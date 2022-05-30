30 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftasının astrolojik ekileri

Merhaba yeryüzü sakinleri,

Geriye yönelik güçlü değerlendirmeler yapacağımız, karmik hesaplaşmalar yaşayarak hak edişlerimizi alacağımız, kontrolün elimizde olduğunu fark edeceğimiz önemli bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta etkilerini bir ay boyunca deneyimleyeceğimiz bir Yeniay'la başlarken, aynı zamanda Merkür retrosunun tamamlandığı bir sürece doğru ilerliyor olacağız.

Bu etkilerin günlere göre yansımasına baktığımızda:

Pazartesi: Haftaya 14.30'da (TR) meydana gelecek, etkilerini bir ay boyunca deneyimleyeceğimiz önemli bir Yeniay ile başlıyoruz. Yeniay süreci öncesi yeni başlangıçlar için güç toplamak adına dinlenme ihtiyacında olabiliriz. 14.30 ile birlikte, retro bitimi sonrasında yapacaklarımız (5 Haziran) için güçlü bir planlama evresine gireceğiz. İletişim trafiği yoğunlaşırken, geçmiş konular açılabilir, haberleşme, medya, ortaklık, ilişkiler ve seyahat alanlarında deneyimlerimizi ve yapmamız gerekenleri gözden geçirdiğimiz bir sürece başlayabiliriz.

Salı: Bugünü; doktor randevuları, bilinçaltı çalışmaları, şifa terapileri, eğitimler için değerlendirebiliriz. Aklımızdaki sorulara çevremizdeki insanlar ve olaylar aracılığıyla yaşamdan cevaplar bulabiliriz. Gün boyunca hayallerimizi hayata geçirmek için planlamalar yapma konusunda destekleniyor olacağız. Bugün şayet gerçekçi ve mantıklı adımlar atarsak, ilham ve sezgilerimizi duyabilirsek, günü çok verimli geçirebiliriz.

Çarşamba: Bugün içsel ihtiyacımız; duygusal olarak güvende hissetmek, empati, şefkat, aile sıcaklığı ve aidiyet ihtiyacı olacaktır. Ancak yoğun duygusal patlamalar ve alınganlıklar yaşama, olayları abartma eğiliminden uzak durmamız önemli olacaktır. Beklentili ve duygusal anlamda başkalarına bağımlı hallerden sıyrılmalıyız. Duygusal boşluklarımızı aşırı yemek yeme eğilimine dönüştürmemeye dikkat etmeliyiz. Bugünü; sanat aktiviteleri, estetik, kuaför randevuları için değerlendirebiliriz. Bizi mutlu eden ve besleyen alanlara yönelmek ruhumuza iyi gelecektir.

Perşembe: Rüyalarımızda bilinçaltımızla yüzleşerek arındığımız bir gecenin sabahına uyanıyoruz. Rüya görmediyseniz dahi, sabah saatlerinde aidiyet ihtiyacınız yüksek olabilir ve içsel yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Gün genelinde alınganlıklar ve fevri konuşmalar yapmamaya dikkat etmeliyiz. Bugünü; özgün fikirler üretmek, özgün yanlarımızı açığa çıkartmak için kullanabiliriz. İlişkilerimizde itiraflar ve sürprizlerle karşılaşabiliriz. Merkür durağan olacağı için bir şeylere takılı kalmamaya dikkat etmeli, mümkün olduğunca sessiz zamanlar geçirmeliyiz.

Cuma: Bugün akışa uyumlandığımız, tatlı ve akıcı etkilerde olacağız. Duygusal ve romantik hissedebilir, sezgilerimizin gücünden yararlanabiliriz. Planlarımızı ve görüşmelerimizi yapabilir, yarım kalan işlerimizi tamamlayabilir, içimizde kalanları dökebiliriz. Ancak özellikle 18:00 itibariyle öfkeli, baskıcı ve takıntılı hallerden uzak durmalı, manipülasyonlara dikkat etmeliyiz. 18:15 - 21:38 itibariyle Ay boşlukta iken dinlenme ihtiyacımız artabilir. Ardından neşeli, pozitif, güçlü bir ruh haline bürünüyor olacağız.

Cumartesi: Merkür İleri! Şanslı, enerjik, hareketli ve heyecanlı bir güne başlıyoruz! Özgüvenimizi güçlendireceğimiz, potansiyellerimizi ve yeteneklerimizi ortaya koyacağımız her türlü aktiviteyi bugün yerine getirebiliriz. Seyahatler, eğlence, spor ve hobiler için bugünü değerlendirebilir, içimizdeki çocuğu açığa çıkartabiliriz. Onaylanmak, ilgi görmek, canlanmak, iddialı görünmek içsel ihtiyacımız olacaktır. İlişkilerimizde aşırı beklentili tutumlar sergilemezsek, eğlenceli ve uyumlu zamanlar geçirebiliriz.

Pazar: Satürn retroya girmek üzere dururken... Bugün takılı kaldığımız, değişmediğimiz, direttiğimiz birçok konuyu fark edebilir, sabit fikirli olduğumuz alanlarda yenilenmemiz gerekenleri görebiliriz. Engeller, kısıtlanmalar, ani olaylar, bunları nasıl yapacağımızı görmemize hizmet edecektir. Önemli işlerimizi bugüne denk getirmemeli, akışın getirdiklerine açık biçimde hareket etmeliyiz. Bugünü; bizi neşelendiren, olumlu alanlarda, pozitif kişilerle geçirmek çok iyi gelecektir.

İyi haftalar!

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji