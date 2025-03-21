30 Mart 2025 - 24 Mart 2039 Neptün Koç Burcunda: Ruhun uyanışı!

Su akıp, yolunu bulacak!

Tam 164 yıl sonra, 30 Mart 2025 tarihinde, Neptün Koç Burcu'nda yeni bir yolculuğa başlıyor. Büyük bir jenerasyon döngüsünü kapatıyor, yeni bir dünya döngüsüne başlıyoruz. Bu döngüde; hayallerimiz ve isteklerimiz için özlemle beklemek, hayatı bir pencereden izlemek, kaderimizi ve şartları diğerlerinin inisiyatifine teslim etmek, kurban -kurtarıcı rolleri, duygusal ve manevi sömürülere yer yok. Bu döngüde; cesur, güçlü, aktif, bağımsız ve kendimizden eminiz. Hayatımızın direksiyonunu elimize alıyor, kendi gücümüze doğuyor, hayallerimizi düşünceler ve eylemlerimizle yaratıyoruz. Son 14 yıldır hayata güvendiğimiz, hayallerimiz için çabaladığımız, iyilikten ödün vermediğimiz, koşulsuz sevgimizi sunduğumuz her konunun hediyelerini almaya hazırlanıyoruz.

Neptün; ruhun, ilhamın, ilahi sevginin, maneviyatın, sezginin, sanatın, aklın ötesinin, soyut olanın, hayal gücünün, birliğin, suyun, denizlerin gezegenidir. Egoyu, mantığın katı yapılarını çözer ve bildiklerimizin ötesini aydınlatır. Dokunduğu yeri eritir, yeniden şekillendirir.

Zodyağın ilk burcu olan Koç burcunda başlayacak bu yeni yolculuk; çarpıcı başlangıçlar yaratacak, gücümüzü, bağımsızlığımızı, kimliğimizi yeniden şekillendireceğiz. Koç; savaşçı, ateşli, sabırsız ve 'ben' diyen bir enerjidir. Neptün'ün; akışa güvenen, sakin enerjisi burada kendi doğasından farklı bir doğa ile karşılaşır. Böylece bu döngüde; uyanmak, uyandırmak, ruh, özgürlük, hayaller, bağımsızlık ve gelecek için; harekete geçebilir, savaşır, iddialı ve dinamik olur, düşüncelerimizle büyük bir yaratım gücü ortaya çıkartabiliriz. Hayallerimiz artık sadece kendi kontrolümüzdedir. Böylece ateş yakıcı olmak yerine amaç ve derinlik kazanır, su ise hareket ve yön bulur.

Bu süreçte Neptün 25 Mayıs 2025'ten retrosu ile birlikte Mart 2026'ya dek Satürn ile birlikte hareket edecek. Bu kavuşum; çağ açan, çağ kapatan bir kavuşumdur. Bu dönemde hayallerimiz için daha gerçekçi olmayı ve sınırlarımızı bilmeyi, diğerlerine olan sınırlarımızı ise gözden geçirmeyi öğreneceğiz. Ütopik, aşkın ve abartılı ideallerden çok, ayakları yere sağlam basan, gücü elimize aldığımız, biçim verdiğimiz, kontrollü bir süreçte olacağız.

Neptün en son Koç Burcu'nda 1862- 1875 yıllarında ilerlemiştir. Neptün bir kolektif gezegendir. O nedenle toplumların; hayallere, özgürlüğe, maneviyata, sanata, modaya, dini ve spiritüel konulara bakış açısını değiştirir. Geçmiş dönemde; özgürlük ve ideolojiler arasında bir mücadele yaşanmıştır. Empresyonist hareketler ortaya çıkmış, sanatta geleneksel kurallar değişmiştir. İlk Türk moda tasarımı sergilenmiş, Paris Opera Binası inşa edilmiş, Helyum elementi keşfedilmiş, Süveyş Kanalı kurulmuş, Manş Denizi yüzerek geçilmiştir.

Bizler de bu döngüde, Kova burcundaki Plüton'un da etkisi ile; hayaller, sanat, duygular, birlik, maneviyat, ruhsal konular için bir özgürlük mücadelesine tanık olabiliriz. Bağımsızlık ve gücü ele almak için kontrol edilemez isyan, uyanış ve çatışmalara şahit olabiliriz. Bildiğimiz yönetim şekilleri ve güç algısı çözülerek değişebilir. Özellikle ülkemizin tepe noktasında yaşanacak bu değişim ile kaos ve düzen sürecine şahit olabiliriz.

Daha sert ve iddialı moda, makyaj ve sanatsal akımlar ortaya çıkabilir. Sanat ve teknoloji daha çok bir araya gelebilir.

Spiritüel, ruhsal konular ve astroloji gibi alanları kötüye kullananlar elenebilir, bu alanda daha somut, doğru ve gerçekçi bilgilere verilen değer öne çıkabilir. Batıl ve karanlığa hizmet eden her şey talebi yitirebilir.

Dini sömürü yapan, tarikatlaşan, insanların inançlarını kötüye kullanan her kişi ve kuruma olan bağlılık azalabilir. Ancak önce çarpıcı biçimde artabilir ve bir kırılma noktası yaşanabilir. Dinle yönetilen ülkelerde krizler, değişimler olabilir ve din adamları ile ilgili değişimler, vefatlar duyabiliriz.

Dini konularda teknoloji ve yapay zeka olumlu anlamda kullanılabilir. Böylece doğru bilgi ve tasvirler yayılabilir, yeni buluşlar olabilir. İnsan, evrim, deniz, uzay, din gibi konularda tarihi değiştirecek keşifler ve bilgiler ortaya çıkabilir.

Sağlıklı gıdaya ve doğal olana talep artarken, insanlar gıda, ilaç, tedaviler ve hastaneler konusunda tartışmalara girebilir, değer talep ederek yöntemleri değiştirebilirler. Cilt, bağırsak, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, ateşli enfeksiyonlar, su veya hayvanlardan bulaşacak salgınlar özellikle bu yıl daha çok gündeme gelebilir.

Denizler, sular ile ilgili problemler, deniz ve su savaşları, su kıtlığı, deniz sahalarının değişmesi, ekonomik sistemlerin değişmesi gündeme gelebilir. İklimsel değişimler, seller, yangınlar, ekolojik dengelerin bozulması daha çok gündeme gelebilir.

Sınırlar yıkılabilir, değişebilir. Önemli eski yapılar yok olabilir. Yeni tarihi kalıntılar bulunabilir.

Bu yolculukta, ateş; artık akışa ve birliğe hizmet etmeyen her şeyi yakıp kül ederken,

Su; kararlı ama akışkan bir akarsu gibi, en sert kayalara bile şekil vererek, yeni bir dünya yaratabilir.

Burçlara özel etkileri;

Koç: Neptün, hayatında önemli bir dönüm noktası yaratmaya hazırlanıyor. Bu geçiş; ruhuna, zihnine, düşüncelerine, duygularına ve kimliğine dokunarak derin değişimler yaratacak. Önce kim olduğuna dair bulanıklıklar yaşayacak, daha sonra hayallerin için içindeki savaşçıyı uyandıracaksın. Ancak harekete geçmeden önce Neptün seni kendi iç sesini dinlemeye ve duygusal ihtiyaçlarını gerçekten görebilmeye çağıracak. Kendini görmeye bir kez gönüllü olduğunda; farkında bile olmadığın yeteneklerinle, ruhunun gizli köşeleri ile yüzleşecek, sezgisel ve manevi doğanı keşfedecek, geleceğini yaratma gücünün elinde olduğunu göreceksin.

Boğa: Neptün, ruh dünyana dokunuyor. Bu döngüde en derinlerde saklı kalmış hayallerine, duygularına, ruhunun katmanlarına bir ışık tutulacak. İçe dönecek, göremediklerini görecek, bilinçaltının derinliklerine dalacaksın. Ruhsal uyanışlar yaşayacak, sezgi ve rüyalarından rehberlikler alacak, ruhuna iyi gelmeyen geçmiş anıları ve bağlantıları cesurca geride bırakabileceksin. Ruhunu besleyen eylemlerde bulunmak, yardımlar yapmak, dünyevi olandan çok manevi olana değer vermek sana daha iyi gelecek. Psikolojik sağlığına iyi gelmeyen alışkanlıklara veda ettikçe, fiziksel sağlığının da iyileştiğini göreceksin. Bu süreçte sınırlarını doğru belirlemeli, iyilik ve fedakarlık dengelerini doğru kurarak ilerlemelisin.

İkizler: Neptün, ideallerine ve hayallerine dokunuyor. Bu süreçte hayallerini gerçekleştirmek için beklemek yerine harekete geçebilecek, vizyonlarına destek olacak yeni bağlantılar kuracak, seni besleyen topluluklara katılacaksın. Arkadaşlarınla olan fedakarlık dengelerini yeniden kuracak, ruhsal, spiritüel veya sanatla ilgilenen kişilerle bir arada olacaksın. Seninle artık aynı frekansta olmayan kişilerle yolların ayrılırken hafifleyecek, bütüne katkı olacağın işler yapabilecek, diğerlerine iyi geldikçe, kendine iyi geliyor olacaksın.

Yengeç: Neptün, geleceğine dokunuyor. Kendini bundan uzun yıllar sonra nerede gördüğünü, hayallerinin neresinde olduğunu sorgulayacağın bir döngüye başlıyorsun. Bu süreç kariyer ve hedeflerine vizyon katarken, hayal gücün ve yaratıcılığınla görünür olacak, belki de topluma şifa ve ilham olacaksın. Kariyerinde veya ev- aile alanlarında radikal kararlar alacak, rotanı yeniden belirleyeceksin. Bu süreçte cesur olmalı, hayallerinin peşinden gitmeye gönüllü olmalı, hayata güvenerek bilinmeyene doğru yol almalısın.

Aslan: Neptün, yaşamının ufuk çizgisine dokunuyor. Sınırlar belirsizleşiyor, keşfedeceğin dünya önünde daha da genişliyor. Ruhunun ateşini uyandıran, ilham veren ve kendini bulacağın; yepyeni yerlere gitmeye, yeni şeyler denemeye, yeni şeyler öğrenmeye hazırlanıyorsun. Bu döngüde; yaratıcılığın, sezgilerin ve duygusal duyarlılığın artarken, dünya görüşün değişecek, maneviyatında derinleşecek, vizyonunu genişleteceksin. Yeni insanlar, eğitimler, geziler inançlarını yenilemene katkı olacak, rüyalarından rehberlikler alacak, ilahi adalete tanık olacaksın. Bu süreçte hayallerin hayalde kalmamalı, onları yaşamak için cesurca harekete geçmelisin.

Başak: Neptün, ruhunun derinliklerine dokunuyor. Korkuların çözülüp dağılıyor, sezgilerin güçleniyor, ruhsal ve psikolojik doğanı keşfetmeye hazırlanıyorsun. İç dünyanla kurduğun bağ ile kendini şifalandıracak, aynı zamanda diğerlerinin hayatında da iyileştirici olacaksın. Mahremini korumak, ruhsal gücünü fark etmek, maddi manevi paylaşımlarında doğru sınırları çizmek her zamankinden daha önemli olacak. Bu döngüde maddi anlamda daha gerçekçi olmalı, gelir gider, ortaklık veya eş kazancında doğru dengeleri kurmalısın. Bugüne dek yaşadığın tüm kaos ve krizler, bundan böyle güç ve şifaya dönüşüyor olacak.

Terazi: Neptün, sana bir ayna tutuyor. Bu aynada; ikili ilişkilerinde kurduğun dengeleri, kendinle ilişkini, gölgelerini daha derinden göreceksin. Ruhsal bağlarla bağlı olduğun ilişkilerin daha da güçlenecek, birbirinize karşı daha yardımsever olacak, birbirinizi daha çok hissedeceksiniz. Evlilik veya ortaklıklarda; fedakarlık dengelerini doğru kurmak, hayır diyebilmek, fazla bireysel ve dürtüsel olmamak, şüphe veya korkulardan arınmak çok değerli olacak. Bazılarınız ise hayallerindeki kişi ile karşılaşacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız uyanışlar neticesinde yeni bir benlik yaratacaksınız.

Akrep: Neptün, hayat düzenine dokunuyor. Bu süreçte ruhuna iyi gelmeyen alışkanlıklar, rutinler ve iş düzenin bir kaos veya belirsizliğin ardından iyileşebilir. Bir arınma döngüsüne girebilir, kendine iyi gelmek adına cesurca harekete geçebilirsin. Kontrol etme ihtiyacını geride bıraktığında yaşamına bakış açın değişebilir, ruhunla ve zihninle uyumlu bir döngü yaratabilirsin. Fedakarlık dengelerini doğru kurmak, kendini adadığın sorumlulukların veya işinde kendini önceliklendirmek, psikolojinin fiziksel sağlığını etkilediğini görebilmek, bağımlılıkları bırakmak veya detoks, diyet yapmak, değişimleri sevgiyle karşılamak, bundan böyle hafif ve ilham dolu bir yaşam yaratacaktır.

Yay: Neptün, hayat sahneni sislendiriyor. Sisler altında daha yaratıcı ve masalsı hissedebilirsin. Kendini ve yeteneklerini ortaya koyarken ilham ve sezgilerinden yararlanabilirsin. İçindeki sanatçı uyanabilir, yeni hobiler edinebilirsin. İlişkilerinde romantizm artabilir vee ruhsal bağlılık arayabilirsin. Ancak karşındaki kişiye gerçekçi bakabilmek bu dönemde önemlidir. Bu süreçte ilişkilerin veya çocukların, kalbinle ve ilahi sevgiyle kurduğun bağındır. Yine de doğru fedakarlık dengelerini kurmak, kendini merkezde tutmak önemli olacaktır. Ruhunun derinliklerine dal ve onu ateşe veren şeyin peşinden koşmaya devam et.

Oğlak: Neptün, köklerine dokunuyor. Bu döngüde; aile ve ata karmaların çözülecek, onlardan sana aktarılan koşullandırmaları daha çok fark edeceksin. Kurban kurtarıcı rollerini geride bırakacak, ait olduğun yerleri bulmak için harekete geçeceksin. Bu süreçte ev ve yaşam alanınla ilgili belirsizlikler olabilir, taşınmalar yaşayabilirsin. Ailenle olan ilişkilerini gözden geçirecek, belki kendi aileni kuracak, belki de aile sağlığınla ilgileneceksin. Bu geçiş ile eski duygusal kalıplardan kurtulacak ve kendini ifade etmenin yeni yollarını bulacak, konfor alanında kalma ve büyüme arasında denge kurmayı öğreneceksin.

Kova: Neptün, hayata bakış açını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte istek ve niyetlerin düşüncelerinle şekillenecek, düşüncelerin ve konuşmalarınla geleceğini yartacaksın. Hayallerini dünyayla paylaşmak ve sesini duyurmak için daha cesur ve istekli olacaksın. Sezgilerin artacak, zihnin ilhamla dolacak, başkalarıyla daha empatik iletişim kuracaksın. Yakın çevre ve kardeşlerinle ilişkilerin daha manevi bir boyut kazanacak, ruhuna iyi gelecek seyahatler yapacaksın. Hayır diyebilmek ve sınırlarını doğru çizmek, ruhsal veya psikolojik anlamda kendini geliştirmek, eğitimler almak bu döngüde çok değerli olacak. Şarkını özgürce söyleyebildiğin, hayallerini somut gerçekliğe dönüştürebileceğin yeni bir hikayeye başlayacaksın.

Balık: Neptün 14 yıl sonra burcundan çıkarken, artık kimliğine dair bambaşka bir derinliğe sahipsin. Şimdi yavaşça uyanıyor, ruhunun ateşini yeniden kazanıyorsun. Bu dönemde Neptün, değerlerine dair bir dönüm noktası yaratmaya hazırlanıyor. Bu geçişte kaynaklarına ve sahip olduklarına yaklaşımların değişecek, beklemek yerine harekete geçecek, fedakarlıklarını dengeleyecek, dünyevi yanından çok manevi yanına yöneleceksin. Bu süreçte ilhamlar, vizyonlar ve yaratıcılığın aracılığıyla öne çıkacak, kaynaklarını çoğaltabileceksin. Kazanmanın çalışmaktan çok ruhunu beslemekle ilgili olduğunu göreceksin. Bu durum başlangıçta belirsizlikler yaratsa da, yeteneklerini göstermek ve kendine değer vermek konusunda daha cesur olacaksın. Dünya; sadece görülebilen ve ölçülebilen şeylerden ibaret değildir. Burası aynı zamanda hayal edebildiğimiz ve hissedebildiğimiz her şeydir.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Altair Astroloji