslimiyetle ilgilidir. Genelde belirsiz durumlar yaratır. Zira bu hafta Merkür Neptün karşıtlığının devrede olması ve Venüs’ün birazdan bahsedeceğim zorlayıcı açıları ilişkiler konusunda biraz zorlayıcı etkilerin devrede olduğunu gösteriyor. Dolunay an haritasında Terazi yükseliyor olması ilişkilere vurgu yapıyor. Ayrıca Dolunay derecesinin Uranüs ile yaptığı uyumlu açılar bu dolunayın birtakım sürprizlere gebe yaratıcı bir Dolunay olduğunu da gösteriyor.

Hafta boyunca Venüs önce Satürn sonra Mars ile zorlayıcı açılar gerçekleştirecek. Venüs Satürn karşıtlığı duygusal mesafe oluşturan, soğuk, sevgi alışverişinin zorlayıcı aktığı bir etkileşimdir. Kopmak üzere olan ipleri kopartabilir. Sallantıda olan ilişkileri daha gerçekçi bir zemine indirebilir. Venüs Mars karesi ise tartışmalı ve sert bir açıdır. Tansiyonu yükseltir. Tutkulu cinsellik içeren bir enerjidir fakat eril ve dişil enerjinin uyumsuzluğunu da gösterir. Finansal anlamda aşırılıklara ve aniliklere gidilmemeli, hesaplar tutarlı bir şekilde yapılmalıdır.

Ayrıca hafta içerisinde Merkür ve Venüs burç değiştiriyor olacak. Merkür diplomasinin ve barışın egemen olduğu Terazi burcuna geçecek, iletişimimiz yumuşayacak. Etkili anlaşmalar ve arabuluculuk özelliklerimiz ön plana çıkacak. Venüs ise daha iddialı ve görünür olmak istediği Aslan burcuna geçecek. Kendine güvenli bir imaj sergilemek isteyeceğiz. Fark edilmek ve alkış görme beklentisinin yükselecek olması bu yerleşimin biraz zorlayıcı taraflarından.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Kova burcunda olacak ve Koç’taki Mars ile olumlu temaslar yapacak. Girişimler, yeni başlangıçlar için olumlu bir zaman. Ayrıca takım çalışmaları için de uygun bir gün.

Salı

Ay’ın Kova burcundaki yolculuğu devam ediyor. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ay boşlukta olacak. Girişimler için uygun bir zaman dilimi değil. Kendimizi duygusal olarak da boşlukta hissedebiliriz.

Çarşamba

Dolunay günü! Dolunay etkilerini maksimumda hissedeceğiz. Ayrıca Venüs Satürn karşıtlığı da kesinleşiyor. İlişkilerde soğuk ve uzak zamanlar yaşayabiliriz. Öz değerimiz ve motivasyonumuz düşük olabilir.

Perşembe

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşum yapacak. Ruhsal çalışmalar için uygun, biraz tembelliğe vakit ayırmak istediğimiz bir zaman dilimi olabilir.

Cuma

Venüs’ün diğer zorlu açısı Mars karesi bugün kesinleşiyor olacak. Salı günü gerilen ipler bugün patlama noktasına gelebilir. Tartışmalar ve iddialı restlerden kaçınmamız gerekebilir.

Cumartesi

Ay Koç burcunda Jüpiter ile kare açı yapacak. Abartılı ve tartışmalı hareketler Venüs ve Mars’ın kare açısının etkilerinin de devam etmesi ile daha belirgin bir hale gelebilir. İki düşünüp bir konuşmamız faydalı olacaktır.

Pazar

Haftanın yine maalesef zorlu günlerinden. Ay Koç burcunda Satürn’e kare Mars ile kavuşum gerçekleştirecek. Venüs’ün hafta boyu yaşadığı etkileri 1 gün içerisinde bize tekrar hatırlatacak. Duygusal açıdan soğuk, sevilmemiş ve gergin, tartışmacı hissedebiliriz. Bu haftanın genelinde incinmiş hissedebiliriz. Söz gümüşse sükût altındır.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...